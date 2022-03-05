Sophie Steiner

Sophie Steiner er initiativtaker og arrangør av konserten til støtte for Ukraina. Hun er selv fra Østerrike, går masterstudiet på NMH og spiller harpe. - Tanken bak konserten er å dele håp og øke bevisstheten om hvor viktig global fred er for oss alle, sier hun til Ballade.(Foto: Sophie Wolter)

Fredskonsert for Ukraina på NMH lørdag 5. mars kl. 16.00

05.03.2022
Guro Kleveland

Student Sophie Steiner har på kort tid samlet medstudenter og andre krefter til å spille en konsert for fred, og til støtte for Ukraina. Konserten skjer på NMH lørdag ettermiddag, og er gratis.

Hvordan håndterer vi møtet med frykt, krig og tap? Etter forrige ukes hendelser føler vi oss maktesløse, men ikke uten makt til å heve stemmene våre for fred og mot krig, skrev Norges musikkhøgskole (NMH) i en epost til Ballade nylig. NMH-student Sophie Steiner  har nemlig – i rekordfart – organisert og satt sammen en fredskonsert i anledning Ukraina-konflikten.

Konserten skjer i dag, lørdag 5. mars, kl. 16.00 i Levinsalen på Musikkhøgskolen. Konserten er gratis.

På programmet er musikk av blant andre Bach, Ravel, Pärt og Mozart, og de medvirkende på konserten er Ema Grčman (cello), Joshua Kail (bratsj), Sophie Steiner (harpe), Sviatoslav Grabovskii (sanger, bass) og Alces Trio med Ragna Rian (fiolin), Sophia Hugo Cabo (cello) og Tokiwa Onoda (klaver).

Initiativtaker og arrangør Sophie Steiner er selv fra Østerrike, går masterstudiet på NMH og spiller harpe. Vi sendte henne noen spørsmål om konserten på e-post:

– Hva er tanken bak denne konserten for fred?
– Tanken bak konserten er å dele håp og øke bevisstheten om hvor viktig global fred er for oss alle. Vi kan kanskje ikke endre situasjonen akkurat nå, men vi kan vise solidaritet, stå opp for fred og dele følelsen av vantro, sorg og skuffelse. Og gjennom det kan vi kanskje gjøre disse følelsene om til styrke som kan gjøre verden til et bedre sted.

– Er noen av musikerne ukrainske eller russiske?       
– Vi har en russisk bass som skal synge Sarastros arie “In diesen heil’gen Hallen”, der krig og hevn fordømmes og fred blir løftet som karakteristikken som gjør oss menneskelige.

– Hvordan satte dere sammen repertoaret? Dere har ikke noen ukrainske komponister med, for eksempel?
– Vi valgte stykker basert på hva de fremstiller og står for. Vi vil reflektere over dagens situasjon gjennom musikk, og derfor valgte vi stykker som bærer i seg tanker om håp, humanitet, tap, sorg, kjærlighet og tilgivelse. Og kjærlighet og tilgivelse – for hvordan skulle vi kunne møte krig uten å inkludere dem?

– Vi er også glade for å kunne si at bratsjspiller Dorothea Moeri skal spille Marcus Paus’ stykke “Slava Ukraini!” («ære til Ukraina», red. mrk.), et stykke som vi viser solidaritet med Ukraina gjennom. Marcus Paus vil også være tilstede på konserten. Vi lette etter ukrainske musikkstudenter til å bli med på prosjektet, men det var dessverre ingen ved NMH.

Komponist Marcus Paus. Hans helt nye stykke «Slava Ukraini» ble til i løpet av den siste uken.  – Jeg skrev «Slava Ukraini!» fordi jeg ikke kunne la være, fortalte Marcus Paus til NTB nylig. (Foto: Aslaug Olette Klausen)

– Hva vil dere at fredskonserten skal kunne bidra til?
– Jeg ble overrasket over hvor ulikt folk reagerte på en begynnende krig…spesielt studentene var sjokkerte. Tanken på krig – til og med på terskelen til Europa – er veldig fjern hos de yngre generasjonene. Det er uvirkelig, det er som i film eller bøker, ikke noe som faktisk berører oss. Plutselig har vi måttet møte en annen virkelighet og ta inn over oss at krig kan skje raskere enn noen av oss hadde trodd.

– Ved NMH var det noen som sa sine meninger, tanker og følelser høyt. Men det var også en del som ikke visste hvordan de skulle ta situasjonen, og som fortsatte sine daglige rutiner som om ingenting hadde skjedd.

– Jeg håper konserten gir folk en mulighet til å slippe ut følelser de sitter med, og til å snakke sammen – med venner, familie, bekjente. Vi kan ikke stanse krigen, men vi kan vise vår støtte til folk som kommer fra eller er knyttet til Ukraina, og vi kan vise at krig aldri vil ha en plass i vårt internasjonale samfunn i Europa.

Konsertprogram:

  • Johann Sebastian Bach (1685–1750): Chaconne
  • Maurice Ravel (1875–1937): Klavertrio i a-moll
  • Arvo Pärt (1935–): Spiegel im Spiegel
  • Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Sarastros arie «In diesen heil’gen Hallen» fra Tryllefløyten

…med mer, opplyser arrangøren.

Kilden teater og konserthus støtte til Ukraina

Norske kulturinstitusjoner markerer støtte til Ukraina

Onsdag 2. og torsdag 3. mars lyssetter norske musikk- og scenekunstinstitusjoner bygningene sine i Ukrainas farger i solidaritet med landet.

Vasily Petrenko

Tidligere sjefdirigent for Oslo-Filharmonien avbryter alt samarbeid med Russland

Russiske Vasily Petrenko, som var sjefdirigent for Oslo-Filharmonien (OFO) i syv år, har erklært offentlig at han avbryter alt samarbeid...

1914 avlysningsposter

Ukrainsk metalband avlyser konsert på Infernofestivalen

Tenk å ha et bandnavn oppkalt etter krigsåret 1914 og få turneen stoppet av russiske bomber.

25 feb

Ballade video: Poesi for usikre tider

Invasjonen av Ukraina preger oss alle. Også norske musikere har vært tidlig ute med å kommentere situasjonen. En av dem...

