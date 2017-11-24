​​Simen Korneliussen ny daglig leder for Vill Vill Vest

​​Simen Korneliussen tiltrer som daglig leder 01.01.2018 i en 60 prosent stilling.

Korneliussen er utdannet ved Norges Handelshøyskole med en mastergrad i marketing and brand management. Han overtar jobben etter festivalsjef Vilde Blomhoff som har vært festivalsjef i de to første utgavene av Vill Vill Vest, og stillingtittelen endres fra festivalsjef til daglig leder. Blomhoff blir en del av styret i Vill Vill Vest.

– De siste to årene har Vill Vill Vest etablert seg som den fremste musikkbransjefestivalen på Vestlandet. Lokale og nasjonale musikere får internasjonal gjennomslagskraft i et koblingspunkt mellom musikkbransjen, publikum og Bergens mangfoldige musikktalenter. Jeg gleder meg til å komme i gang med planleggingen av neste års festival, og ser frem til videreutvikle Vill Vill Vest i samarbeid med styret og alle andre involverte, sier Korneliussen i en pressemelding.