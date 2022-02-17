Ultima søker produksjoner til Barnas Ultima-dag

Samtidsmusikkfestivalen Ultima er på jakt etter prosjekter med eksperimentell og nyskapende musikk tilpasset barn.

Barnas Ultima-dag er Ultimafestivalens egen samtidsmusikkfestival for barn, og er i følge arrangøren en dag «tettpakket med aktiviteter, der barna får lytte til ukjente og spennende lyder og oppleve nye verdener». Nå kan kunstnere og produsenter sende inn programforslag til Barnas Ultima-dag, som skjer søndag 18. september 2022.

Ultima søker nyskapende og eksperimentelle verk og produksjoner i ulike formater, forteller de, blant annet installasjoner, konserter, audiovisuelle og interaktive prosjekter.

Send søknad med prosjektbeskrivelse, teknisk rider, budsjett og CV for de involverte til program@ultima.no, søknadsfrist er 15. mars 2022.

