Ballade video: Sanger om å være en raring

Vi ringer inn Halloween med Mayflower Madame, Egil Olsen, Embla & The Karidotters, Deathman, Rule Of Two, Contrarian, Damokles og Dimmu Borgir.

Noen hater det – og andre elsker det. Men Halloween har nok befestet seg som en del av vår moderne kultur – og som et lite lyspunkt i en mørk årstid. Her hjemme pleide den å hete Allehelgensaften, men skal opprinnelig ha vært en hedensk feiring, den keltiske høsttakkefesten samhain.

Som vi kan lese på norsk Wikipedia: Ifølge tradisjonen er skillet mellom «den logiske, daglige verden og den spøkelsesaktige nattverdenen» nærmest usynlig på Halloween. Noen ser mest amerikansk og kommersiell påvirkning i feiringen. Andre lar seg inspirere.

Kort sagt: God fornøyelse!

MAYFLOWER MADAME: Crippled Crow

«Crippled Crow» er den fjerde og siste singelen fra det kommende albumet til Mayflower Madame, som har fått tittelen Insight. Både musikalsk og tematisk passer den fint til en Halloween-spesial, med elementer fra sjangere som post punk, shoegaze, noise rock og dark wave.

Postpunk har lenge vært tilbake som en vital musikkscene, med både veteraner og nykommere. Det har dessuten vært en stigende interesse for den beslektede goth-musikken, som Mayflower Madame også er i familie med. Det inkluderer flere blodferske musikkbøker, slik som Goth av Lol Tolhurst – den opprinnelige trommeslageren fra comeback-aktuelle The Cure.

Fra før av har Mayflower Madame gitt ut singlene «A Foretold Ecstasy», «Paint It All in Blue» and «Never Seve», som blant annet har fått oppmerksomhet hos BBC 6 Radio. Bandet har også lagt opp til konserter i Storbritannia og Europa.

– Insight føles som et helt definerende øyeblikk i vår historie, sier duoen. – Albumet er alt som forløperne Observed in a Dream (2016) og Prepared for a Nightmare (2020) hintet om.

– Innspillingen var litt annerledes enn på våre tidligere utgivelser. Frontmann Trond spilte inn gitar, bass og vokal med en trommemaskin først, og så ble akustiske trommer, eksterne gitarbidrag og synther lagt til. Denne prosessen muliggjorde mer eksperimentering og kreativ frihet for hvert instrument.

Mayflower Madame består av Trond Fagernes (vokal, gitar, bass) og Ola J. Kyrkjeeide (trommer). Videoen til «Crippled Crow» er regissert av Astrid Serck, med drone-filming av Ola Serck. På denne låten hører vi også Rune Øverby (gitar) og Kenneth Eknes (synth).

Slippfesten for Insight er på Goldie i Oslo nå på lørdag .



EGIL OLSEN: Between Two Stools

– Før musikken tok meg, skulle eg bli filmskapar. Eg lagde fleire filmar i tenåra, for det meste skrekkfilmar med mykje spesialeffekter, forteller Egil Olsen. – Eg vann til og med Amandus for beste fiksjonsfilm, utdelt av produsentlegendene Kathleen Kennedy og Frank Marshall.

– Etter det spelte eg inn min første song, blei lista på radio og har turnért og gitt ut plater sida. Eg slutta aldri heilt å lage film. Eg har alltid laga mine eigne musikkvideoar, og litt for andre artistar og band også. Faktisk har eg laga ein av dei aller mest sette norske musikkvideoane, Vassendgutane sin ‘»Ungkar med dobbelseng». Vi er begge fra Ørsta.

– Eg var nettopp på filmfestivalen Skrekkfest på Tysvær i Haugesund for å vise ein av mine gamle skrekkfilmar («Hjelp, det er fullmåne») og gjere liveinnspeling med podcasten Norsk kultfilm. Vi snakka om alt fra filmane eg laga som ungdom til nyare arbeid, som musikkvideoar og mitt bidrag til Marvels Black Widow. Vi snakka også om min nye musikkvideo, som hadde førpremiere på festivalen.

Egil Olsen forteller at musikkvideoen er satt sammen av gamle VHS-opptak og klipp fra filmene og spesialeffektane han lagde på 90-tallet.

– Dette er ein song om å aldri heilt passe inn, og å like det. Om å ta avstand fra det normale og trivest der nede mellom stolane. Denne brutale og skremande, men sjarmerande videoen, er ei kavalkade av heimelaga zombiar, monster, romvesen, og blod og gørr. Perfekt til ein song om å vere ein raring! Og perfekt til Halloween.

Olsens splitter nye album heter Direct Sunlight And Heat.



EMBLA AND THE KARIDOTTERS: Bad Influence (Live Duo Rendition)

I guess Satan lied to me / When he said he’d be all I ever need / ‘Cause I have been to hell and back / So many times that I’ve lost track.

Det er definitivt noen Halloween-vibber over den nyeste videoen til Embla & The Karidotters også. Dette er musikk som er beskrevet som honky tonk noir, inspirert av både Ennio Morricone, Nancy Sinatra og filmer av David Lynch.

Hovedpersonen har tidligere spilt i Razika, men bestemte seg for å utforske en ny stil med Embla & The Karidotters. Hun tok også med seg musikere fra blant annet Honningbarna, Sløftface, Slomosa og Aiming for Enrike. Det må sies å ha vært svært vellykket, da debutalbumet Hello, I’m Embla fra 2022 like godt vant Spellemannprisen i country-kategorien.

Det nokså ferske albumet til Embla & co. heter Off Leash. Det ble sluppet i august på fine Die With Your Boots On Records, og har blitt møtt med enda bedre anmeldelser enn forgjengeren.

– Off Leash distanserer seg fra country, i den forstand at vi egentlig ikke bryr oss om hva som er rett eller galt i sjangeren. Samtidig har vi hentet inspirasjon fra klassisk countryrock fra 50- og 60-tallet, sier Embla Karidotter selv.

Embla & The Karidotters består i dag av Embla Karidotter, Marie Moe, Simen Følstad Nilsen, Nils Jørgen Nilsen og Benjamin Rø Haavelsrud. Videoen til «Bad Influence» er regissert av Embla Karidotter og Karoline Finnema, der den sistnevnte også har filmet.



DEATHMAN: Mamma

Hva om Laurie Anderson var en satanisk predikant, besatt av Elvis’ nevrotiske spøkelse og velsignet med en imponerende bart?

Møt Lindorff, den karismatisk-patetiske frontmannen i Deathman. Ifølge dem selv verdens første og eneste drag king-band, satt sammen av medlemmer fra Intetskjønn, FLTY BRGR GRL, Level & Tyson og drag-gruppen Gutta.

«Mamma» omtaler de som «varm og eksistensialistisk punk på svensk», om kjærlighet «som er så stor at den ikke får plass i kroppen».

– Dette er en kjærlighetserklæring til mamma. Den kjærligheten som renner over, som både tar hånd om deg og etterlater deg svak og i fosterstilling, forklarer Lindorff. Hvordan det kan se ut demonstrerer han selv i musikkvideoen.

– Vi lar hjertet blø ut til alle mammaer, mødre og mamas – ikke minst til våre egne.

Deathmans andre singel er ute 1. november. Det skal feires med et smell når Deathman inntar hovedsalen på Munchmuseet 8. november, sammen med den selverklærte drag-terroristen Christeene fra USA.

Deathman består av Josephine Kylén Collins, Ida Charlotte Bratteberg Jakobsen, Ragnhild Nelvik Bruseth og Sofie Søndervik Sæther. I bandsammenheng opptrer de under alter egos som Dominic, Armani, Roel og Lindorff. Videoen har de laget kollektivt.



RULE OF TWO: Monstrance Clock

Rule Of Two har også kommet opp med en video som er skreddersydd for Halloween. Det er en coverversjon av «Monstrance Clock» av svenske Ghost – en låt vi finner på deres andre album Infestissumam fra 2013.

– Både låten og videoen er ment som en liten pustepause i den stadig pågående utgivelsessyklusen vi har holdt gående gjennom hele 2024, sier vokalist Ronny Flissundet til oss.

– Ideen til denne versjonen kom egentlig da vokalist jeg holdt på med oppussing av kjøkkenet i vår, og tilfeldigvis tok et gledelig gjenhør med denne klassikeren av et album som soundtrack.

– Å! Denne hadde vært fett å covre i en mer elektronisk drakt, tenkte og videreformidlet jeg til min Rule Of Two-musikerkollega og produsent Kristian Liljan.

Kristian Liljan kicket på ideen, så låten ble produsert og innspilt i en mer ny og egen sound i april/mai i år. Siden har den egentlig ligget på vent siden uten noe øremerket formål.

– Nå er det plutselig Halloween, og en finfin anledning til å publisere nettopp denne låta, med den mørke og horrorfilm-aktige musikkvideoen Kristian har laget til.

Band som Damokles, Rule Of Two, Contrarian og This Sect tilhører stort sett samme Oslo-kollektiv. De deler også øvingslokale og bandmedlemmer om hverandre.



CONTRARIAN: Berlin Parklife

– Låten og videoen er sterkt inspirert av mitt arbeidsopphold i den temmelig sedate bydelen Charlottenburg i Berlin, som er en forbløffende rolig krok av en ellers yrende metropol, sier Gøran Karlsvik, alias enmannsbandet Contrarian.

– Det er omtrent som å være på Vinderen i Oslo, bare med digre, nærmest uendelige parkområder. Det er kun én svær og bråkete handlegate, og den var langt unna meg.

– Derfor kunne jeg filme på daglige joggeturer gjennom parkområdene, og koste meg stort med å utforske disse. For å fange opp noen slemmere lokale vibes lot jeg meg også inspirere av David Bowie sin hellige Berlin-trilogi, da spesielt med B-siden av Low sterkt i monitor.

– Tankene gikk også til overstyrt og hedonistisk 90-talls Berghain-techno, samt mine store favoritter Boards of Canada.

«Berlin Parklife» er første del av en liten Berlin-trilogi fra Contrarian. Hvorfor? Rett og slett fordi «alle store kunstnere» ifølge Karlsvik må ha en Berlin-æra.

– Bare se på nevnte Bowie – eller Nick Cave og Iggy. Pop. Dette blir en EP på tre spor med tilhørende musikkvideoer av undertegnede, pluss rundt tre bonusspor og kanskje noen overraskelser i form av remikser.

Gøran Karlsvik står som vanlig for både musikk, video og omslagskunst. NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere ga for øvrig støtte til arbeidsoppholdet.



DAMOKLES: Dirt Forge

Gøran Karlsvik er en aktiv musiker, som også er sentral i Oslo-bandet Damokles. «Dirt Forge», taktisk lansert i tide for Halloween, er tredje single i det bandet selv karakteriserer som «det temmelig snodige prosjektet» som utgjør Damokles’ tredjealbum: A Trophy Collection.

– A Trophy Collection er et tema-album hvor vi følger en fiktiv seriemorder gjennom hans liv og virke. Konseptuelt følger singelen opp dette temaet, med en slags desperat power ballad hvor vår morders livssverk skal veies og gjøres opp, og da aller helst av ham selv.

– Det handler om et sykelig kontrollbehov, men også om en dyp og altoppslukende ensomhet som krysser liv og død.

– Sonisk kjører Damokles videre på med inspirasjon fra tidlig Nick Cave, Berlin-æra Bowie og weirdo Motown soul vibes via Afghan Whigs. Det hele lett krydret med Beach Boys-psykedelia – og støyrockete post-hardcore vibber fra gamle helter som Superchunk og Fugazi.

Damokles består av Jonatan Eikum, Ronny Flissundet, Gøran Karlsvik, Kristian Liljan og Fredrik Ryberg. Du finner flere hjemmelagde videoer med dem i det store video-arkivet vårt.



DIMMU BORGIR: Gateways

Vanligvis har vi bare med ganske ferske videoer her i spalten. Men nå gjør vi et unntak, siden Halloween selv er en slags årlig unntakstilstand. Vi har nemlig funnet frem til et eldre arkivopptak med selveste Dimmu Borgir, med KORK, Schola Cantorum og Agnete Kjølsrud fra Djerv som gjester.

Dette opptaket er nå aktualisert ved at det nylig ble kjent at Dimmu Borgir spiller på neste års Tons of Rock-festival. Dette blir også verdenspremieren på deres neste og massive sceneoppsett.

– Vi gleder oss til å komme tilbake til Norges største festival med vårt største show noensinne på hjemmebane. Det siste året har vi feiret 30 år med Dimmu Borgir – neste sommer kommer vi tilbake med et nytt og oppdatert sett, og Tons of Rock blir verdenspremieren på dette, sier Shagrath og Silenoz i Dimmu Borgir.

Også Hurra Torpedo, Kaizers Orchestra, Emperor, The Good, The Bad & The Zugly og Old Man’s Child er blant de norske gruppene som nå er bekreftet til festivalen. Alt dette i følge nettsiden Rockman.no.

Vi lar oss ellers inspirere av Rockman til å legge ut denne videoen. «Gateways» stammer egentlig fra et show i Oslo Spektrum i 2011. Året etter opptrådte det klassiske koret Schola Cantorum også med Dimmu Borgir foran 90 000 publikummere på en av verdens største utendørs hardrock-festivaler – Wacken Open Air i Nord-Tyskland. Begge konsertene ble grundig dokumentert og filmet.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 246 av Ballade video.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Nevnte NOPA er medlem i Foreningen Ballade, sammen med Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne.