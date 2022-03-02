Ukrainsk metalband avlyser konsert på Infernofestivalen

Tenk å ha et bandnavn oppkalt etter krigsåret 1914 og få turneen stoppet av russiske bomber.
Det ukrainske metalbandet 1914
har i dag avlyst sin europaturné – der de både spiller som headliner og skulle spille sammen med bandene Konvent, Livløs og Hiraes. Dette inkluderer deres planlagte konsert på Inferno Metal Festival 2022
. Det skriver festivalen på sin facebookside i dag, etter at bandet meldte det samme i sine kanaler.
– Det er umulig for oss som band å reise utenlands og spille, ikke bare på grunn av reiserestriksjonene. Vår plass er i Ukraina nå, med barna våre, familiene våre, med det ukrainske folk. Vi lover – når krigen slutter – at vi igjen kommer og spiller en badass turne Europa rundt for å møte vennene våre, drikke den beste hjemmebrenten, og feire livet atter en gang! Men per nå har vi en masse å gjøre, og våre tanker, her.
Slik formulerte bandet grunnene for – det de kaller den åpenbare – avlysninga onsdag.
De avslutter også en facebookpost med Russian warship – go fuck yourself!
Turneen skulle starte noen dager ut i mars – og innom Oslo og Inferno Metal Festival i april, i påskeuka, slik tradisjonen er for denne festivalen.
Det ironisk-tragiske er at bandnavnet 1914 skal stamme fra musikernes fascinasjon for det som omtales som Den Store Krigen – første verdenskrig – som ikke bare var hard for ukrainere, men som også startet slutten på en samtidig idé om ukrainsk nasjonalisme og selvstendighet. Den, og den russiske revolusjon, ledet opp til at Ukraina ble innlemmet i Sovjetunionen. Landet ble først selvstendig etter at Sovjetunionen ble oppløst.
2022-turneen til bandet 1914 skulle hete All Quiet on the Western Front Tour.
Konvent, Livløs og Hiraes spiller som planlagt på Inferno i år, opplyser festivalen til Ballade.no.
– Vi håper selvfølgelig at 1914 kan spille hos oss i 2023, skriver festivalens bookingsjef og deleier Jan-Martin Jensen.