Dipha Thiruchelvam

(Foto: Bjørk Ellingsbø)

AktueltBransjen

Dipha Thiruchelvam ny festivalsjef for Vill Vill Vest

Publisert
21.08.2025
Skrevet av
- Red.

Dipha Thiruchelvam tilfører Vill Vill Vest og norsk musikkliv ny energi, kompetanse og visjon, skriver bransjefestivalen.

I januar kunngjorde Vill Vill Vest at Dipha Thiruchelvam var konstituert som festivalsjef og daglig leder gjennom jubileumsåret 2025. Nå er det avklart at hun får åremålsstillingen på fire år.

Thiruchelvam har bakgrunn som festivalprodusent, prosjektleder og musiker, blant annet fra Spellemannsvinnende 9 grader nord, og erfaring fra en rekke festivaler, ulike styreverv og som medlem av Kulturroms utvalg.

– Å få tillit til å lede Vill Vill Vest de neste fire årene er en stor og spennende utfordring jeg er stolt av å ta på meg, sier den nyslåtte festivalsjefen selv.
– Festivalen har en unik sjangerbredde, der både etablerte og underrepresenterte uttrykk får en viktig arena til å vise seg frem. Jeg ser frem til å jobbe videre med å gjøre festivalen tilgjengelig for flere, både på, foran og bak scenen, og til å videreføre og styrke de gode samarbeidene med kulturaktører og partnere i Bergen og nasjonalt.

 

bransjefestivalDipha ThiruchelvamfestivalVill vill vest

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

