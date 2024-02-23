Bilde fra Tons of Rock-festivalen på Ekeberg i Oslo sommeren 2023. Tons of Rock har inngått partnerskap med Aurora Verksted, et felleskap for mennesker med funksjonsvariasjoner. – Tons of Rock skal være for alle, sier festivalen. (Foto: Tons of Rock)

Mer rock for flere

Publisert
23.02.2024
Skrevet av
- Red.

Og litt mindre helvete for flere, melder Tons of Rock når de inngår partnerskap med Aurora Verksted om å gjøre festivalen enda mer tilgjengelig.

– Vi i Tons of Rock har mange forbilder, og ingenting er så gøy som når vi får forbildene våre med på laget, sier Lars Tefre Baade hos rock- og metalfestivalen Tons of Rock.

Nå har festivalen inngått partnerskap med Aurora Verksted, et felleskap for mennesker med funksjonsvariasjoner.

– Tons of Rock skal være for alle. Partnerskapet med Aurora Verksted skal sørge for at festivalen blir enda mer tilgjengelig, så flere får være med på mer: Mindre helvete og mer rock for flere!

– I snart 40 år har Aurora Verksted arbeidet for at deres kollegaer med funksjonshemming får ta del i arbeidslivet og oppleve verdigheten av å bidra i samfunnet. Gjennom å produsere design, kunst og håndverk sikrer de presentasjon av mennesker med ulik type og grad av funksjonsvariasjon. Nå skal de også være med å lage Tons of Rock, forteller Baade, og utdyper:

– Gjennom å være ekspert-konsulenter i forkant, designe og utarbeide dekor håper vi at flere kan få en god opplevelse. I tillegg vil Aurora Verksted stille med tilgjengelighetsverter under festivalen, samt bidra kunst til utsmykning.

 

Aurora VerkstedfunksjonshemmingfunksjonsvariasjonerTons of Rock

