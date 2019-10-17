Søker artister og bransjespirer til likestillingsprogram

Målet er likestilte musikkfestivaler. Keychange og Oslo World leter etter norske deltakere nå.

Via festivalen Oslo World søker Keychange etter tre kvinnelige/kjønns artister og tre bransjeaktører til et internasjonalt utviklingsprogram.

Keychange er en europeisk satsing som tar sikte på å øke mangfoldet på den globale musikkscenen. Målsetningen er å oppnå likestilt kjønnsrepresentasjon blant artistene på musikkfestivalene og musikkorganisasjonene som deltar i prosjektet innen 2020, skriver Keychange og Oslo World i et nyhetsbrev.

I Norge ledes Keychange-prosjektet av Oslo World, som er en av 13 offisielle partnerfestivaler i Keychange 2.0. Bylarm er én av de andre norske som har sluttet seg til Keychanges program for å endre kjønnsbalansen i musikk- og festivalbransjen.

Internasjonalt søker Keychange etter 74 deltagere fra tretten partnerland til sitt utviklingsprogram. Programmet starter første januar 2020, og varer i ett år. «Kvinner og andre kjønnsminoriteter kan søke,» skriver Keychange og Oslo World.

Søknadsportalen for norske artister og norske entreprenører er åpen til onsdag 30. oktober kl 18, og du finner den her.

Keychange 2.0 i Norge ledes i samarbeid med Music Norway og Talent Norge av Oslo World. Oslo World avholdes i månedskiftet oktober/november.