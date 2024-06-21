Ballade video: Blikk på verden

Stor sommerutgave med Aurora, Mojna, Olga Amalie, Kalandra, Cocktail Slippers, Manuela Hofer, Fadnes, Mathias Angelhus & Sara Fjeldvær, Simon Moholt, Daniel Herskedal og Koldbrann.

Vi starter med å gratulere vinneren av Årets musikkvideo under kortfilmfestivalen i Grimstad. Det ble Honningbarna og regissør Sander August Dahl som stakk av gårde med Gullstolen i år for den originale og vellagde videoen til «Avanti».

– Årets Gullstol går til en musikkvideo som treffer som et knyttneveslag, både musikalsk og visuelt, som formidler energien i musikken, og temperamentet i teksten godt, skriver juryen. – Rytmisk timing og aktiv bruk av utsnitt bidrar til å gjøre filmen til en suggererende opplevelse. Dessuten opphøyer den et deprimerende gjenkjennelig scenario, og tilfører det uventet livskraft.

Hederlig omtale gikk til musikkvideoen «Blindspot of a Seed» for Colin John, regissert av Colin John Åsdam. Den kan du se i vår spesialutgave om Kortfilmfestivalen 2024. Videoen til vinneren «Avanti» kan du sjekke ut her.

Dette er ellers vår siste utgave før vi tar sommerferie. Da er det hyggelig å avrunde med så mange gode videoer, der flere henter inspirasjon i folkemusikken. Vi er tilbake igjen i starten av august, og ser frem til det.

Kort sagt: God fornøyelse!

AURORA: Starvation

Aurora er et av våre største internasjonale pop-navn om dagen, med en betydelig følgerskare over hele verden. Hun er nå ute med sitt nye album, What Happened to The Heart?, som inneholder 16 låter. 28-åringen er også en artist som vektlegger det visuelle.

Hun har derfor lagd elleve enkle videoer til forskjellige sanger fra det nye albumet, med seg selv i et nakent rom. Disse videoene ser ut til å være identiske med hverandre, mens hun også har lagt ut mer påkostede og forseggjorte musikkvideoer til låtene «To Be Allright» og «Starvation». På sin Vevo-konto har hun også lansert to nye live-opptredener. Alt dette kan du selv sjekke ut på hennes YouTube-side. Den har nærmere seks millioner abonnenter.

What Happened to the Heart? er hennes femte studioalbum, og er co-produsert med folk som Ane Brun, Matias Tellez, Tom Rowlands, Chris Greatti, Dave Hamelin og Magnus Skylstad. Det er spilt inn i Norge, Tyskland, England og USA.

– Likegyldighet er fremskrittets største fiende, sier Aurora selv.



MOJNA: Anblick

Folkemusikktrioen Mojna slapp akkurat sitt andre album, Väntenätter, i samarbeid med produsent Erlend Apneseth. Her kan du ifølge utgiver Grappa høre elementer av improvisasjon, stemmeføring basert på kontrapunkt og slåttespel på gitar med «fingerstyle”-teknikk.

Trioen var tidligere kjent som Eriksson/Myhr/Malmström. De fremfører nykomponert folkemusikk, og ble i 2022 kåret til «Årets instrumentalband» av Lira Musikmagasin, som de nå pryder forsiden av sommernummeret til.

Debutalbumet För sola skin’ på tak ble utgitt i september 2022. Det ble nominert til «Årets utgivelse» på Folk & Världsmusikgalan – og på Manifestgalan 2023.

– Väntenätter bygger på mange måter videre på vårt debutalbum med musikk som ofte flettes sammen i kontrapunktiske stemmer, noe som gir en karakteristisk flyt i musikken, sier komponist og gitarist Thomas Eriksson.

– Melodiene stiger opp fra samtidsmusikalske elementer som improvisatoriske lydlandskap, og vi søker ofte etter bruddpunktet mellom fin og vakker musikk og det som gir motstand og skaper spenning.

– Erlend Apneseth var en fantastisk ressurs til å se og forme helheten av albumet. Han bidro mye med ideer og input om de improvisatoriske elementene, men også med forbedringer og justeringer i arrangementene.

I forbindelse med lanseringen vil Mojna opptre på en rekke festivaler i løpet av sommeren, inkludert Førdefestivalen i Norge, Into the Woods i Sverige og Musikk over Præstø Fjord i Danmark.



OLGA AMALIE: Ild

Olga Amalie Økland Molteberg er opprinnelig fra Stavanger, men bor nå på Nesodden. Hun er niese av felespilleren Nils Økland og Torbjørn Økland fra Vamp. Denne fredagen gir hun ut musikkvideoen til den nye sangen »Ild», rett før St. Hans.

– St. Hans er en gammel tradisjon da man tidligere tente bål for å beskytte seg mot hekser, fordi man trodde heksene kom fram i lyset for å møte djevelen på denne tiden av året, sier hun.

På Spotify har Olga Amalie ute låter som «La meg fly», «Redd meg» «Havet» og «Signe Lita», alle utgitt mellom 2020 og 2022.

– «Ild» er en låt som handler om å ta kraften sin tilbake som kvinne, og stå i sin egen urkraft. Den omfavner det ville i kvinnen, som innebærer lys og mørke, råskap og magi. Det er på tide å vekke ilden i seg selv.

Olga Amalie lager sanger i skjæringspunktet mellom pop og urmusikk, og har tidligere omtalt stilen sin som sigøynerpop på stavangersk. Hun har tidligere vært listet på P3, og har vært support for Thomas Dybdahl og færøyske Eivør. Hun kommer snart med en ny EP produsert av Jogeir Mæland fra Kalandra, der også Katrine Ødegård Stenbekk medvirker.

Videoen til «Ild» er regissert av Agnar Holst.



KALANDRA: The State of the World

Nettopp Kalandra har gitt ut en ny single og video, som alt er sett 250 000 ganger på to måneder. De varmet også opp for det norske progmetal-bandet Leprous på Sentrum Scene i mars. Senere i sommer spiller bandet konserter i England, Polen og Holland, før de legger ut på sin første større Europa-turné i september og oktober.

Vi presenterte Kalandra første gang alt i oktober 2019, med videoen til «The Waiting Game». Videoen til «The State of the World» er spilt inn utenfor Frøya i Trøndelag, og er et nytt samarbeid med Ragnarok Film. Kalandra ga ut albumet The Line i 1921, og fulgte opp med det utvidede spill-soundtracket Kingdom Two Crowns: Norse Lands året etter.

Kjernen i bandet er Florian Bernhard Döderlein Winter, Jogeir Daae Mæland, Oskar Johnsen Rydh og Katrine Ødegård Stenbekk. De er tilknyttet By Norse Music, et selskap som drives av Einar Selvik fra Wardruna og Ivar Bjørnson fra Enslaved, sammen med Simon Füllemann. Kalandras versjon av nettopp Wardrunas «Helvegen» er sett av nærmere seks millioner på You Tube.

Om denne sangen sier Kalandra:

– Opprinnelig ble «The State of the World» skapt som et dikt av Katrine i 2022. Det første utkastet kom til i løpet av et par timer. Etter uker, måneder og til og med år med foredling kulminerte prosessen i februar 2024, i samarbeid med Jogeir og Florian.

– Sangen kan oppfattes som en sang til menneskeheten, som en bønn om fred. Med inspirasjon fra gamle irske folkemelodier – og med et lite hint av sea shanties også.



COCKTAIL SLIPPERS: 123

Premiere!

– Videoen til «123» ble spilt inn på Coney Island en dag i november 2023, sier vokalist Silje Hope i Cocktail Slippers til Ballade video.

– Vi hadde akkurat fullført en høyst etterlengtet turné på nordøstkysten av USA, med konserter i Boston, Portland, Providence, Holyoke, New Haven, Ringwood og Freehold i New Jersey og på Manhattan. Nå hadde vi én ledig dag før hjemreise, og bestemte oss for å ta turen til Coney Island og spille inn en video.

– Vi har vært på Coney Island tidligere, og låten «Cha Cha’s Place» fra People Talk er sterkt inspirert av stedet. Det var en iskald novemberdag, og vi fikk piren nesten for oss selv.

Cocktail Slippers omtaler «123» som noe så såpass utypisk som en «feel good, goodbye to heartbreak-rock´n roll punklåt» .

– Den fanger reisen fra hjertesorg til frigjøring. Det er en styrkende låt om brudd til alle som har opplevd oppturer og nedturer i et stormfullt forhold.

Cocktail Slippers har vært svært aktive på konsert- og festivalfronten i det siste, noe de fortsetter med frem til sommeren er på hell. De skal også gjøre nye spillejobber i USA i oktober og november.



MANUELA HOFER: Safe’n Sound

«Safe’n Sound» er fra Manuela Hofers selvutgitte album Reflections. Hun har i det siste utforsket KI-genererte videoer, noe hun også gjør her.

– Det er kanskje en litt rar video, dette. Men den har på en måte flere «lag», sier hun selv.

– Jeg var veldig glad i Haribo-bjørner da jeg var yngre, og jeg liker det visuelt søte og litt naivistiske, uskyldige uttrykket deres. En bamse symboliserer jo også både trygghet og trøst, i stressende eller usikre tider.

– Den kan være en konstant venn som alltid er der for å støtte, og kan symbolisere sårbarhet, knyttet til uskyld og renhet, noe som minner om barndommens enkle og bekymringsløse dager, men også behovet for beskyttelse. Den kan være en følgesvenn for en som kanskje føler seg litt alene i verden. En bamse kan gi en følelse av varme, trygghet og trøst.

– For voksne kan den muligens også representere nostalgi og minner fra barndommen. Den kan bringe tilbake gode minner, og jeg ville ha det som et element i historien i videoen.

Manuela Hofer karakteriserer sangen som en litt melankolsk feel good-låt, om trøst, fellesskap, komfort, trygghet og styrke i utfordrende tider. Hun har vært inspirert av musikken til blant annet Massive Attack, Enya og Goldfrapp i produksjonen av låten.



FADNES: Love in a Bottle

Etter to kritikerroste album, noen selvstendige singler og et par større radiohits, gir Fadnes nå ut første låt fra kommende materiale. Det melder Voices Music Publishing, som skriver at sangen byr på «sommerlig melankoli og nostalgisk bittersøt stemning som får tankene til å vandre mot Los Angeles en varm dag mot slutten av 70-tallet».

«Love in a Bottle» skal også være en liten tekstlig hommage til John Cale, med musikalske nikk til både Don Henley og Chicago.

Dette er første smakebit fra det nye albumet som kommer på nyåret 2025, Som sist er Kenneth Ishak bak spakene, og bidrar også med trommer, perkusjon og gitar. Thom Hell korer, mens Fadnes gjør resten selv.

Einar Stokke Fadnes startet som vokalist, gitarist, låtskriver og pianist i Jim Stärk, som ga ut seks album mellom 2002 og 2011. Som soloartist album-debuterte han med Fadnes i 2020, og fulgte opp med The Waiting Game i 2023. Begge er utgitt på Voices Of Wonder.

Videoen til «Love in a Bottle» er spilt inn av Johannes Laukvik Nannestad, hjemme på Tromøya utenfor Arendal. Han var nylig også fotograf på Live Karlsens koreografiske prosjekt «I Got Here Tomorrow».

Fadnes selv har nylig gjort flere konserter med dePresno, og spiller ellers rundt om på Sørlandet og Østlandet i juli, august og september.



MATHIAS ANGELHUS & SARA FJELDVÆR: Audition

Premiere!

Trondheimsartisten Sara Fjeldvær har vi presentert flere ganger, første gang i januar i fjor. Selv omtaler hun musikken sin som alternativ folk/pop. Nå er hun tilbake med en fersk låt, denne gang i samarbeid med en ny samarbeidspartner.

– Jeg ga ut låta «Audition» nå på fredag på Fjordgata Records, forteller Fjeldvær til oss. – Og har lagd en lyric video til den med filmopptak fra innspillingen i november 2023.

Hun omtaler låten som «en håndsrekning til en venn og en oppfordring til å leve livet fullt ut». «Audition» er dessuten første single fra hennes kommende duoalbum med artisten Mathias Angelhus.

– Mathias driver Nyhavna Studio i Trondheim sammen med Åsmund Arnesson Rise, hvor jeg har spilt inn all min musikk. Han er også produsent på skiva mi, Stars, og ga ut egen soloskive i september i fjor – kalt After The Rain.

Vi ser og hører Mathias Angelhus (vokal, gitar), Sara Fjeldvær (vokal, wurlitzer), Anna Ueland (tangenter), Nicolas Leirtrø (bass) og Veslemøy Narvesen (trommer). Sangen er spilt inn av Åsmund Arnesson Rise, og er mikset av Bård Ingebrigtsen.



SIMON MOHOLT Fra Midnatt til 0 til 100

«Fra Midnatt til 0 til 100» er den fjerde musikkvideoen fra det nyeste albumet til Simon Moholt, Simba. Det er også den tredje videoen av disse som er laget av Tomas Liberg.

– Det er en relativt kort låt på 1 minutt og 54 sekunder, men det er en viktig låt for meg, sier Moholt til Ballade video. – Jeg ønsket at videoen skulle være et virkemiddel til å fremheve teksten, mer enn et eget kunststykke.

– Derfor er hele videoen filmet i én lokasjon og fra én vinkel. Samtidig synes jeg ikke videoen blir kjedelig. Jeg bruker mye kroppsspråk og ansiktsuttrykk, og håper vi har fått til en spennende og intens stemning i videoen.

– Det er ellers planlagt to videoer til fra Simba-albumet. Disse blir i en litt annen stil enn de fire første, med større budsjett og mer manus og regi. Disse to videoene kommer i løpet av sommeren, i mellom turnédatoene jeg har med bandet mitt, Pilgrim.

Simon Moholt er aktiv på konsertfromten. Han har alt spilt syv konserter siden 24. mai, og legger nå ut på besøk til femten byer og tettsteder, stort sett i Sør-Norge. Sommerturneen med Pilgrim starter i Kristiansand 29. juni, og ender opp i Langesund en måned senere.

– Sjekk oss gjerne ut om vi er i nærheten av deg i sommer.



DANIEL HERSKEDAL: Call for Winter II

Daniel Herskedal har de siste årene opplevd priser og nominasjoner, strømmetall i millionklassen og internasjonal oppmerksomhet. Det skyldes ikke minst det prisvinnende albumet Call For Winter på Edition Records i 2020, som nå får en oppfølger.

Forrige vinter, mens tubaisten og komponisten ventet sitt andre barn, begynte han igjen å fordype seg i prosjektet.

– Det var så utrolig mye utviklingspotensiale i den første plata at det kjentes helt nødvendig for meg å gå videre i den retningen. Denne gangen har jeg gått dypere, bredere og høyere, både med tanke på live-opplevelsen og nye verk, sier Herskedal.

– Call For Winter har blitt det prosjektet jeg turnerer mest med på festivaler og konserthaller rundt om i Europa. Jeg gjør de fleste konsertene mine i «immersive sound», eller det man på folkemunne kaller «surround». Lyden kommer fra flere høyttalere plassert rundt omkring i lokalet, slik at publikum føler at de står midt inni musikken.

– Mine utgivelser blir ofte beskrevet som lydbad, lydlandskaper og cinematisk musikk. Jeg tror og håper at albumet vil bli tatt ekstra godt imot av audiofile lyttere, filmskapere, koreografer og hifi-entusiaster, forteller komponisten.

Som tittelen på både singelen og det kommende albumet tilsier, er musikken knyttet til is, snø og kulde. Det ble derfor naturlig å isolere seg i en hytte på fjellet med instrumenter og opptaksutstyr.

– Roen, stemningen og tidoppfattelsen man får når man er alene ute i vinterlandskapet over tid, har vært en svært viktig faktor i arbeidsprosessen med den nye musikken.

Daniel Herskedal har blant annet laget musikk til filmen The Last Black Man in San Francisco, og til Oscar-vinner Paolo Sorrentinos film Parthenope, som nylig hadde premiere i Cannes. I juli og august spiller han på Moldejazz, samt i Tyskland, Østerrike, Portugal og Tsjekkia.



KOLDBRANN: I unaturens vold

I denne spalten har vi en viss tradisjon for å avrunde med litt hardere musikk. Så det kan vi vel gjøre denne gangen også. Her er Koldbrann, som startet opp i 2001. De har gitt ut album med litt ujevne mellomrom, inkludert Nekrotisk inkvisition (2003), Moribund (2006) og Vertigo (2013). Bandet var opprinnelig fra Drammen, og har også en låt som er oppkalt etter byen.

Nå er de klare med sitt fjerde album, kalt Uten skånsel. Den kommer ut på bergenske Dark Essence Records 23. august. 2024-utgaven av Koldbrann består av Mannevond (vokal), Kvass og Voidar (gitarer) og Leonid Melnikov (trommer), samt live-bassisten John Grave. Fremover skal de blant annet spille konserter i Tsjekkia, Polen, England, Østerrike, Sveits, Canada og Romania.

Videoen for «I unaturens vold» er gjort av Necrolust Productions, og ble filmet under dette årets Infernofestival i Oslo. Bandet selv omtaler singelen som energisk og melodisk, og forteller at den allerede er en fast del av live-konsertene deres.

Ingen skånsel vil inneholde tolv låter i CD-utgaven, og slippes også på vinyl og digitalt.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk sommer. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 233 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤