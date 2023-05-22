Lars Saabye Christensen

FRA «BEATLES» TIL BEHEMOTH: Lars Saabye Christensen er forfatter, og mer kjent for jazz enn metal når han sjøl står på scenen. Men på Tons of Rock skal han snakke om musikk og litteratur – før band som Behemoth også preger scenen med «alt det andre» på rockfestivalen.(Foto: Magnus Stivi)

AktueltMetal

Hardrockfestivalen som booker Lars Saabye Christensen, komikere og redaktøren i Kvinner og klær

Publisert
22.05.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen

De vil ha 100 000 billettkjøpere inn portene, og lokker med noe ganske annet. Det blir merch-prat, forfatterprat, komiprat – og band som Guns n’ Roses, da.

Tons of Rock er den største musikkfestivalen i Norge og forventer 100 000 billettkjøpere fordelt på fire dager. Nå skriver de at de utvide tilbudet ytterligere med en helt ny scene med morsomme og interessante avbrekk mellom konsertene. Den nye scenen har fått navnet Barcade, og vil handle om altfra gaming og ølfestival til stand up og forfattermøter.

Stand Up og Speakers Corner
Hver dag har festivalen booket en kjent norsk komiker: Johan Golden, Dag Sørås, Erlend Osnes og Marlene Stavrum. På samme scene kan man også hver dag få en unik opplevelse i det festivalen kaller Speakers Corner. Lørdagen betyr det forfatter Lars Saabye Christensen i samtale med Knut Gørvell om musikkens rolle i litteratur. Dagen før vil KK-redaktør Ingeborg Heldal, sammen med Tons of Rocks pressesjef Lars Tefre Baade, diskutere festivalmote og hvordan bandmerch har «eksplodert i motebildet», som det heter i pressemeldinga. På åpningsdagen stiller NRK-profil og musiker Tarjei Strøm med serieskaper Håvard Bråthen som står bak NRK-serien Helvete. Strøm skal dessuten intervjue Nergal, frontmann i Behemoth, som festivalen regner som et stort trekkplaster.

– Tons of Rock sitt mål er å være i konstant utvikling, sier daglig leder Jarle Kvåle. Konseptet og innholdet i Barcade er noe vi har jobbet lenge med. Vi er utrolig stolte av programmet, og er sikker på at publikum vil sette stor pris på dette, sier Kvåle. Festivalen er større enn noengang før. For å gi plass til amerikanske Guns N’ Roses ble festivalen utvidet fra tre til fire dager, og resten av festivalen byr på store navn i internasjonal tung rock, som Ghost, Nightwish, Volbeat og Kvelertak.

Festivalsommeren 2023kvelertakLars Saabye ChristensenTons of Rock

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Martin Nielsen i Live Nation Norge.

Live Nation etter Tons of Rock, midt i Kadetten: Storebror i livebransjen vil overbevise

– Vi håper vi inngir trygghet i og med at vi er Norges største konserarrangør, involvert i Kadetten, landets største festival...

Flere saker

Cadaver planlegger slipp av ny musikk i april, skriver bandet på sin Facebook side

Pinnekast i koronaisolasjon blir internasjonal trend

Gjør som Anders: Kast en pinne.

Underwater pub

«Operapub» i Oslo legger ned

Underwater pub vil trolig ha sin siste operakveld torsdag 28. juni.

Min første bok om Ozzy Osbourne

Nattahistorier med mørkets fyrste: – Mange som trenger den.

Det er tre illustrerte barnebøker om Gro Harlem Brundtland på biblioteket, men ingen om Ozzy Osbourne. Nå blir det kanskje...