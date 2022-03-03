Han har gitt ut over 50 plater som gjør Norge kjent for lyden av skog og snø

Til alle som trenger ro og mentale snøfonner å hvile ørene i: Mind over MIDI lager enorme mengder deilig ambient. Nå gjøres flere av platene hans tilgjengelig.

På slutten av 90-tallet var det mye som var gøy, men jeg lette samtidig etter noe med fokus. Jeg hadde hørt Biosphere og blitt overbevist om at ambient var tingen. Og fant mer av det, i det inderlige 1998-tempoet til Helge Tømmervåg. Ice Acoustik var hans andre album, illustrert av sylskarpe Lars Fiske og hadde en like fokusert lyd som den kjente tegneserieskaperens penn. Drivet på denne plata kan ha påvirka seinere – og internasjonalt mer kjente – svenske The Field: Å høre på den var som å bli dytta av vinden over neste snøfonn, og den dytter deg igjen over neste snøfonn, og igjen over neste snøfonn, og neste …

Ei snøfonn kan se lik ut fra ett sekund til neste, men den er aldri helt lik som den nettopp var, veit du.

Tømmervåg, Mind over MIDI, gir fortsatt ut musikk som utvider hjernespennet ditt. Rolig men allikevel så energipakka, slik god ambient skal være.

Besnærende, med smått merkbare forskjeller fra bølge til bølge. Og var det slik det var sist du hørte denne låta? En innspilling kan da ikke endre seg fra gang til gang?!? Disse bevegelsene er verdt å brette ut litt, her er Ballade elektronisk:

Fra hånd til hånd

Mens «min» gjennombruddsplate med Mind over MIDI var av det tidvis raskere slaget, med et driv som nå og da er oppe og snuser på Underworld, skrur han det ned på mange seinere utgivelser.

Når Vidar Hanssen – en stayer i norsk elektronisk musikk med sitt selskap Beatservice – skal trekke fram titler, peker han blant annet på Habitat: En skogshvilende sak han nettopp ga ut på nytt. «En bortgjemt diamant i katalogen», kaller Hanssen denne.

Beatservice ga ut Tømmervågs første plater, og tilgjengeliggjør nå mer av Mind over MIDI. For mange av utgivelsene er bare gitt ut på Helge Tømmervågs egen undergrunnslabel Berserk Fabrik. Dette betød enten veldig limiterte plater eller indieplattformen Bandcamp:

– Jeg startet labelen for å i utgangspunktet gi ut håndlagde CDer i svært begrenset opplag. Dessverre så har fraktpriser, toll og avgifter gjort det umulig å fortsette, så nå er det kun nedlasting og strømming som gjelder, skriver Helge «Mind over MIDI» Tømmervåg på epost til Ballade elektronisk. Når det ikke lenger gis ut fysisk, ble det Bandcamp – inntil Beatservice altså kom til ham igjen, så nå er flere titalls album og EPer gitt ut også på plattformer som Spotify.

Mind over MIDIs samlede produksjon er formidabel. Noen mener de har talt 60 plater, men kan det hende de teller noen dobbelt, siden flere av dem nå kommer ut på nytt? Jeg kommer til 55 album samt EPer som ligger ute på bandcampen hans. Det er ganske langt fra de mer drivende sporene på nevnte Ice Acoustik, som avstedkom en dubsingel med stjerna Tikiman i 2002, til spor basert på hjerneaktivitet, og nyere dvelende field recordings. Sjølsagt ga han også ut en mjuk, men iskald sak oppkalt etter dato-palindromet 22022022 i år …



Champion/Revelation by Mind over MIDI with Tikiman

Forvirra? Mange av juvelene her kunne nok nådd enda flere med litt opprydning. Men start i en ende og trask lenger inn i skogen og gi fra deg kontrollen.

To «nygamle» album står først for tur: Thru, en dronete favoritt hos meg, kommer i mars, før en gratissamler han ga bort kommer på Spotify i april. Men du kan sjølsagt også starte i hans mer festlige ende, den singelen med Tikiman. Den ble til etter at kristiansunderen og jamaicaneren møttes på festival i 2001.

– Det er litt tosidig å gi ut alt av Berserk Fabriks utgivelser. På den ene siden er jeg for lengst ferdig med det gamle, på den andre siden så er det helt greit å gjøre materialet tilgjengelig på strømmetjenester, beskriver Tømmervåg sjøl:

– Etter jeg er ferdig med et prosjekt så hører jeg ikke mer på det, så det er litt ubehagelig til tider å høre på eldre materiale må jeg si. Jeg blir inspirert av natur, musikk og romfart.