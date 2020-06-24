Djerv er tilbake. Agnete bekjemper angsten.

– Jeg satt bare i bobla mi og angsta. Vokalist Agnete Kjølsrud setter selvhat og depresjon i skammekroken. Noen negative slengkommentarer blir satt dit samtidig, i en ny låt hun kjempet seg til å lage med bandet Djerv.

Når bandet Djerv har vært borte i flere år fra rockescenen, er det fordi livet kostet vokalist og låtskriver Agnete Kjølsrud for mye.

– Jeg satt bare i bobla mi og angsta, sier hun om årene hun trakk seg tilbake fra artistlivet.

Fra headliner til babyskrik

– Jeg hadde en cocktail av endringer i livet. Som en venninne sa til meg: Jeg gikk fra å spille for 100 000 på [festivalen] Wacken til å sitte hjemme med en baby som bare skreik.

– Overveldende?

– Ja! Vært på turné en måned, stressa, festing som jeg ikke klarte si fra om at ikke passa, jeg drikker ikke når det er jobbdager på turné. Jeg ble veldig anspent. Én i bussen sa «du klarer deg fint, Agnete, det er ikke du som er drama queen …» selvom jeg hadde noen utblåsninger. Og så klarte jeg ikke snakke om det. Først nå i det siste har jeg lært meg å sette grenser, og snakke om det som må snakkes om.

Agnete Kjølsrud kom med bandet Animal Alpha med et teatralsk skrik inn på rockescenen og ble sett på som en sensasjon i norsk musikk på tidlig 2000-tall. I 2011 ble Djerv født av restene av hennes og ektemannens band, og fikk raskt en trofast, stor skare av fans som fulgte hver utgivelse og konsert.

– Så tok jeg alt det leie inn over meg og trodde alle konfliktene var min feil. At jeg var et dårlig menneske. I flere år gikk hun dessuten med både uoppdaget cøliaki og en fødselsdepresjon – den ble først tatt tak i etter neste fødsel.

Etter bare to år ble det stille fra bandet. Låta «Throne» ble sluppet 17. juni, og er første livstegn fra bandet etter at frontfiguren har vært helt på bånn.

– Jeg var helt skrapa til slutt, det var grusomt. Følte meg helt talentløs, bare til bry og til overs. Helt jævlig, faktisk! Så ler hun hjertelig. I tida som kom var hun så langt nede at hun lurte på hvordan det kunne bli om hun bare endte det hele.

Fra skam til styrke

– Nå har det vært flere kjente mennesker i musikk og media, som forteller om lignende opplevelser, de siste åra.

– Jeg har skamma meg over hvem jeg har vært hva jeg har følt. Og jeg unner ikke min verste fiende det jeg har vært igjennom. Hvis noen dømmer det å snakke åpent om det, blir jeg lei meg. Både på mine og deres vegne. Dette er nemlig min rett. Og om jeg kan hjelpe én som sliter, én pårørende eller pårørende eller én som ikke forstår, vil jeg gjerne det. Depresjon er en tilstand, og ikke en følelse.

Noen av grunnene for nedturen finner hun – ikke bare, men også i tidlig bandkarriere:

– Det smalt litt for fort for oss, sier hun om Animal Alpha. Agnete klarte ikke slippe noe, å kjenne nå er det bra.

– Det var hele tiden et jag, da, om å bli så god. Det var jeg som sa det til meg selv. Vi var to perfeksjonister i det bandet, vi var veldig stramme, ler hun.

– Da jeg fikk barn nummer to husker jeg at da vi kom hjem fra sykehuset, så jeg gulvet som om det sto skjeivt, og at vi var klinkeuler som trillet til hver vår kant. Det var sånn jeg så det: «Nå mister jeg kontrollen»!

Ballade-reporteren lurer på om det er dette som er OCD?

– Nei, vi som har det er enige om at det heter CDO, for det må komme i rett alfabetisk rekkefølge, gliser hun, ler, lenge.

– Neida, jeg har ikke OCD. Men jeg har fått diagnosen angst og depresjon. Og så har jeg et litt for stort behov for kontroll, bare.

Underveis prøvde hun å legge fra seg artistkarrieren:

– Jeg prøvde å tvinge meg til å ikke drive med musikk. Fordi det er så tøft i denne bransjen. Det er mye albuer, og jeg er ikke noe god med de albuene. Men jeg trenger å drive med musikk!

Men med terapi og oversikt over seg sjøl er hun på vei tilbake til scenen – og Djervs nye singel «Throne» er en seier for henne:

– Det er en sang om at du skal ta tilbake din egen trone. Om å gå igjennom et helvete med seg selv, og etter det må du ta tilbake ditt eget jeg. Det jeget du vil være. Man har mange roller opp igjennom livet, og man må ta den rollen som man velger selv og stole på at dét er riktig.

Det er også et snev av nå er det min tur. Jeg taper aldri i en tekst! Jeg vinner i denne teksten. Jeg vinner over … alle de som har vært ugreie opp igjennom livet. Hun nevner ikke navn, men snakker om usaklige og person-fokuserte beskrivelser i anmeldelser og i kommentarfelt.

I need a black eye, I need to bleed,

for everyone to see how it feels

– Agnete Kjølsrud i «Throne»

– En tekstlinje som står sterkt for meg. Det er spesielt to grunner til det. Sykdommen er «usynlig», og da er det vanskelig å få forståelse og sympati. Folk ser heller ikke at du ser verden med mørke briller. Den andre grunnen er at depresjon er en sykdom det er mye stigma rundt. De som ikke kjenner sykdommen, tror man bare kan «skjerpe seg», men sånn er det faktisk ikke. Blør du, vil folk reagere. Det er synlig og andre kan kjenne seg igjen. Depresjon er mer snikende og drar deg under uten at man merker det.

– Folk tror jeg er tøff fordi jeg er så tøff på scenen, og folk tror de kan si hva som helst til meg, være stygg med meg. Jeg synes ikke noe om det.

Med en låt om å innta tronen, er hun også klar for å endelig få utagert litt sinne:

– Jeg har vært tyst i 7 år. Nå må jeg få ut litt energi! Jeg har en sak jeg gjerne vil formidle!

Bandet Djerv planlegger å gi ut mer musikk seinere i 2020.

