Dipha Thiruchelvam til Vill Vill Vest

Dipha Thiruchelvam er konstituert festivalsjef og daglig leder for musikkbransjefestivalen Vill Vill Vest i Bergen dette året. (Foto: Bjørk Ellingsbø)

15.01.2025
Dipha Thiruchelvam har vært produsent i musikkbransjefestivalen Vill Vill Vest i Bergen de siste årene. Nå trer hun inn i rollen som konstituert festivalsjef og daglig leder, og skal lede festivalen gjennom 10-årsjubileet i november 2025, melder festivalen på sine nettsider.

Tidligere daglig leder, Simen Korneliussen, har gått av etter syv år, og lederstillingen skal lyses ut offentlig i løpet av 2025, melder festivalen.

– Med sin lidenskap, kreativitet og innsikt ser vi frem til at Dipha Thiruchelvam leder Vill Vill Vest inn i en spennende fremtid, sier Hanne Sætre Thunestvedt, styreleder i Vill Vill Vest.

– Vill Vill Vest skal fortsette å være en arena både for morgendagens artister og for musikkbransjen – og vi kan knapt vente med å invitere til vårt 10-årsjubileum, sier hun.

Neste Vill Vill Vest skjer i Bergen 6.–8. november 2025.

