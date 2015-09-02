AktueltBransjen

Piratnettsteder blokkeres

02.09.2015
- Red.

Oslo Tingrett har pålagt de største norske internettleverandørene å blokkere tilgang til piratnettsted.

Det er nettsteder slik som The Pirate Bay og seks lignende sider som nå blir blokkert for de fleste norske nettbrukere. Dommen falt 1. september, og rettighetshavere fikk medhold på alle punkter i søksmålet.

– Våre medlemmer erfarer at piratkopiering av film og musikk fortsatt er et betydelig problem som medfører store tap for norske filmskapere, komponister og tekstforfatter, sier Ingrid Kindem, styreleder i NOPA, i en pressemelding.

– På The Pirate Bay lå det ved måling i 2014 hele 2,8 millioner verk – de aller fleste ulovlig tilgjengeliggjort. Det skal ikke fortsette. Nå har vi fått en stor seier i Norge.

Åtte nettleverandører blokkerer

Det er åtte norske nettleverandører som er pålagt å blokkere tilgang til sidene, blant dem Telenor, Get og NextGenTel, kan Aftenposten opplyse i en sak om dommen.

Til avisa sier Kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri i Telenor at det er domstolene som skal avgjøre om et nettsted skal stenges, og at de forholder seg til det.

– Fra vårt og bransjens ståsted har vi respekt for at rettighetshaverne kjemper for sitt innhold, men vi kan altså ikke bestemme hva som er lov eller ikke, men når myndighetene sier det, stenger vi ned, sier hun videre til Aftenposten.

Det er endringer i åndsverksloven som trådde i kraft i 2013, som nå gjør at tingretten kan pålegg leverandører å blokkere nettsteder som ulovlig distribuere film og musikk.

