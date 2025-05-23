Med Anders Buaas med Tanya Wells, Blue River, Nonne, Slug Boys, Highasakite feat. Miriam Bryant, Alan Walker og King, Maja Ratkje, Sigurd Ytre-Arne og Torstein Slåen.

Dette er utgave nummer 271 av Ballade video. Denne gangen byr vi på tre premierer. Det er med Blue River, Slug Boys og Maja Ratkje, Sigurd Ytre-Arne og Torstein Slåen. Vi har også tatt med to ferske samarbeidsprosjekter over landegrensene.

Her er Highasakite og Alan Walker involvert – to av våre største navn innen moderne popmusikk. Det er fint å blande undergrunn og overground litt, samtidig som det gjør denne ukens meny enda bredere. For øvrig ønsker vi oss alltid enda flere bidrag utenom populærmusikken.

Kort sagt: God fornøyelse!

ANDERS BUAAS (feat. Tanya Wells): Best I Can Be

Den 9. mai kom singelen «Best I Can Be», som er tredje smakebit fra det kommende albumet til Anders Buaas, kalt Trollringen.

– «Best I Can Be»er en klassisk ballade hvor du får høre både strykere fra Liverpool Philharmonic og en strålende vokalprestasjon fra britiske Tanya Wells, sier Buaas selv.

Anders Buaas fra Larvik har gitt ut sin egen musikk siden 2017, og har bemerket seg i internasjonale progrock-kretser. På Trollringen gjør han låter med tekst og vokal for første gang. I den forbindelse har han hentet inn vokalister som Tanya Wells, Tim Condor og Miriam Kjølen.

Buaas’ forrige album het The Edinburgh Suite. Det kom i 2022, og inneholdt bidrag fra musikere som Marco Minnemann (Steven Wilson, The Aristocrats), Tony Franklin (The Firm, Kate Bush, Whitesnake) og Christian M. Berg fra Oslo-filharmonien.

– «Best I Can Be» er skrevet i samarbeid med Paul Kappa fra Liverpool, forteller Buaas. – Kappa holder ukentlige konserter på The Cavern og er en legende i sin hjemby. Han har også en innholdsrik karriere bak seg som musiker og låtskriver.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Strykere fra Liverpool Philharmonic bidrar også på sangen, arrangert av Rob Shepley og Anders Buaas. Buaas er selv produsent, mens videoen er lagd av Aargh Film & Foto.

Albumet Trollringen kommer på Apollon Records 6. juni.



BLUE RIVER: Farming Boy No More

– «Farming Boy No More» skildrer en ung mann som har vokst opp på bygda med hardt fysisk arbeid, bygdedyret og ingen utsikter til forbedring, forteller Blue River.

– Han er lei, vil bort fra bondelivet og drømmer om storbyens frihet, muligheter, fristelser og gleder. Denne sangen er om de som drømmer om å reise motsatt vei.

Blue River beskriver seg selv som et akustisk band som spiller country, folk og blues-inspirert musikk. Instrumenter som fele, dobro, pedal-steel og akustiske gitarer tar deg med vestover og gjerne litt bakover i tid.

«Farming Boy No More» slippes fredag 23. mai 2025 på strømmetjenester og som musikkvideo. Sangen er innspilt og mikset av Vegard Kleftås Sleipnes i Subsonic Society, og er mastret hos Oslo Mastering.

Blue River er Endre Koch (vokal, gitar), Sabrina Sciacca (vokal, bass), Ole Frøslie (fele, dobro, gitar, pedal steel) og Øystein Kjørås Eide (trommer). De startet som duoen Sabrina & Endre, og ga ut sitt første album i 2021 under dette navnet.

Musikkvideoen er av Gunnar Knutsen i Tumblewine Films, som vi sist så samarbeide med Paul-Ronney Angel.



NONNE – Lar dæ gå (Live from Tvibit, Tromsø)

Nonne fra Tromsø beskriver seg selv som en miks av dance punk og neopsychedelia. Her fremføres duoen sin nyeste låt, «Lar dæ gå». Den er spilt inn live hos Tvibit Studios i Tromsø.

Videoen er regissert og produsert av Jacob de Hoop and Camilla Martins, som vi også omtalte i forbindelse med visningen av mini-konserten med Naeon Teardrops forrige uke.

Canadiske de Hoop står også for filming og klipping, med ekstra kamera-arbeid av Juan Vicente de Miguel og Jamie Michael Bivard. Kim Ruben Hansen Lockertsen og Sebastian Olsen har også bidratt til den virtuelle biten av produksjonen.

Nonne består av Erlend Skotnes (trommer) og Gustav Peder Eidsvik (bass). De har tidligere spilt konserter på Øya, Bylarm og Bukta, og har alt nå booket Parkteatret i Oslo til en slippkonsert i oktober. I tillegg har de også ute videoen «I et anna liv», som vi skal komme tilbake til.

– I Nonne kommer to kiser fra andre siden av ingensteds sammen, for å utfordre og inspirere hverandre til å lage den feteste musikken vi kan lage. Det har ført til at vi har oppdaget nye, men også kjente musikalske landskap.



SLUG BOYS: Dear Life

Også Slug Boys slipper ny single og musikkvideo i dag. Den heter «Dear Life», og har Ida Dorthea Wiken-Brandt fra Blomst på gjestevokal.

«Dear Life» omtales som en intens og melodisk punklåt. Både låten og videoen spiller på kontraster – med intens vokal og visuelle projeksjoner hentet fra krigspropaganda.

– Vi ønsket at videoen skulle leke med kontraster: mørkt og lyst, kaotisk og rolig, lykkelig og trist. Mye av inspirasjonen kom fra krigspropaganda, som vises i projeksjonene i musikkvideoen – full av selvmotsigelser. Du ser fortvilelse i det ene øyeblikket, og en lystig tegnefilm i det neste.

– De siste årene har vi sett hvordan krig blir normalisert, og de samme kontrastene dukker opp i virkeligheten. En venn med familie i Kyiv er fortsatt en av de morsomste og mest omtenksomme jeg kjenner, sier gitarist Magnus Haugo.

– På demonstrasjoner for Gaza er det kunst, dans og en dose galgenhumor. Først kjenner du skyld, sjokk eller skam – så forstår du hvor mye det betyr for dem som står midt i det.

– Det samme gjelder coveret til singelen. En eksplosjon i et kunstgalleri er kanskje en litt forutsigbar måte å uttrykke brutalitet blandet med skjønnhet på, men det får fram poenget.

Slug Boys er et norsk-britisk-svensk postpunkband basert i Oslo. «Dear Life» er produsert og mikset av Morten Øby (Death by Unga Bunga, Aktiv Dödshjelp, Blomst), og mastret av Emily Lazar – kjent for arbeid med blant andre Foo Fighters.



HIGHASAKITE feat. Miriam Bryant: So cool

Samarbeidet mellom Highasakite og svenske Miriam Bryant oppsto etter at Ingrid Helene Håvik møtte Bryant under forrige sesong av Hver gang vi møtes.

– Jeg er stor fan av Miriam. Hun har en egen måte å være på som gjør alt rundt henne litt friere, litt tøffere. Hun har en styrke i stemmen og i personligheten som er helt unik.

Dette siteres Håvik på i en artikkel hos Musikknyheter.no, der også Bryant uttaler seg:

– Jeg har vært en stor Highasakite-fan veldig lenge. Et av mine fineste konsertminner er fra da jeg og søsteren min var på Over Oslo og så dem spille live.

Ifølge nettstedet skildrer sangen «den skjøre balansen mellom beundring og smerte».

– Jeg-personen i låta elsker friheten og styrken til den andre, men blir også såret av den. Det er en låt om hvor tett sårbarhet og beundring kan henge sammen, sier Håvik.

Highasakite satte antagelig en uslåelig rekord i norsk platehistorie, da Silent Treatment fra 2014 endte opp med å tilbringe 34 uker på VG-lista. 27. september 2025 gjør Highasakite sin største konsert noensinne i Unity Arena.

Videoen er regissert av Petter Holthe Hanssen i Wonder Oslo, med filming og gradering av Viktor Mauren.



ALAN WALKER, KING: Story of a Bird

Vår egen Alan Walker har her slått seg sammen med King, som omtales som en superstjerne i India – og en av de mest strømmede artistene i landet. Sangen hadde først premiere med denne videoen på YouTube, og ble også fremført live på WAVES Summit i Mumbai.

– Vi laget denne sangen for alle som fortsetter å skape, selv i det stille, sier Alan Walker. – Den handler om utholdenhet og håp – og minner folk på at de ikke er alene på reisen.

Videoen er regissert og klippet av Mohammed Sarmadawy, med Manish Shunty som hovedfotograf. «Story Of A Bird» synges på hindi, og beskrives som en hyllest til drømmerne og outsiderne.

– Denne sangen er for opprørerne, de som fortsatt skisser, skriver og drømmer i bakgrunnen, sier King selv. – Alan og jeg ønsket å skape noe ærlig og globalt. Å samarbeide med ham føltes naturlig, siden vi begge snakker gjennom musikken.

Alan Walker har norsk mor og engelsk far, og er vokst opp i Bergen. Han har imponerende 46,8 millioner abonnenter på YouTube-kontoen sin, der låter som «The Spectre», «Alone» og «Faded» har mer enn en en milliard visninger.

Den sistnevnte nærmer seg fire milliarder avspillinger – nesten dobbelt så mye som a-has klassiske «Take On Me».



MAJA S. K. RATKJE, SIGURD YTRE-ARNE og TORSTEIN SLÅEN: Fragility (Excerpt)

Premiere! I dag slippes et nytt norsk album kalt The Swamp. Det er signert Maja S. K. Ratkje, Sigurd Ytre-Arne og Torstein Slåen, og kommer i første omgang i digital form. Selv kaller Slåen utgivelsen «ei lita improvisert energibombe».

– The Swamp er en bli-kjent-fest der møblene blir knekt, vinglassene knust og veggene rasert med graffiti, men stua står igjen vakrere enn kvelden før, heter det.

Albumet er første møte mellom vokalist Maja S. K. Ratkje, gitarist Torstein Slåen og elektroniker Sigurd Ytre-Arne. Maja S. K. Ratkje spiller også bjeller, mens Slåen bidrar med elektronikk.

– Med en grei dose anti-bullshit nedarvet fra tiår med sammensauset jazz/impro/samtidsmusikk i den norske gryta, improviseres det fram nye låter på tvers av tid, estetikk og sjangertilhørlighet.

– The Swamp svever mellom langstrakte droner, eruptive utbrudd, romantiske harmonier, mykt og hardt, støy og smukt.

Det er Sigurd Ytre-Arne som selv har lagd et par korte video-teasere til albumet. Han har også spilt inn og mikset albumet, der han bidrar med synth, trommer, samplere og elektronikk.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 271 av Ballade video. I mellomtiden må du gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤