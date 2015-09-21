Nå kommer musikkens ‘Popcorn Time’

Appen Aurous vil tilby musikk gratis, uten reklame – og uten å betale rettighetshavere.

Aurous er en strømme-app og nettside bygget over samme lest som Popcorn Time. En fildelingstjeneste som gir gratis tilgang på film- og tv-innhold basert på desentralisert torrent-teknologi. Aurous vil imidlertid konsentrere seg om musikkinnhold.

MusicBuisness Worldwide melder at tjenesten som vil komme i Alfa-utgave i oktober dermed vil kunne gå i strupen på Spotifys freemium-modell, på samme måte som Popcorn Time gjorde med Netflix.

Tjenesten vil inneholde en stor katalog med gratis musikk. Den både ser ut som Spotify og ter seg som Spotify, men har ingen åpenbare insentiver til å skulle betale rettighetshavere for innholdet, lik dem man har hos den lovlige svenske strømmetjenesten. Det vil heller ikke være noe musikk som vil være utilgjengelig etter artistenes ønske. Taylor Swift som har trukket seg fra andre strømmetjenester, vil også kunne søkes opp for avspilling.

Torrentfreak har allerede testet tjenesten. Til siden sier utvikler Andrew Sampson at han har troen på at Aurous kan true de eksisterende strømmetjenestenes posisjon.

– Vi mener at piratvirksomhet er et spørsmål om tilgjengelighet og ikke penger. Det er derfor vi vil støtte artister med å lenke til iTunes, Amazon, Google Music på sangene, slik at brukerne lett kan støtte artistene ved å kjøpe låtene, samtidig som de kan fortsette å nyte musikken hos oss, sa Sampson til Torrentfreak.

Om tjenesten vil skake opp markedet, konkurrere ut Spotify og bli en reel trussel for musikkbransjen er tidlig å si. MenGAFFA Norge mener det vil være heller tvilsomt.

– Skal man først betale en strømmeleverandør for å bli kvitt reklamen, vil man ikke heller da betale for en tjeneste som kompenserer artistene, spør GAFFA i en kommentar.

Tjenesten lanseres i en alfa-versjon 10. oktober.