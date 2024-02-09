Ballade video: Afrodite i ulveham

Vi tilbyr noen minutter i selskap med Gåte, I Like To Sleep, Dirty Oppland, ViaMedia, Tor Arve Barøy og Jordsjuk. Og en drøy times konsert med singleaktuelle Moon Relay.

Vi ønsker igjen velkommen til en variert meny, der vi går fra MGP-sirkus i Trondheim til konsert på Henie Onstad Kunstsenter. Vi skal på Trondheims tak, filmet en sjeldent fin augustdag i fjor. Og ellers høre både hiphop, svartmetall og lokalt forankret visesang.

– På grunn av høy risiko for å bli hakka i hjel av måsene som hadde inntatt taket til EC Dahl-bryggeriet sist sommer, ble vi pent nødt til å vente, forteller I Need To Sleep til oss. – Det å satse på finvær en spesifikk dag i august i Trondheim, det er ekstremsport. Men selvfølgelig leverte byen så til de grader.

Det synes vi mange av denne ukens artister og videoer gjør også.

Kort sagt: God fornøyelse!

GÅTE: Ulveham

Årets utgave av MGP var delvis preget av flere rockeinnslag, med band og prosjekter som Mistra, Gothminister og Gåte. Det ble som kjent de sistnevnte som sist lørdag stakk av med seieren i låtskriverkonkurransen, og dermed representerer Norge i den internasjonale finalen.

«Ulveham» er basert på en middelalderballade, der deler av låten også er bygd på en kjent kulokk av Marit Jensen Lillebuen fra Jondalen. Dette førte til en del diskusjon i sosiale medier, siden ESC-reglementet krever at man fremfører originalmateriale. Samtidig handler «Ulveham» nettopp om forvandling og transformasjon, noe Gåte har lyktes godt med i denne sangen.

– Det er mange måter å uttrykke sin vilje til å få fred i verden på, og vi skal finne vår, uttalte Gunnhild Sundli og Magnus Børmark i bandet til NRK dagen etter at seieren var i havn. – Musikk har en egenskap der skiller som politikk, religion, kultur og nasjonalitet opphører, og det er her vi opererer.

Bakgrunnen for disse uttalelsene er kravene om boikott av den internasjonale finalen, i lys av den pågående krisen i Palestina. Samtidig ber mange på sosiale medier bandet om å stille opp i Malmø, og overlate spørsmålet til politikerne, NRK og EBU.

– Nå er vi i en ny posisjon, for vi har vunnet. Så vi skal ta en ny runde og finne ut hvordan vi løser det best. Vi må ta en ting om gangen for å sortere. Det er mye press og støy, så vi tar det rolig, sier musikerne, som samtidig ønsker å nå ut til et større publikum.

Musikkvideoen fra en studio-session er regissert av Sverre Brandtzæg, med Fredrik Friele Hauan på foto og Toni Kotka på redigering.

Ballade video gratulerer med seieren, og ser frem til Eurovision-finalen 11. mai.

I LIKE TO SLEEP: Our Neighbourhood – Live at Nyhavna

Etter nesten ti år som trio, hundre konserter og to album på Rune Grammofon, vender I Like To Sleep hjem igjen til det Trondheimsbaserte plateselskapet All Good Clean Records, der de platedebuterte i 2017. Den 12. april kommer trioen med sitt fjerde album, Bedmonster’s Groove.

Etter mye tid på øvingsrommet på Nyhavna, et av Trondheims viktigste områder for musikere og kunstnere, ønsket I Like To Sleep å jobbe mer lokalt. I nærområdene finnes det en rekke studioer, rundt 200 kunstnere og musikere, et par plateselskap, et nyoppstartet vinylkutteri, kaffebrenneri og flere bryggerier – der det ene nylig mottok prisen for Europas beste pils.

– Under prosessen med å lage plata, kom vår gode venn Mathias Rognsko fra Nyhavna Studio med forslaget om å lage en live-video på Nyhavna som en hyllest til området, forteller bandet.

– Inspirert av The Beatles sin Rooftop Concert begynte vi å leke med tanken på å dra med oss riggen med Hiwatt-forsterkere, vibrafon, mellotron med mere opp til taket av EC Dahls Bryggeri, et ikonisk og enormt bygg som etter hvert skal rives. Da kunne vi også dokumentere et Nyhavna i stadig utvikling.

Bedmonster’s Groove er innspilt i Øra Studio med Kyrre Laastad. I Like To Sleep består av Amund Storløkken Åse (vibrafon, mellotron), Nicolas Leirtrø (barytongitar, bass) og Øyvind Leite (trommer). Den flotte videoen er av Kristoffer Hylland Skogheim.

Det kommer også ut en titommer med de to versjonene av «Our Neighborhood», utgitt i begrenset opplag på All Good Clean Records. Vi ser frem til å høre mer.

DIRTY OPPLAND: Limmo

Det er sommeren 2004. Dirty Oppland har gitt ut sin debutalbum Greatest Hits, singelen «Er Så Yo» er B-listet på P3 – og guttene har levert en forholdsvis sagnomsust konsert på Øya-festivalen som gikk så bra at ingen av de involverte rapperne har blitt booket dit igjen, uansett gruppenavn eller konstellasjon.

– Sammenlignet med i dag var ikke hyrene for norske rapartister så mye å skryte av. Men det ramlet likevel litt penger inn på felleskontoen etter spillejobber. Det hele kulminerte med at vi med blandet dømmekraft og dollartegn i øynene dro til Hamar og kjøpte en ødelagt limousin for fellespengene.

– Planen var å pimpe den opp, bruke den som turnébil og starte business, men bilen var i fryktelig dårlig stand. Både drømmen om å bli rik på Limousine-utleie, og det å skulle operere ei rapgruppe med så mange medlemmer, ebbet ut. Limousinen ble på en måte et slags symbol på starten av slutten.

I dag, 20 år senere, har de endelig greid å riste av seg skammen over bomkjøpet, og innsett at dette faktisk er en ganske god historie, om de bare tør å eie den selv.

«Limmo» er produsert av Dirty Opplands gamle sitatmaskin Eddie Torres, som her slipper sin første beat på 20 år. «Limmo» er utgitt på 9P Records/Knirckefritt, mikset av Harlekin og mastret av Poppa Lars.

Den svært bra musikkvideoen er faktisk den første Dirty Oppland har gjort. Den er laget av Pål Ivar Finnkroken som produsent og Marius Sørgjerd som fotograf, mens begge har co-regi. Dirty Oppland består av Jaa9, Pi, OnklP, Sjakkmats, MadsMedD & Akjeft.

VIAMEDIA: Aphrodite

Dette er fint! «Aphrodite» beskrives som en post-apokalyptisk kjærlighetssang. Den er hentet fra det kommende albumet til ViaMedia, Bridge of Sighs. Fruktbarhetsgudinnen Afrodite har her vendt tilbake til naturen, og skapt et nytt liv for seg selv i skogen.

– Dette er ViaMedia i det poetiske og akustiske hjørnet, sier Tore Dimmestøl til Ballade video. – Vi har til og med et refreng denne gangen!

ViaMedia består av Tore Dimmestøl og Karl Yngvar Dale. De er opprinnelig fra Ålesund, og har spilt i band sammen, av og på, siden de var tenåringer. Den spede start var i new wave-bandene Rough Trade og Betrayed, ved siden av skolekorps, klarinett og pianotimer. Karl bor i dag i Molde, mens Tore holder til i Henley-On-Thames utenfor London.

Både musikk og tekst på «Aphrodite» er ved Tore Dimmestøl. Han og Karl Yngve står for alle instrumenter og vokal, som i stor grad har blitt til via Logic Pro og fildeling, med øvinger og felles studioarbeid når logistikken har tillatt det. Vi hører dessuten Lyndon Owen på saxofon, mens Emma King korer. Produksjonen er ved John Mitchell.

– Vi er like inspirerte av art rock og post progressiv rock som filmmusikk og moderne klassisk – fra Bela Bartok, Stravinsky og framover. Vi planlegger å utgi en EP tidlig i vår, mens selve albumet kommer til sommeren 2024. Inntil nå har vi lagt ut noen smakebiter på YouTube.

Videoen til «Aphrodite» er laget av Thunderfoggymountainsheephut Productions. Jarle Sten Olsen og Alex Gower Jackson har spilt inn ideer til videoen, slik Jacob Holm-Lupo har gjort det med musikken.

TOR ARVE BARØY: Herifrå

Tor Arve Barøy debuterer her i Ballade video-sammenheng. Han er ingen nykommer, og har opptrådt som live-artist i mer enn 20 år. I 2022 ga han ut sitt debutalbum, Bedre enn ingenting, som ble sluppet digitalt – og som kassett. Nå er han ute med den nye låten «Herifrå».

– Jeg var inspirert av Tom Petty sin låt, «Southern accent». Jeg begynte å tenke på hva som er en språklig karakteristikk for oss som er herfra. Eller herifrå, som det heter på dialekten vår. Vi skarrer på r’ene!

– Jeg er interessert i historie og samfunn. Og valgte da fire temaer jeg skrev om: utvandringen til Amerika, Bibelbeltet, den maritime historien og den litt klagete kulturen, som nå for tiden er mest synlig i kommentarfeltene. Det sistnevnte er nok ikke så unikt for Lister.

«Herifrå» er en riktig god sang. Den handler om området Lister og folkene der. Videoen inneholder film fra området, med kjente elementer fra regionens historie, inkludert den store utvandringen. Låten er spilt inn i Riverside studio i Sarons dal, og er en del av et albumslipp som kommer til våren.

I tillegg til å synge selv har Barøy fått med seg Daniel Hinderaker fra Flekkefjord, Jarle Viken fra Farsund og Vidar Søstrand fra Gyland. Farsund Shantykor er også med, både i studio og i videoen.

Musikerne på innspillingen er Tor Arve Barøy (gitarer og vokal), Thomas Gallatin (bass), Christian Seneger (trommer), Sven Eivind Stakkeland (orgel), Narve Kristiansen (saxofon) og Oddvar Bordvik (munnspill).

Videoen er filmet av Arne Marthinsen, og er satt sammen med blant annet en del 8 mm-opptak fra 60-tallet, filmet av Tor Arves onkel, Andreas Stokkeland. Johan Collett fra Lyngdal har redigert videoen.

JORDSJUK: Viva la Apocalypse

Premiere!

Her blir det en nokså stor overgang musikalsk sett. Så blir da også «Viva la Apocalypse» beskrevet som «et nådeløst angrep på drømmen om en lykkelig ende».

Det ferske svartmetallbandet Jordsjuk ga ut sin singeldebut «Siste skanse» tidligere i år. Trioen består av erfarne veteraner fra anerkjente band som Djevel, Nordjevel, Urgehal og Koldbrann, og bandet spilte sin første konsert på metalfestivalen Orgivm Satanicvm første helgen i januar i år. Torsdag 8. februar ble deres nyeste låt, «Viva la Apocalypse”, sluppet.

Jordsjuk er Sagstad (gitar), Mannevond (vokal) og Renton (trommer og bass). Utgiver Indie Recordings – som ellers har stått bak utgivelser med blant annet Gaahls WYRD, Kampfar, 1349 og Carpathian Forest – melder om et band som spiller intens, deilig primitiv og groovy svart metall.

Videoen har Jordsjuk filmet og klippet sammen selv. Trioen sier dette om musikken og den nye låten:

– Skru opp styggheten! La «Viva La Apocalypse» knuse visjonen om en håpefull fremtid. Nekro tider krever nekro musikk. Vi er her for å gi deg død og styggedom med groove.

MOON RELAY: Live at Henie Onstad Art Center (Full performance)

Moon Relay er tilbake med første smakebit fra deres kommende femte album. I kjent stil har låten fått navnet «..», altså to punktum. Utgiver Sheep Chase Records sier at bandet denne gangen fokuserer mer på et uttrykk med kontante og overraskende enkeltlåter – i kontrast til det mer konseptuelle albumet _…-«-…_ fra 2020.

Samtidig med singelslippet er det gått fire år siden premieren på det forrige albumet.

– _…-«-…_ fikk ikke den synligheten det fortjente på scenen, på grunn av nedstengning og manglende muligheter for turnering, sier Terje Ekrene Vik i Sheep Chase Records.

– Derfor har vi sammen med Henie Onstad-senteret nå publisert hele konserten – både for å gi verket den oppmerksomheten det fortjener, dokumentere og vise det frem til alle som ikke fikk anledning for fire år siden. Og ikke minst for å markere den nye singelen og det kommende albumet.

Konserten på Høvikodden ble filmet av Jenny Berger Myhre, med visuelle elementer av kunstnerne Anthony Barratt og Espen Friberg. Live-lyd, innspilling og endelig miks er ved Magnus Skavhaug Nergaard.

Det kommende albumet er planlagt utgitt 15. mars. Den ferske singelen kan sjekkes ut på Soundcloud. Sheep Chase Records distribueres av Diger Distro (fysisk) og Ingrooves (digitalt) i Norge.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 216 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤