Hardrockfestivalen som booker Lars Saabye Christensen, komikere og redaktøren i Kvinner og klær

De vil ha 100 000 billettkjøpere inn portene, og lokker med noe ganske annet. Det blir merch-prat, forfatterprat, komiprat – og band som Guns n’ Roses, da.

Tons of Rock er den største musikkfestivalen i Norge og forventer 100 000 billettkjøpere fordelt på fire dager. Nå skriver de at de utvide tilbudet ytterligere med en helt ny scene med morsomme og interessante avbrekk mellom konsertene. Den nye scenen har fått navnet Barcade, og vil handle om altfra gaming og ølfestival til stand up og forfattermøter.

Stand Up og Speakers Corner

Hver dag har festivalen booket en kjent norsk komiker: Johan Golden, Dag Sørås, Erlend Osnes og Marlene Stavrum. På samme scene kan man også hver dag få en unik opplevelse i det festivalen kaller Speakers Corner. Lørdagen betyr det forfatter Lars Saabye Christensen i samtale med Knut Gørvell om musikkens rolle i litteratur. Dagen før vil KK-redaktør Ingeborg Heldal, sammen med Tons of Rocks pressesjef Lars Tefre Baade, diskutere festivalmote og hvordan bandmerch har «eksplodert i motebildet», som det heter i pressemeldinga. På åpningsdagen stiller NRK-profil og musiker Tarjei Strøm med serieskaper Håvard Bråthen som står bak NRK-serien Helvete. Strøm skal dessuten intervjue Nergal, frontmann i Behemoth, som festivalen regner som et stort trekkplaster.

– Tons of Rock sitt mål er å være i konstant utvikling, sier daglig leder Jarle Kvåle. Konseptet og innholdet i Barcade er noe vi har jobbet lenge med. Vi er utrolig stolte av programmet, og er sikker på at publikum vil sette stor pris på dette, sier Kvåle. Festivalen er større enn noengang før. For å gi plass til amerikanske Guns N’ Roses ble festivalen utvidet fra tre til fire dager, og resten av festivalen byr på store navn i internasjonal tung rock, som Ghost, Nightwish, Volbeat og Kvelertak.