Ballade video: Pyramider på Månen

Vi har det greit med Beharie, BLKSTD, Mayflower Madame, Din Våte Drøm, Vidar Furholt, Paulin Voss, Roar Dons og Naeon Teardrops.

Velkommen til utgave nummer 270 av Ballade video. Vi presenterer nok en gang et ganske bredt utvalg av norsk populærmusikk, og er som vanlig innom flere sjangere og stilarter. Både Vidar Furholt og Naeon Teardrops er eksklusive premierer hos oss.

Denne gangen har vi gleden av å presentere to litt lengre filmer, som begge har tilknytning til artister fra Tromsø. Og som blant annet tar for seg kreative prosesser og live-situasjoner i studio. Også Oslo-baserte Mayflower Madame har vært i studio, der de har spilt inn en ny video i Italia.

Kort sagt: God fornøyelse!



BEHARIE: Adore

God sommermusikk skal vel gjerne være litt lett og fengende. Og det oppfyller Beharie absolutt på den nye singelen og videoen «Adore».

Beharie, alias Christian Roger Beharie fra Sandnes, ga ut EP-en «Beharie» i 2019. I 2021 kom oppfølgeren, «Beharie // Beharie», som skaffet ham Spellemannprisen 2021 i kategorien for R’n’B/soul. Han ble dessuten nominert til Edvard-prisen 2022 for utgivelsen. Også Beharie, the Third fra 2022 ble nominert til Spellemannprisen.

I oktober 2023 kom Beharie med debutalbumet Are You There, Boy?, som igjen førte til nye nominasjoner. Den inneholdt låter som «Do I Ever Cross Your Mind?», «Oh My God» og «Desire». «Adore» er den første nye musikken hans siden Are You There, Boy?

Videoen er regissert av Martin Bremnes, med Jørgen Klüver bak kamera. Den er produsert for ONZONZ, et Oslobasert selskap som også har vært med på å lage videoer for Lars Vaular, Girl In Red, Röyksopp og Sondre Justad.



BLKSTD: Det er greit

BLKSTD blir gjerne omtalt som en fremadstormende hip hop-gruppe fra Nesodden, bestående av Ozias, Milo Destín, Tarun, og T33. I februar slapp de debutalbumet sitt, 1450 – ikke helt uventet postnummeret til halvøya i Oslofjorden.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Inspirasjonen er absolutt vår hometown Nesodden, og vi lagde det som en hyllest til hvor vi kom fra. I albumet forteller vi om oppveksten vår, fortalte BLKSTD nylig i et intervju med Amta – Akershus Amtstidende.

– Nesodden er et vakkert sted å vokse opp, og det er noe med naturen og roen her som får deg til å komme tilbake. Vi mener Nesodden har blitt Norges svar på California – fin kyst, vakre damer og en rik kultur, sier rapgruppa.

BLKSTD har alt gitt ut videoer til tittelkuttet på albumet, samt låten «Parafin». I starten av mai fulgte de opp med en party-video til «Det er greit», som er produsert av Patrick Ford, Jo Kolltveit og Anders Rudseter. Låten er ute på Loudkind Music, et musikk- og produksjonsselskap basert i Oslo.



MAYFLOWER MADAME: Crippled Crow – Live in Studio

– Vår første turné i Italia var en utrolig opplevelse. Vi møtte så mye flotte mennesker, og håper vi kan vende tilbake snart.

Det skriver våre venner i Mayflower Madame på sin Facebook-side. «Crippled Crow» er en låt fra deres nyeste album Insight, som ble sluppet i november 2024. Du finner den også i en studioversjon på denne siden.

Denne lengre utgaven ble spilt inn live i studio hos Studioinside Records i Napoli under Italia-turnéen tidligere i mai. Videoen er produsert av Jex Sagristano og Ciro Galante.

Oslobandet beskriver selv musikken her som edgy post punk og drømmende shoegaze med elementer av støyrock og dark wave.

– Dette er lyden av lengsel og anger i Oslos dunkle gater, sammenflettet med et brennende ønske om transformasjon og katharsis.

Mayflower Madame består av Trond Fagernes (vokal, gitarer), Rune Øverby (gitar), Petter Gudim Marberg (bass), Kenneth Eknes (synth) og Jørgen Natland Apeness (trommer).



DIN VÅTE DRØM: Band i LA

– Det høres kult ut å ha et band i LA. Men inntil videre er vi i Oslo.

«Band i LA» er Din Våte Drøms andre EP, og består av fire låter spilt inn i Aarhus høsten 2023. Utgivelsen representerer det første kapittelet i gjenforeningen av rockebandet.

– Tittelsporet «Band i LA» dukket opp etter et møte med artist Lasse Lokøy på vei til Roskilde Festival i 2023. Lasse har blant annet bodd og satset med musikken i Los Angeles. Han er kjent med og positiv til sin rolle i låtas opphav, forsikrer Oslo-bandet.

Din Våte Drøm beskriver uttrykket sitt som et sted mellom lavmælt og bråkete, med fokus på tekster og opplevelser fra andre halvdel av tyveårene.

EP-en er produsert av Mikkel Mikkelsen, mikset av Kenneth Ishak og mastret av Victor Garcia. Videoen er produsert av fotografene Sara Aarøen Lien og Sindre Deschington, og filmet på forskjellige lokasjoner en aprildag i Oslo.

Din Våte Drøm består av Eilert Ellefsen (vokal, gitar), Eirik Kjeken (bass), Magnus Baumann (gitar), Sindre Deschington (gitar) og Sigurd Mikkelsen (trommer, vokal).

Bandet jobber nå med det neste steget i samarbeid med produsent Kenneth Ishak.



VIDAR FURHOLT: Det mi lovte

– Noen løfter gis høytidelig, foran venner, prest og blomster. Andre gis i det stille – i hverdagen, i tålmodigheten, i de små stegene vi tar mot hverandre når livet butter, forteller Vidar Furholt. Han beskriver «Det mi lovte» som en rolig og ærlig viseballade om kjærlighet, utholdenhet og det å velge hverandre – igjen og igjen.

– Videoen er satt sammen av håndholdte video 8-opptak fra bryllupet vårt i 1998. Nå, 27 år senere, har disse kornete minnene fått nytt liv som ramme rundt en sang om å stå sammen – i oppturer og nedturer.

– Musikken beveger seg i visepop-landskapet, med klare hint av gospel, og har et enkelt og ærlig uttrykk, hvor teksten får rom. I både melodi og budskap ligger en takknemlighet over å ha noen som blir – ikke fordi alt er enkelt, men fordi man vil. Fordi man velger.

– «Det mi lovte» er et kjærlighetsportrett, men også en påminnelse om at de små, tause tingene – felles historie, utholdenhet og vilje – er noe av det mest dyrebare vi har. Den handler om å være heldig. Og om å holde fast. Og om å spille hverandre gode.

«Det mi lovte» er også å finne på årets album Slippe taket. Furholt står selv for melodi og tekst. Vi hører ellers Kurt Lisø (trommer), Thomas Engebretsen (bass) og Dag Vagle (gitar) – samt produsent Arne Hovda på kor og tangenter.



PAULIN VOSS: Long Ride

«Long Ride» er et av sporene på det kommende albumet til Paulin Voss.

Det har fått tittelen People Like Us og slippes på Madebyme Records 6. juni. Her er hun inspirert av en mer amerikansk singer songwriter-stil, inkludert americana og indie western-sjangeren.

Det nye albumet er produsert sammen med gitarist Kjetil Steensnæs, og byr blant annet på flere duetter med datteren Hannah Veronica Eurenius. Hun var også med til Liverpool International Song Contest i 2021, da låten «The River» kom med i finalen der. Året etter ble ellers den samme sangen semifinalist i American Songwriters Song Contest.

– Musikkvideoen til «Long Ride» tar seeren med på en visuelt vakker reise gjennom et western-inspirert landskap, der frihet, nostalgi og eventyr står sentralt, sier Paulin Voss selv. Videoen ble filmet på Tokerud gård i Ås, med regi og filming av Stine Østby.

Paulin Voss er opprinnelig fra Kristiansand, men har bodd i Drøbak siden 2006. Hun har selv skrevet melodi og tekst til «Long Ride». Her synger og spiller hun cello, akkompagnert av Kjetil Steensnæs (gitarer), Sebastian Haugen (bass) og Thomas Gallatin (trommer).



ROAR DONS: Snart e morran her (dokumentar)

– Bli med bak kulissene, hør samtaler om arrangement og uttrykk, og se hvordan musikerne sammen gir liv til låta i et åpent og lyttende studiofellesskap.

Sånn lyder oppfordringen til Roger Dons. Denne mini-dokumentaren er spilt inn i velrenommerte Whiteroom Studios i Asker, der musikk av både norske og internasjonale artister har blitt til.

– «Snart e morran her» er en låt som fanger håp og lengsel i et øyeblikk av mørke, het det i forhåndsomtalen. Sangen setter fokus på overgangen fra utfordringer til håp, og er en påminnelse om at morgenlyset alltid vil komme.

Vi ser og hører Roar Dons (vokal), Mathias Dons (akustisk gitar), Bernt Rune Stray (gitarer), David Wallumrød (tangenter), Wetle Holte (trommer) og Jonny Sjo (bass). Låten er produsert av Kjetil Solberg, med co-produksjon av Mathias Dons og Bjørn Erik Pedersen.

Roar Dons er en godt voksen artist fra Tromsø, som debuterte som plateartist på nordnorsk med albumet Natta e over i 2017. Albumet Sanger fra Nordens Paris er hans syvende album – et best of-album som markerer 10 år som soloartist. Det ble sluppet i februar i år. Det er David Alexander Håpnes Leithe som står bak filmen.



NAEON TEARDROPS: The Dollar Bin Sessions

Vi holder oss i Tromsø, selv om vi legger om musikkstil og visuell presentasjon ganske radikalt. Vi er uansett fremdeles i en studiosituasjon, selv om dette er av det mer virtuelle slaget.

Her ser vi Naeon Teardrops fremføre tre sanger live, i et 3D-studio hos Tvibit Kreativ Teknologi. Regi og filming er ved Dollar Bin – en alternativ videokanal for livemusikk. Det er grunnlagt av Jacob De Hoop, som nå har flyttet fra Toronto i Canada til Tromsø.

De Hoop står selv for regi og klipp, lyssetting og filming. Camilla Martins og Juan Vincente de Miguel har også vært bak kamera. Tvibit startet i 2019, som et produksjons- og kompetansesenter for musikk, ung kultur, helse, film og kreativ virksomhet.

– Det har vært veldig givende å samarbeide med Tvibit Kreativ Teknologi og Dollar Bin på dette, sier Martinsen til Ballade video.

– Vi er i en unik posisjon i Tromsø med Tvibit flerbrukshus, hvor unge og etablerte mennesker som jobber med alt fra musikk til film og spillutvikling kan møtes for denne type prosjekter, og gjøre seg nye erfaringer sammen.

Naeon Teardrops er et darkwave/synthpop-prosjekt i regi av den norske elektronika-pioeneren Per Martinsen. Han har i det siste spilt live med Mental Overdrive, og har også remikset det sentrale britiske bandet The Cure.

De tre live-sporene slippes i dag også som en EP på Love OD Productions. I sin opprinnelige form er de å høre på albumet Testimony, som ble sluppet høsten 2023. Det var knyttet opp mot Martinsens tredelte og fiktive selvbiografi, Pyramids On The Moon.



Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 270 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤