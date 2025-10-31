Ballade video: Knask eller knep

Vi banker på dørene med Seigmen, Jørgen Nordeng med Torgeir Waldemar, Nonne x 2, Nothing Personal x 2, MIIA og Gothminister.

Dette er utgave nr. 287 av Ballade video. Den sammenfaller med Halloween, eller Allehelgensaften, som det heter på norsk. I følge gammel folketro er dette en dag da grensene mellom livet og det hinsidige er mer utvisket enn vanlig. Dette markeres i form av et karneval, der noe av hensikten er å skremme bort det onde.

Det er ofte noe karnevalsk over musikk også. Det har vi flere eksempler på i denne utgaven. Ikke minst i Gothminister-kavalkaden som avslutter denne ukens spalte. Men dessuten i den Huldra-inspirerte videoen til MIIA. Og har ikke også «Dissonans» med Seigmen en grunnleggende uro i seg?

Kort sagt: God fornøyelse!

SEIGMEN: Dissonans

– Jeg har jo kjent Seigmen hele livet. Vi vokste opp i Tønsberg sammen. Jeg spilte i flere band, og vi delte scene i Tønsberg mellom 1992-1995.

Det forteller Lars Martin Kræmer, som i 2005 lagde DVD-en Fra X til Døden sammen med Pål Martin Rossing. De gjorde også konsertfilmen Seigmen i Operaen i 2012.

– Jeg fikk lyst til å gjøre en musikkvideo igjen, og fortalte dette til Kim Ljung. Han sa han hadde tenkt det samme. De har jo ikke laget noe siden Metropolis og tiden på Universal med regissør Marius Holst.

Seigmen er nå ute med det nye albumet Dissonans, oppfølgeren til Resonans fra 2024. Et tredje album er også på vei i 2026, da med tittelen Substans.

– Det ble raskt klart at jeg ville gjøre tittelkuttet «Dissonans». Den var kort, det er bra med et dugnadsbudsjett, og jeg synes den var utrolig bra med et fantastisk tøft refreng. Seigmen er også så bra på scenen at jeg tenkte en performance-video ville passe best.

– Vi valgte å gjøre opptak i en av de store industrihallene på Kaldnes i Tønsberg. Under innspillingen brukte jeg tre projektorer som lyste opp band og bakvegger. Tanken var at performance-biten skulle komme i refrenget, og at versene skulle ha noe annet.

– Her er det mye inspirasjon fra mine favoritter Anton Corbijn og Depeche Mode. Videoen skulle være skitten og pønka, så jeg brukte som vanlig noen timer i klipperommet. Jeg fikk også med bilkjøring – som jeg alltid synes er fett i en musikkvideo.



JØRGEN NORDENG & TORGEIR WALDEMAR: Heilt heil

Jørgen Nordeng har fått svært mange lovord for det nye albumet Kjærlighetsspråk, der han lanserer seg med rocka visesang på malmfullt nordnorsk.

Med stort hell – og med et vell av bra gjester i studio. Det inkluderer folk som Erlend Ropstad, Petter “Pogo” Tananger, Ole Henrik Moe, Anne Rindahl, Ida Maria og Magnus Eliassen.

Og ikke minst Torgeir Waldemar, som Nordeng har spilt flere konserter med i det siste. Her er de to fanget opp backstage på Hvitsten Salong av kameraet til Marthe A. Vannebo. Lyden er ved Vegard Kleftås Sleipnes, som også har produsert Kjærlighetsspråk sammen med Eigil G. Berntsen.

Selv er Torgeir Waldemar aktuell med det nye albumet Mercy. Han og Nordeng synger også duett på tittelsporet til Kjærlighetsspråk – beskrevet som en sterk og nær plate om «kjærlighet, angst, hat og voksesmerter».

Nordeng spiller ellers konsert på Parkteatret i Oslo førstkommende søndag, der han har med seg Torgeir Waldemar (gitarer, kor, munnspill), Finn Sletten (trommer, perk), Tarjei Nordeng (gitar), August Veseth (keys, kor) og OIav Nygaard (bass, kor). Her spiller Smeke Reven oppvarming.

NONNE: Medvind

Nonne er en duo fra Tromsø, som består av Gustav Eidsvik (trommer, synth og elektronikk) og Erlend Skotnes (bass, vokal). De bodde en tid i Oslo, men er idag tilbake i hjembyen.

Nettopp Tromsø er på mange måter arnestedet for den elektroniske dansemusikken i Norge, tilbake til Bel Canto og den første bølgen med hjemlige house-artister i siste halvdel av 80-tallet. Det er en tradisjon som Nonne bygger videre på, med elementer av både dub, elektro-rock og postpunk.

Nonne ga i midten av oktober ut albumet Nonne, som er oppfølgeren til Omf! fra 2023. Vi presenterer to smakebiter fra albumet, der den ene er en live-opptreden fra august i år. Men først «Medvind», som er filmet, klippet og regissert av Brage Pedersen, med bidrag fra duoen selv.



NONNE: Lar dæ gå

«Lar dæ gå» er spilt inn på scenen under Rakettnatt-festivalen i Tromsø Kulturhus, 30. august i år. Den er regissert og filmet av Carl Christian Lein Størmer, med ekstra kamera-arbeid av Daniel Mikkelsen.

Musikken er tatt opp av Mikkel Moen, og er mikset av Bjarne Stensli. Nonne er ute på plateselskapet SLOG.



NOTHING PERSONAL: Messe

Nothing Personal er en Oslo-basert trio med Solveig Wang (Fieh, Harald Lassen), Thea Emilie Wang (Thea Wang, Aurora) og Dorothea Økland (Klossmajor). Sist uke slapp de det nye albumet Antiphon of Dirty Water – og hele tretten (!) små musikkvideoer, gjerne omtalt som visualisers.

Dette er deres tredje album – og oppfølgeren til de kritikerroste The Alchemy of Nothing Personal (2022) og The Diary of Nothing Personal (2024). Antiphon of Dirty Water sies å være inspirert av både middelalderen og fremtiden – et sonisk science fiction-univers med «cutting edge-produksjon og presis skandinavisk popteft».



NOTHING PERSONAL: I‘ve Been Meaning To Stay

Under innspillingen av det nye albumet startet trioen hver dag med å trekke tarotkort. Flere låter er både inspirert av symbolikken og tegningene i tarotstokken.

– Det handler om å ville (og noen ganger måtte) gi av seg selv når man egentlig har et tomt beger.

Antiphon of Dirty Water byr på 13 nye spor, spilt, skrevet og produsert av Nothing Personal. Det heter seg at den digitale utgivelsen utfolder seg som «en vekselsang mellom det sakrale og det hverdagslige, mellom klare melodier og uklare understrømmer».

Videoen over er fra 2024, og er lagd i samarbeid med Berlin-baserte Johanna von Stackelberg og Alexandros Liossatos. Den stemmer fra forgjengerenThe Diary of Nothing Personal, som du kan lese vår anmeldelse av på denne siden. Sjekk ellers vårt ferske og store intervju med Solveig Wang – også det en del av artikkelserien om inspirasjoner.



MIIA: I Can Tell A Lie

Premiere! Miia, som egentlig heter Mia Virik Kristensen, kommer i 2026 med debutalbumet Huldra – inspirert av den mystiske og fascinerende kvinneskikkelsen fra norsk folketro. Men før det slipper hun «I Can Tell A Lie», som hun omtaler som «en rå, emosjonell alt-pop ballade med hjemsøkende atmosfære og melodier, og innslag av folk.»

– «I Can Tell A Lie» forteller historien om å elske noen dypt, samtidig som du vet at det er du som ødela det. Låta handler om selv-sabotasje og anger, men å likevel se det som var for det det var – vakkert, selv etter at kjærligheten er tapt.

– Musikkvideoen reflekterer følelsen av å være stuck i skyldfølelse, og sorg over det man har mistet. Skogen er Huldras naturlige hjem, men noe er galt.

– Hun sitter fast i håret sitt på en trestokk. Hun prøver å komme seg bort fra det som holder henne fast og nede, for å komme seg opp og videre. Hun er viklet inn i alt det vonde — samtidig som hun holder fast ved det vakre som en gang var.

– Dette er også Huldra (eller MIIA) som forsøker å akseptere alt — og seg selv — på godt og vondt.

Konseptutvikling er av MIIA og Hedda Virik. Den sistnevnte har også regi, mens Runar Sørheim står for den lekre filmingen.



GOTHMINISTER: We Come Alive – The Pandemonium Saga

Premiere! Det blir nesten ikke Halloween uten Gothminister. Her kommer han med et massivt videoslipp i forbindelse med Allehelgensaften We Come Alive – The Pandemonium Saga. Dette er en blodfersk kortfilm som forener hele seks Gothminister-musikkvideoer.

Disse videoene ble opprinnelig utgitt i tilfeldig rekkefølge, men henger sammen med albumene Pandemonium (2022) og Pandemonium II: The Battle of the Underworlds (2024).

Ifølge artisten og filmmakeren har «Pandemonium», «Battle of the Underworlds» og «Demons» til sammen vunnet hele 34 internasjonale videopriser – fra New York og Paris til London, Roma, Sverige, Italia og USA.

– Historien begynner i moderne tid, der en portal åpner seg til et land man trodde for lengst var borte – en gotisk underverden fra århundrer tilbake. Vi følger kong Gothminister i hans kamp mot en rivaliserende underverden og de forente kreftene av hekser og varulver.

Underveis i videoene ser vi også folk som Ingeborg Heldal, Asle Rødfjell og Annette Gil.

– Vil Gothminister og hans dronning overleve det endelige slaget mot varulvene og hans egen forræderske hær? I kveld … får vi svaret, lover Bjørn Alexander Brem.

Den nye kortfilmen har premiere på Cinemateket i Oslo i kveld klokken 19 – og på YouTube.com/officialgoth samme tid. Videoene er regissert av Bjørn Alexander Brem, Tor Eigil Scheide og Daniel William Bones. Arrangementet på Cinemateket er i samarbeid med Gotham Nights, som også arrangerer etterfest.



Vi ønsker som alltid våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 287 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.