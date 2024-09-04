Uavhengige plateselskap slår seg sammen: Sounds Like Gold skal utfordre de store aktørene

Propeller Recordings, 777 MUSIC og Indie Recordings samler kreftene og blir det nye plateselskapet Sounds Like Gold, en konkurrent til de internasjonale selskapene i Norge.

– At de største norskeide plateselskapene nå samler sine krefter og jobber ut fra en felles visjon er noe som ikke har vært gjort tidligere, og dette kommer til å sette stort preg på norsk musikk i lang tid fremover!

Det sier daglig leder i det nystartede plateselskapet Sounds Like Gold, Erlend Gjerde. Gjerde kommer fra Indie Recordings, det ene av tre selskap som har gått sammen for å skape en gyllen framtid for norsk musikk og det norske musikkpublikummet. Sammen med Propeller Recordings og 777 MUSIC har de vært tre av landets største, uavhengige plateselskap. Sounds Like Gold har allerede en markedsandel som konkurrerer med de internasjonale i Norge, opplyser de.

– Historisk har de internasjonale selskapene stått for de økonomiske musklene, mens de norske har vært drevet av ren og skjær lidenskap. Men nå endres det narrativet, sier Gjerde.

– Den norske platebransjen har lenge vært preget av en klar inndeling, forklarer Frithjof Hungnes fra Propeller Recordings.

– På den ene siden har det vært de tre store, internasjonalt eide plateselskapene som gjerne har dominert den kommersielle siden av bransjen. På den andre siden har man hatt de mange små, uavhengige, norske plateselskapene; drevet av lidenskap med en annerledes tilnærming til musikken, gjerne med artister som går mot strømmen og bryter med de kommersielle rammene.

– Nå er det derimot i ferd med å skje en betydelig endring i bransjen, fortsetter han:

– Med denne sammenslåingen står norsk platebransje overfor en ny virkelighet: et marked som tidligere har vært dominert av internasjonale aktører, ser nå fremveksten av en ny, kraftfull konkurrent. For musikk-fansen betyr dette flere muligheter til å oppdage ny norsk musikk drevet frem av lidenskap, og for artistene betyr det et stort fokus på kvalitet og kunstnerisk frihet, noe som tradisjonelt har vært kjennetegnene til de mindre selskapene. For lidenskapen forblir den samme.

Sounds Like Gold har også fått oppdraget med å forvalte plateselskapet Grappa Musikkforlag fra og med 2025. Grappa startet opp i 1972, og grunnlegger Helge Westbye har vært sjef for selskapet siden starten for 52 år siden. I år fikk han Spellemanns aller første Gullharpe for det betydningsfulle arbeidet han og Grappa har gjort for norsk musikkliv gjennom årene. Helge Westbye blir styreleder i Sounds Like Gold.

– Dette føles som en perfekt løsning, kommenterer Helge Westbye. – Hos Sounds Like Gold er jeg trygg på at Grappa blir ivaretatt på best mulige måte, samtidig som jeg fortsetter som eier.

I katalogen til Sounds Like Gold vil man blant annet finne Highasakite, boy pablo, Oslo Ess, Turboneger, Sløtface, Anna Lille, Moddi, Ola Kvernberg, Gåte, bob junior, Seigmen, Jan Eggum, Dagny, Katzenjammer, Radka Toneff, Leif Ove Andsnes & Marius Neset, Frida Ånnevik, Lillebjørn Nilsen, Satyricon og Skambankt samt tidløse barneplater som Thorbjørn Egners samlede verker og musikken fra TV- og filmsuksesser som «Fantorangen», «Snøfall» og «Kutoppen».

Og slik promoterer selskapet seg i musikkvideo-format:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

På hjemmesidene til Sounds Like Gold kan du lese mer.