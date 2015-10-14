De store plateselskapene saksøker musikkens 'Popcorn Time'; Aurous

Appen tilbyr musikk gratis, uten reklame – og uten å betale rettighetshavere.

Aurous er en strømme-app og nettside bygget over samme lest som Popcorn Time. En fildelingstjeneste som gir gratis tilgang på film- og tv-innhold basert på desentralisert torrent-teknologi. Aurous konsentreree seg imidlertid om musikkinnhold.

Tjenesten ble lansert i en alfa-versjon 10. oktober. I utseende minner den om Spotify, og inneholder en stor katalog med såkalt gratis musikk.

MusicBuisness Worldwide (MBW) melder nå at tjenesten saksøkses. Organsiasjonen RIAA har på vegne av UMG, Sony Music Entertainment, Warner Bros. Records, Atlantic and Capitol Records anmeldt musikktjenestens grunnlegger Andrew Sampson for brudd på opphavsretten.

Lagrer ingenting?

Sampson har tidligere uttalt at Aurous fungere som en desentrallisert bit-torrent løsning, der brukere kan strømme materiale direkte fra bittorrent nettverk verden over. Stemmer dette vil han ifølge MBW hypotetisk hevde at appen ikke lagrer noe illegalt materiale og derfor ikke kan straffes for piratvirksomhet.

RIaA mener at dette ikke er tilfelle og skriver i anmeldelsen at Aurous henter innhold fra den russiske piratsiden Pleer. En side som skal ha gjentatte søksmål mot seg for nettopp rettighetsbrudd.

Storskala tyveri

I en offentlig uttalelse fra RIAA i dag heter det:

«Denne tjenesten er et grelt eksempel på en businessmodell bygget på storskala rettighetstyveri. På samme måte som Grokster, Limewire or Grooveshark, er den hverken lisensiert eller lovlig. Vi vil ikke tillate at en slik tjeneste skal få trokke på rettighetene til musikkskapere.»

Planen til plateselskapene er dermed at de skal få stengt tjenesten ved å gå rettens vei, på samme vis som de for snart et halvt år siden stengte Groovseshark. Grooveshark bø på en stor musikkatalog for umiddelbar strømmen. Den ble tatt ned etter at den ble fersket i å lagre rettighetsbeskyttet materiale. Noe Auruous altså hevder de ikke gjør.