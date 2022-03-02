1914 avlysningsposter

(Foto: faksimile 1914)

Ukrainsk metalband avlyser konsert på Infernofestivalen

02.03.2022
Siri Narverud Moen

Tenk å ha et bandnavn oppkalt etter krigsåret 1914 og få turneen stoppet av russiske bomber.

Det ukrainske metalbandet 1914 har i dag avlyst sin europaturné – der de både spiller som headliner og skulle spille sammen med bandene Konvent, Livløs og Hiraes. Dette inkluderer deres planlagte konsert på Inferno Metal Festival 2022. Det skriver festivalen på sin facebookside i dag, etter at bandet meldte det samme i sine kanaler.
– Det er umulig for oss som band å reise utenlands og spille, ikke bare på grunn av reiserestriksjonene. Vår plass er i Ukraina nå, med barna våre, familiene våre, med det ukrainske folk. Vi lover – når krigen slutter – at vi igjen kommer og spiller en badass turne Europa rundt for å møte vennene våre, drikke den beste hjemmebrenten, og feire livet atter en gang! Men per nå har vi en masse å gjøre, og våre tanker, her.
Slik formulerte bandet grunnene for – det de kaller den åpenbare – avlysninga onsdag.
De avslutter også en facebookpost med Russian warship – go fuck yourself!
Turneen skulle starte noen dager ut i mars – og innom Oslo og Inferno Metal Festival i april, i påskeuka, slik tradisjonen er for denne festivalen.

Det ironisk-tragiske er at bandnavnet 1914 skal stamme fra musikernes fascinasjon for det som omtales som Den Store Krigen – første verdenskrig – som ikke bare var hard for ukrainere, men som også startet slutten på en samtidig idé om ukrainsk nasjonalisme og selvstendighet. Den, og den russiske revolusjon, ledet opp til at Ukraina ble innlemmet i Sovjetunionen. Landet ble først selvstendig etter at Sovjetunionen ble oppløst.

2022-turneen til bandet 1914 skulle hete All Quiet on the Western Front Tour.

Konvent, Livløs og Hiraes spiller som planlagt på Inferno i år, opplyser festivalen til Ballade.no.
– Vi håper selvfølgelig at 1914 kan spille hos oss i 2023, skriver festivalens bookingsjef og deleier Jan-Martin Jensen.
Relaterte saker

Bilde fra Infernofestivalen 2019, konsert med Dimmu Borgir. Årets Inferno var en av mange festivaler som ble avlyst

Inferno 2020 avlyst – men neste år er under full planlegging

– Vi opplever full støtte over hele linja, sier Infernos Jan-Martin Jensen.

Nikan Khosravi

Når ytringsfriheten strammes inn rundt metallen

Piskeslag og dødsstraff. Avhengig av hvilke land de kommer fra, møter ekstremmetallen veldig forskjellige reaksjoner. I år handler Infernofestivalen om...

Flere saker

Oscar Blesson og Jonas Banyoub er blant de norske rapperne på Ruller Hardt i helga.

Hiphopfestival vokser

Ruller Hardt inviterer skandalnavisk, unnskyld, skandinavisk, og briter og amerikanere som utøver eller jobber med rap og rnb.

Espen Berg, stipendvinner 2016/2017. Foto: Thor Eigil Leirtrø

Talent Norge inn i midt-norsk jazzstipend

Samarbeidet med Midtnorsk jazzsenter om SpareBank 1 SMN JazZtipendiat gir mottakeren fra 2018 én million kroner.

Tabita Berglund

Tabita Berglund første norske dirigent i toppsjiktet i USA: – En merkedag for norsk musikkliv

Den norske dirigenten er utnevnt som første gjestedirigent for Detroit Symphony Orchestra, et av de høyest rangerte orkestrene i USA.