Bilde fra Barnas Ultima dag 2021, fra produksjonen The Electric Dentist’s Chair (Good Vibrations)

Bilde fra Barnas Ultima-dag 2021, fra produksjonen "The Electric Dentist’s Chair (Good Vibrations)".(Foto: Signe Fuglesteg Luksengard / Ultima 2021)

AktueltKunstmusikk

Ultima søker produksjoner til Barnas Ultima-dag

Publisert
17.02.2022
Skrevet av
- Red.

Samtidsmusikkfestivalen Ultima er på jakt etter prosjekter med eksperimentell og nyskapende musikk tilpasset barn.

Barnas Ultima-dag er Ultimafestivalens egen samtidsmusikkfestival for barn, og er i følge arrangøren en dag «tettpakket med aktiviteter, der barna får lytte til ukjente og spennende lyder og oppleve nye verdener».

Nå kan kunstnere og produsenter sende inn programforslag til Barnas Ultima-dag, som skjer søndag 18. september 2022.

Ultima søker nyskapende og eksperimentelle verk og produksjoner i ulike formater, forteller de, blant annet installasjoner, konserter, audiovisuelle og interaktive prosjekter.

Send søknad med prosjektbeskrivelse, teknisk rider, budsjett og CV for de involverte til program@ultima.no, søknadsfrist er 15. mars 2022.

Les mer om Barnas Ultima-dag, kriterier for å melde inn produksjoner og hvordan du søker på Ultimas nettsider og Facebookside.

barnas ultimadagUltima

