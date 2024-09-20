Ballade video: Fra Nøkken til vannet  

Toppet utgave med Dirty Oppland, Helene Bøksle, Kalandra, Cherry Cinema, Mayflower Madame, SoftSun, Vilde Bye og Stjerneskudd-vinner Randi Oline.

Velkommen til en ny utgave av Ballade video. Også denne gangen tilbyr vi en bred meny – med animasjonsfilm, lyric videos og forseggjorte kortfilmer. Musikken spenner fra drømmepop til folkrock, hip hop til visesang.

Vi kan bare be våre lesere om å støtte all den fine musikken som nå dukker opp i løpet av platehøsten. Om du kjøper fysiske eksemplarer, lytter online eller velger å unne deg en konsertopplevelse.

Kort sagt: God fornøyelse!



DIRTY OPPLAND: Norsk Statistikk

Sist vi hilste på Dirty Oppland, var i forbindelse med den svært bra videoen til «Limmo». Her kommer «Norsk statistikk», som på flere måter er en fortsettelse av historien.

– Vi i Dirty Oppland Limousine Service må ærlig å innrømme at limousine-servicen har gått ganske trått i sommer. Som om ikke byggearbeid på Lilletorget og dyrt drivstoff har gitt oss store nok utfordringer fra før, så har det økte antallet elsparkesykler i byen gjort det så og si umulig for oss å overleve økonomisk i sommermånedene.

– Vi måtte dermed alle ut og søke sommerjobb, noe som er lettere sagt enn gjort i vår alder med våre karakterbøker. Så det endte som det som oftest gjør i slike situasjoner på Lillehammer, tilbake hos gode gamle Norsk Statistikk der flere av oss jobbet i tenårene.

Dirty Oppland debuterte med Dirty Oppland Demo i 2002, og fikk navnet sitt da Onkl P ropte det ut under en konsert. Bandet er naturligvis fra Lillehammer, og har senere fått avleggere som Jaa9 & Onkl P, Skills Misse Baren og OnklP & De Fjerne Slektningene.

Musikkvideoen er laget av Pål Ivar Finnkroken og Marius Sørgjerd, og er selvfølgelig spilt inn i NorStat sine lokaler på Lillehammer.



HELENE BØKSLE: Heiemo og Nykkjen

Helene Bøksle vokste opp i Mandal, og begynte å lage musikk inspirert av havet og det nordiske naturlandskapet. Hun har utgitt ni soloalbum, og bidratt på en rekke innspillinger med ulike band og musikere. Hennes nyeste utgivelse er Vegvisir, kom ut i 2022. Hun er datter av sørlandstrubaduren Ivar Bøksle.

Helene Bøksle deltok i fjor på Music Norways eksportprogram for norske artister. Hun har også vært med å skrive filmmusikk, og synger blant annet i filmer som «Birkebeinerne», «Reisen til Julestjernen» og Hollywood-produksjonen «The Mermaid Chair». Hun bidro også på musikken til onlinespillet «Age of Conan: Hyborian Adventures», som vant den prestisjetunge Hollywood Music in Media Awards (HMMA) i 2008.

Helene Bøksles årlige juleturné «Det hev ei rose sprunge» er blitt sett av over 100 000 mennesker. Hun legger nok en gang ut på turné i desember i år, med opptredener fra Bodø til Kristiansand. I Oslo Spektrum skal hun opptre med Bjøro Håland og Sølvguttene.

Dette er en nyinnspilling av hennes debutsingle «Heiemo og Nykkjen» fra debutalbumet Elverhøy, og er laget til hennes 20-årsjubileum som artist. Jubileet markeres med en konsert i Ravnedalen i Kristiansand på lørdag.

Videoen er laget av Tor Sindre Tjomlid. «Heiemo og nykkjen» er opprinnelig en gammel norsk folkevise, blant annet innspilt med Kirsten Bråten Berg i 1993.



KALANDRA: I Am

Kalandra har akkurat gitt ut sitt andre album, A Frame Of Mind. Den slippes i samarbeid med By Norse Music, og blir også tilgjengelig på alle større strømmeplattformer.

Vokalist Katrine Stenbekk uttaler om den nye singelen og videoen:

– «I Am» fungerer som åpningskapittelet til A Frame of Mind. Den setter scenen for den introspektive reisen som ligger foran lytterne. Tekstene fordyper seg i selvrefleksjon, der du anerkjenner personen du har blitt og tar ansvar for din egen utvikling.

Musikkvideoen er laget av filmskaperen, dukkemakeren og stop motion-artisten Martyna Koleniec.

– Vi er utrolig stolte av hvordan hun har klart å gjøre fortellingen og visjonen vår levende. Vi trengte egentlig ikke å følge opp så mye, da hun rett og slett tolket oppgaven perfekt. Det er vi evig takknemlige for – og vi håper at du liker det like godt som oss.

Kalandra har også lagt ut på en omfattende headliner-turné i hele Europa, Storbritannia og Norge. De albumdebuterte med The Line i 2020, og har også lagd lydsporet til Kingdom Two Crowns: Norse Lands.

– A Frame of Mind handler om livserfaringer – og hvordan de farger måten vi opplever verden på. Vi i bandet har finkjemmet vår kollektive hukommelse og skriver her om tidligere traumer, skattede barndomsminner, uro for fremtiden og verdens tilstand.



CHERRY CINEMA: Relapse

Etter de to EP-ene «Crystal Clear: Disc 1» og «Crystal Clear: Disc 2», ga Cherry Cinema ut sitt debutalbum Crystal Clear i fjor høst. Den inneholdt P3-listede «Don’t Do It», som sikret dem finaleplass i Musikkprisen 2023. I tillegg gjennomførte de deres første norgesturné, og spilte blant annet på Jærnattå og Vidsyn Musikkfestival.

Nå er de klare for å gi ut ny musikk som krever å bli hørt. Første single er en låt kalt «Relapse», som de selv omtaler slik:

– «Relapse» er en hardtslående pop-låt som handler om å få tilbakefall etter å ha vært gjennom en vanskelig periode. Den fanger den forvirrende følelsen av et behov for selvdestruktiv oppførsel, fordi du ikke er vant til å være helt lykkelig.

– Etter å ha levd med tunge utfordringer i mange formative år, har det nesten blitt en del av personligheten, noe som får deg til å stille spørsmål ved hvem du er uten uro og smerte.

Videoen er regissert av bandet selv og videograf Morten Sivertsen, og er filmet rundt hjembyen til vokalist Ida Sofie Laland, Bryne. Bandet består ellers av bassist Olav Hanem og gitarist Eirik Lindtner.

– Tanken bak musikkvideoen var at vann er de vonde følelsene. Jeg går fra å være tørr til våt, og når man blir våt så tar det litt tid for å bli tørr igjen for å hente seg inn, men det tar ikke lang tid før jeg faller uti igjen, sier Laland.

– Den svarte telefonen symboliserer også at dårlige nyheter ringer. Jeg tar alltid telefonen selv om jeg vet at jeg ikke bør. Så finner jeg ut at det var meg selv som ringte, aka selvsabotasje.



MAYFLOWER MADAME: Never Sever

«Never Sever» er den tredje singelen fra det kommende albumet til Oslo-duoen Mayflower Madame. Det har fått tittelen Insight, og skal slippes 1. november. Den er også oppfølgeren til låtene «A Foretold Ecstasy» og «Paint It All in Blue», som vi tidligere har presentert i Ballade video. Begge har dessuten blitt plukket opp av BBC Radio 6.

Mayflower Madame sier selv at de opererer i krysningsfeltet mellom postpunk, shoegaze og psychedelia, med rom for både solstreif og bittersøt melankoli.

– På toppen av dette er det et snev av rock ‘n’ roll swagger i versene her, som smelter sammen med en drømmepop-sensibilitet i refrengene. »Never Sever» er nok en av våre mest tilgjengelige sanger til dags dato.

Mayflower Madame debuterte med albumet Observed in a Dream in 2016, til gode omtaler i både Europa og USA. Den fulgte de opp med Prepared for a Nightmare i 2020. Insight blir sluppet digitalt av Night Cult Records, på vinyl av Up In Her Room og på CD av Icy Cold Records.

Mayflower Madame består av Trond Fagernes (vokal, gitar, bass) og Ola J. Kyrkjeeide (trommer). På «Never Sever» bidrar også Kenneth Eknes på synth.

Bandet skal nå turnere i Europa, og har slippfest for Insight på Goldie i Oslo 2. november. Videoen til «Never Sever» er regissert av Astrid Serck.



SOFTSUN: Unholy Waters

Ripple Music i USA har nå sluppet den første videoen og singelen med SoftSun: «Unholy Waters». Dette er en norsk-amerikansk trio, som består av Gary Arce, Pia Isaksen og Dan Joeright. Bandet begynte samarbeidet i fjor, mens Arce bidro med gitar alt på Pia Isaksens solo-prosjekt Pia Isa i 2022.

Pia Isaksen holder til i Moss, og er også sentral i bandet Superlynx. Arce og Isaksen traff hverandre først i 2023, og begynte straks å planlegge ny musikk sammen. I januar i år tok Pia Isaksen flyet over til California. Sammen med studio-eier og trommeslager Dan Joeright spilte de inn albumet i Gatos Trail Recording Studio.

– Vi er utrolig glade for å endelig dele den første låta vår med verden, sier Pia Isaksen til oss. – Denne musikken betyr utrolig mye for oss.

– «Unholy Waters» kom ut fra en tristhet over havets tilstand og menneskenes grove røveri. Den har på en slags drømmende måte en følelse av at noe er galt, som også representeres av at klippene i videoen går baklengs.

Trioen jobber for tiden med nytt materiale, og håper å spille live til neste år. Albumet Daylight In the Dark skal slippes 8. november, både på vinyl, CD og digitalt.



VILDE BYE: Denial – Egersund 2024

Vi skal slutte i det litt mer akustiske og rolige hjørnet. Vilde Bye er en nokså fersk artist og låtskriver fra Tromsø, som lager musikken sin selv. Når hun ikke gjør versjoner av størrelser som Townes Van Zandt, Velvet Underground, Tom Waits, Gene Clark, Lana Del Ray og The Beatles.

I februar kom hennes debutsingle, «Longing for You», og i april ble hennes selvtitulerte, femspors debut-EP sluppet både fysisk og digitalt. Hun har også vært oppvarmer for band som Darling West og The Northern Belle, og ble omtalt på denne måten av VG: «Debut-EPen hennes beveger fra oppstemt powerpop til countryklingende ballader som ‘Adore/Ignore’. Så liketil og samtidig så intrikat at den fortjener at flest mulig omfavner første del av tittelen.»

Dagsavisen var ikke mindre begeistret og skrev: «I det store nordicana-landskapet er det fortsatt plass til flere, og Vilde Bye utmerker seg som en artist med stort talent». For innspillingen av albumet Colder dro hun til Oslo for å jobbe med produsent Torgeir Waldemar. Det ble sluppet på Mother LIkes It 30. august.

«Denial» er innspilt i seilmakerverkstedet i andre etasje i Bilstadhuset, oppført i 1845 i Nygaten 14 midt i Egersund sentrum. Her hører vi Vilde Bye på vokal og gitar, akkompagnert av Jakob Struve. «Denial» ble opprinnelig utgitt som singel i juni i år. Videoen er filmet og redigert av Reidar A. Eik og Anette Kjærstad Eik.

– Tusen takk til alle som har bidratt til Colder, sier Vilde Bye selv. – Jeg er veldig stolt over å slippe dette.



RANDI OLINE: Kristoffer Robin

Randi Oline har skrevet poesi, fortellinger og dagbok fra ung alder. Sist helg skrev hun seg også inn i historien som vinner av Årets Stjerneskudd 2024.

Hun ble raskt bemerket i det norske visemiljøet, blant annet av Norsk Viseforum, som ga henne artiststipend i 2023. Under Bylarm 2024 ble hun tildelt prisen Årets Stjerneskudd, som inkluderer 500 000 kroner fra Norsk Tipping til videre løft av karrieren.

Vi feirer prisvinneren med å vise hennes versjon av Cezinandos “Kristoffer Robin”. Videoen har i skrivende stund over 660 000 visninger. Den har også toppet den norske hitlisten på Spotify.

– Årets vinner har allerede funnet mange åpne dører, og vi i juryen er sikre på at vinneren har det som skal til for å sette både Norge og Brøttum på kartet. Årets Stjerneskudd er Randi Oline, sa juryleder Malin Kulseth.

Tidligere vinnere av Årets Stjerneskudd er Girl In Red, Sassy 009, Metteson, Isah, Jonas Benyoub og Swank Mami. Ballade og Ballade video gratulerer så mye.



Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 240 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤