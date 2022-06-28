(Foto: privat)

Nye styremedlemmer valgt til likestillingsprosjektet Balansekunst

28.06.2022
- Red.

Jafar Altememy og Mohamed Abdi nyvalgte styremedlemmer i organisasjonen for kjønnsbalanse og likestilling i kulturlivet.

Balansekunst valgte to nye styremedlemmer på sitt årsmøte på Litteraturhuset i Oslo forrige uke. Balansekunst er en satsing som skal bidra til et likestilt og mangfoldig kunst- og kulturliv.

En av de nyvalgte er Jafar Altememy som har 18 års ledererfaring fra kultursektoren. Han har blant annet vært CEO i Oslo Kinodrift AS og avdelingssjef for Colosseum kinosenter. I dag er Altememy administrerende direktør i Viken kollektivterminaler, og sitter i styret i Oslo konserthus. Balansekunst skriver til Ballade.no at han har gjennom hele sin karriere benyttet sitt engasjement, nettverk og kompetanse for å arbeide for bredere tilgang og representasjon i kulturlivet.
– Jeg gleder meg til å være med å utvikle Balansekunst videre, samt å dra nytte av min lange erfaring fra både kulturbransjen og organisasjonsutvikling, sier Altememy.

Mohamed Abdi er også valgt. Den tidligere Klassekampen-, Morgenbladet- og Dagsavisen-spaltisten er utdannet allmennlærer og skribent. Abdi har vært medforfatter i antologiene «Islamsk Humanisme» (2016) og «Kjære bror» (2018). Abdi har også vært kurator for utstillingen «Gi meg et navn» på Munchmuseet 2021, og er særlig opptatt av hvordan det flerkulturelle Norge skal kunne være mest mulig inkluderende og harmonisk.
– Jeg har sterk tro på det arbeidet som Balansekunst gjør innen mangfold. Det er et arbeid som handler om å skape strukturelle endringer og skape reelt mangfold i norsk kulturliv, hvor jeg ønsker å bidra med mine erfaringer, perspektiver og innsikt.

Thomas Walle er gjenvalgt styreleder
Thomas Walle har siden 2020 vært styreleder i Balansekunst, hvor han siden 2017 har bidratt til at foreningen skal være en synlig og tydelig aktør i kulturlivet. Walle er avdelingsdirektør ved Musea i Sogn og Fjordane, er utdannet sosialantropolog, og har undervist i kjønnsstudier, flerkulturell forståelse og inkludering i kulturlivet.
– Etter to år med koronapandemi har både sårbarhetsbildet og de forskjellsskapende strukturene kommet klart til uttrykk. Det er derfor viktig at kulturbransjen ikke beveger seg i feil retning når sektoren skal reise seg etter to krevende år, sier Walle i pressemeldinga fra Balansekunst.

Balansekunst skriver at de gleder seg til fortsettelsen med leder Thomas Walle og styremedlemmer Jafar Altememy, Mohamed Abdi, Ihra Lill Scharning (gjenvalgt), Amina Sahan (gjenvalgt) og Merete Moum Lo, og varamedlemmer Ida Margrete Halvorsen, Carl Martin Faurby og Miranda Moen.

 

 

Red. mrk.: Ballades redaktør Guro Kleveland var styreleder i Balansekunst i to perioder, fra 2016-18 og 2018-20.   

 

 

