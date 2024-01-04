Orgivm Satanicvm er tilbake: Januars grimmeste eventyr

Årets første festival skjer i årets første helg. Metalfestivalen Orgivm Satanicvm er tilbake, og arrangørene lover mørke, uhygge og generelt grim stemning.

– De to headlinerne – svenske Marduk og norske 1349 – har begge tidligere spilt for utsolgte hus i Norge. Hetroertzen fra Chile og Sverige spilte sist i landet i 2016, og svenske Ultra Silvam spilte her sist i 2019. Danske Afsky spilte derimot på Inferno senest i fjor, og sto da for festivalens lengste kø. Dermed var det mange som ikke fikk sett dem da, som nå får en ny mulighet! Alt i alt blir dette en todagers affære med håndplukkede band som kommer til å levere konserter det vil gå gjetord om, lover Slapgård.

– Flere av festivalkonsertene er temmelig eksklusive på forskjellige vis, fortsetter Slapgård. – Finske Havukruunu har spilt på flere av de største metal-festivalene verden rundt, men dette blir deres første konsert i Norge noensinne. Og norske Jordsjuk, som er et splitter nytt band med medlemmer fra blant annet Djevel, Urgehal og Koldbrann, gjør faktisk sin debutkonsert på Orgivm Satanicvm!

På festivalprogrammet finner vi i hovedsak nordiske band. Britiske Stahlsarg måtte melde avbud på grunn av sykdom, men norske Eternity steppet inn på kort varsel denne uka. Engelske Esoteric representerer imidlertid de britiske øyene på festivalen i hovedstaden denne helgen. Esoteric har ikke spilt i Norge siden 2015, og dette blir deres første konsert i Oslo siden 2008, forteller en av arrangørene, Espen Rock Nørvåg Slapgård.

Dersom alle gode ting er tre, kan vi godt si at denne tredje runden av Orgivm Satanicvm med «dyster og ond metal fra inn- og utland» er en motvekt til den mer godslige, for ikke å si hellige, tretallstenkningen.

Orgivm Satanicvm III kaller arrangørene metalfestivalen på Parkteatret i Oslo 5. og 6. januar. Festivalen ble første gang avholdt i 2019, og rakk akkurat å bli gjennomført året etter, før koronapandemien nådeløst avbrøt den planlagte årlige feiringen av musikksjangeren «innenfor den passe mørke delen av metal-spekteret».

– Den ble startet av Anlov P. Mathiesen, og ble først holdt i 2019 på Blå, som en endags-event med tre band pluss noen andre innslag. Året etter ble den utvidet til to dager og ni band, forteller Slapgård.

– Deretter stengte verden på infamøst vis, og så gikk det noen år… Anlov og jeg møttes i forbifarta på tampen av 2022, og han sa at han vurderte å kjøre i gang festivalen igjen, og lurte på om jeg kunne tenke meg å bli med som sparringspartner – noe jeg definitivt hadde lyst til. Etter første møte var min elskede samboer, Helene Landmark, også med, og siden har vi også fått med Lill-Ann Elmgren på teamet.

– Visjonen bak festivalen er selvsagt å markere den for mange kaldeste og vondeste tida på året med musikk som i seg selv er like mørk og dyster som årstiden, men som også samler det varmeste og mest inkluderende publikummet som finnes. Etter jul, der noen føler seg mer ensomme enn noensinne og andre vantrives av andre grunner, byr vi på det motsatte av påtrengende kose-stemning, og det er kjærkomment for veldig mange.

– Hvordan har dere klart å gjenoppstå etter Covid-19; økonomisk, organisatorisk, arrangementsmessig?

– Hehe, spør igjen etter festivalen… Neida, det dreier seg om en kombinasjon av realistiske forventninger og forsiktig optimisme. Vi har ingen støtteordninger eller gigant-sponsorer i ryggen, så vi har vært nødt til å budsjettere fornuftig. Slik det ser ut nå, går vi break even, og det er vi veldig fornøyde med.

– Når det gjelder det organisatoriske og arrangementsmessige, stiller vi fire med en samlet kompetanse og kombinasjon av erfaring og naturtalent hvor vi utfyller hverandre veldig bra. Når vi i tillegg har det helt geniale teamet på Parkteatret som medspillere, er lykken gjort. De har vært positive og løsningsorienterte fra første stund, og er profesjonelle til fingerspissene på absolutt alle punkter. Med et sånt team i ryggen er det en fryd å arrangere festival!

– Hvordan har dere gått fram i programmeringen?

– Naturligvis er det en blodrød musikalsk tråd i musikken, og det dreier seg åpenbart om bekmørk metal, fra det lynkjappe og blastbeat-befengte til det seigeste av det seige. Vi har ønsket en dynamikk, så det er plenty variasjon, men det finnes en fellesnevner i det SORTE. Det er større forskjell på Black Metal og Death Metal enn «utenforstående» kanskje hører, tross alt. Vi har også hatt et ønske om å levere en litt unik pakke, og er veldig fornøyde med å for eksempel ha booket Havukruunu til Norge for første gang noensinne.

– Rent geografisk er det litt tilfeldig at det ble akkurat slik (med hovedvekt på nordiske band, red.mrk.), men det er ikke til å stikke under en stol at vi har tenkt budsjett også her. Flybilletter fra USA koster en del mer enn fra UK eller Danmark, foråsirresånn.

– Det er ingen kvinner på plakaten, så vidt jeg ser. Har du en kommentar til det?

– Det er én, nemlig Hetroertzen-gitarist Åskväder. Men ellers er vi smertelig klar over dette. Det enkle, og litt dølle, svaret er at vi som en relativt spesialisert og akkurat passe marginal festival kun prioriterer kvaliteten på bandene, uten mulighet til å ta andre hensyn enn det musikalske. Vi ønsker oss definitivt flere kvinnelige musikere, både til festivalen og til vår lille musikalske nisje generelt, og håper at prosentandelen ser adskillig bedre ut i 2025!

– Om ikke annet, er det om lag 50 prosent kvinneandel både på DJ-programmet og innad i organisasjonen.

– Første festivaldag er utsolgt. Hvem er publikum; er det mange tilreisende, og fra både Norge og utlandet? Det kan jo bli sataniske utfordringer for tilreisende å komme seg til Parkteatret fredag og lørdag, for ikke å si i det hele tatt komme seg til Norge og Oslo. Har dere hørt fra bekymrede publikummere om de norske værforholdene?

– Ja, dette er veldig gøy. Siste oppdatering viste billettkjøpere fra 15 land, og noen reiser helt fra USA og Canada for å komme seg på festival. Været gjør jo hele EKSTREM-greia bare enda mer autentisk, så vi både håper og tror at folk med platesamlingene fulle av hyllester til kulde og grim vinterstemning ikke lar dette bli et problem. Selve festivalen er jo heldigvis innendørs.

– Hva ser du selv mest frem til?

– Vrient å velge bort noe, gitt. Begge headlinerne leverer jo ALLTID helt rå liveopplevelser, men ofte er det jo ekstra gøy med de bandene man ikke har sett live før. I tillegg til nevnte Jordsjuk og Havukruunu, har jeg store forventninger til de stemningsmessige ytterpunktene i Esoteric med sine 10-30 minutter lange atmosfæriske låter og råtassene i Ultra Silvam, som nesten blir et svartmetall-Motörhead. Jeg ser også for meg en liten ut av kroppen-opplevelse når Hetroertzen står på scenen.

Festivaler flest byr som regel på mer enn bare det rent musikalske. Så også med Orgivm Satanicvm III.

For festivalgjengerne byr Orgivm Satanicvm på en spesialkuratert kunstutstilling med et utvalg bilder fra den hyllede og kontroversielle «Kirkebrann»-kolleksjonen til kunstneren Elias Forberg. Utstillingen «Kirkebrann» ble først satt opp i krypten i Kulturkirken Jakob i Oslo sist oktober. Bildene hans skildrer dypt personlige opplevelser, følelser og perspektiver, drevet av smerte, selvhat og -forakt, satt i et mørkt relieff til 90-tallets svartmetall og middelaldersk historie. «Det kan umulig være sunt å gjøre så lite faenskap! Vår generasjon har rettet hatet innover,» kommenterte kunstneren selv.

Flere sanser skal trigges og utfordres for ribbefettstinne ganer og nyårstunge hoder:

– Vi synes det er veldig gøy å ha fått spesialkomponert en egen flammesaus fra Munnvold til festivalen! Parkteatret har også komponert en egen pizzzameny hvor denne passer perfekt, forteller en entusiastisk Slapgård.

– I tillegg har både Parkteatret og Kniven (der DJs fra bandene spiller etter endt festivaldag) kreert hver sine drinker med denne sausen som ingrediens.

– Og jeg kan røpe at vi allerede er i gang med planleggingen av neste festival, avslutter Espen Rock Nørvåg Slapgård med en cherry on top.

Dette er line-up’en til Orgivm Satanicvm III: