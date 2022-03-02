Ukrainsk metalband avlyser konsert på Infernofestivalen

Tenk å ha et bandnavn oppkalt etter krigsåret 1914 og få turneen stoppet av russiske bomber.

1914 har i dag avlyst sin europaturné – der de både spiller som headliner og skulle spille sammen med bandene Konvent, Livløs og Hiraes. Dette inkluderer deres planlagte konsert på Inferno Metal Festival 2022 . Det skriver festivalen på sin facebookside i dag, etter at bandet meldte det samme i sine kanaler. – Det er umulig for oss som band å reise utenlands og spille, ikke bare på grunn av reiserestriksjonene. Vår plass er i Ukraina nå, med barna våre, familiene våre, med det ukrainske folk. Vi lover – når krigen slutter – at vi igjen kommer og spiller en badass turne Europa rundt for å møte vennene våre, drikke den beste hjemmebrenten, og feire livet atter en gang! Men per nå har vi en masse å gjøre, og våre tanker, her.

Slik formulerte bandet grunnene for – det de kaller den åpenbare – avlysninga onsdag. De avslutter også en facebookpost med Russian warship – go fuck yourself!

Turneen skulle starte noen dager ut i mars – og innom Oslo og Inferno Metal Festival i april, i påskeuka, slik tradisjonen er for denne festivalen.