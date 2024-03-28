Sámi Grand Prix: – Vi må fylle på med kjærlighet og kunnskap om Sápmi

Natalie Carrion er artist og låtskriver med samisk og karibisk bakgrunn. Lørdag 30. mars leder hun og Ole Máhtte Gaup publikum og tv-seerne gjennom direktesendingen av Sámi Grand Prix.

– Sámi Grand Prix er virkelig en samisk fest, i beste sendetid, der alle er velkommen, sier Carrion til Ballade. – Sámi Grand Prix viser den samiske musikken i sitt hjemmemiljø, og muliggjør samtidig en bredere representasjon.

Natalie Carrion bor i Sverige, og har både samiske og karibiske røtter. I 2022 deltok hun selv i Sámi Grand Prix (SGP) med den sørsamiske låta «Daelviejïjje» («Vinternatt» på norsk). Hun vant ikke, sier hun, men forteller at hun fikk «enormt goda recensioner både på Nyhetsmorgon och NRK, samt blev bubblare på svensktoppen. Det var stoort.»

– Noen ganger spør folk hvor mange prosent same jeg er, og da pleier jeg å si at det er i blodet mitt, at det passerer hjertet mitt hver dag, og at det gjør meg til en helhet, forteller Carrion.

Sammen med Ole Máhtte Gaup skal hun lede publikum gjennom Sámi Grand Prix, som de lover vil bli en storslått samisk musikkfest på selveste påskeaften.

Ole Máhtte Gaup er fra Karasjok, og kjent fra hiphop-gruppa Duolva Duottar. Han har spilt på VG Lista topp 20 og kom på fjerdeplass i konkurransen Norske Talenter i 2009. Gaup jobber til daglig i NRK Sápmi.

– Nordmenn pleier å si at de lærer seg å gå på ski før de lærer seg å snakke. I mitt tilfelle lærte jeg meg å joike før jeg lærte meg å snakke. Joik og samisk musikk har alltid vært mitt hjerte nær, derfor betyr det som enormt mye å få være programleder for SGP, sier han.

Natalie Carrion forteller til Ballade at hun er spesielt opptatt av å spre kunnskap om det samiske; om historie, kultur, konsekvenser av fornorskingsprosessen, og hvordan vi kan bygge felles stolthet:

– Den samiske musikken er generelt sett underrepresentert, som igjen kan føre til fordommer og snevre oppfatninger av hva som er «samisk». Gjennom konkurransen SGP vil vi vise at den samiske musikken er like mangefasettert og variert som musikken som skrives på norsk eller engelsk. Den samiske musikken begrenser seg ikke til én sjanger, men byr tvert imot på en stor bredde.

– Personlig håper jeg at vi hører mer samisk musikk i offentligheten i fremtiden, fortsetter hun.

– Når det brister i kunnskapen om samer, vil samtalen om samer basere seg på ukunne og fordommer – og det skader kulturen vår. Så vi må sammen fylle på med kjærlighet og kunnskap om Sápmi.

– I fremtiden vil hele Norge kjenne på en genuin stolthet over det samiske, tror Carrion. – Sami Grand Prix blir en årlig tradisjon, og den samiske kulturen vil bli mer levende enn noensinne.

Sámi Grand Prix representerer flere samiske språkgrupper på tvers av Norge, Sverige og Finland, og det er publikumsstemmer som avgjør vinnerne, forteller NRK. Det er Samisk musikkfestival som arrangerer SGP i Kautokeino.

NRK produserer direktesendingen, og SVT er medprodusent. Sámi Grand Prix sendes i NRK, SVT og finske Yle lørdag 30. mars kl. 19:50.