Ballade video LIX: La oss håndmale virkeligheten

Ballade video er tilbake for en ny sesong. Og med flotte, ferske videoer av Bendik Finborud, So Are We, Mary & The Moon, Charlotte Qvale, Daniel Kvammen og albumaktuelle Jaga Jazzist.

Hei, alle sammen! Mye er fremdeles usikkert, når den første delen av sommeren 2020 nå er over. Det ser ut til å ta tid før konsertscenene rundt om i verden kan drive som vanlig – noe som selvfølgelig rammer mange ledd i musikk- og kulturbransjen. Også publikum lengter etter at tilbudet igjen skal bli som før.

Samtidig håper vi at folk holder motet oppe, og gleder seg over mye i hverdagen. Det ser ut til å komme like mange plater som før, noe som betyr at vi kan se frem til nok en spennende platehøst. Mange artister viser også stor oppfinnsomhet i forhold til håndteringen av situasjonen – noe vi ikke minst ser på musikkvideofronten. Det finner du flere gode eksempler på her.

Vi er i hvert fall tilbake, og vil hver uke gi deg noen av de beste norske musikkvideoene. Så la oss håndmale virkeligheten, og nyte et utvalg av den hjemlige musikken.



Bendik Finborud: Bargaining

Dette er virkelig lekkert – med en selvlagd video som er noe av det fineste vi har sett på lenge.

– Når en musiker blir sittende koronafast i en leilighet i månedsvis, er det ikke lett å vite hva man skal bruke tiden på. For meg gikk dager og netter med på å håndmale en musikkvideo til ”Bargaining”. Musikkvideoen, som består av nærmere 2000 enkeltmalerier, ble malt over en periode på åtte måneder.

Bendik Finborud er fra Vossevangen, og gikk ut av Universitetet i Agder i 2018 med en bachelorgrad i låtskriving, med lærere som Anne Grete Preus og Håvard Rem. Den førstnevnte har omtalt 25-åringen som “en ekspressiv vokalist og presis gitarist med sanger som klinger nåtid, og har klassisk sangdiktingskunst som bakteppe.”

I 2019 slapp Bendik Finborud singelen “This Time It’s Goodbye” med en tilhørende håndmalt musikkvideo. Ett år og en EP senere har han sluppet første single til det kommende fullengde-albumet Tears & Laughter. Denne gangen med en musikkvideo laget av akrylmalerier, til en låt som søker å beskrive kaoset av følelser rundt morens død.

– Med kunstner-far og musiker-storebror var jeg vel dømt til å drive med begge deler, sier sangeren og låtskriveren.

Vi gleder oss til å følge ham i årene fremover.



So Are We: Alive Again

So Are We er låtskriverduoen Guro Vikingstad på vokal og Stian Haslie på gitarer, som lager americanainspirert popmusikk med personlige tekster, ofte fra eget liv. De er også et par privat, og sier selv at de ”til tross for sin unge alder har et vell av både romantiske, sorgtunge, livlige og morsomme musikalske historier.”

– ”Alive Again” er en litt rastløs og bittersøt sang, men full av livsmot og ”starte på nytt”-følelse. Den starter rett på med akustisk gitar og vokal, og vokser seg større og større med flere instrumenter og stort allsangpotensiale, mener duoen.

Tekst og melodi er ved vokalist Guro Vikingstad. Hun har også arrangert låten med Stian Haslie, som står for akustisk gitar, el-gitar og backingvokal. Ellers medvirker også Gunnar Sæter (trommer), Ruben Fredheim Oma (bass), Silje Bråtveit Mygland (kor, perkusjon), Stian Grindevoll Borgen (kor) og Kjetil Steensnæs (steel gitar).

So Are We er fra Stavanger. De begynte så smått i 2015, og har siden gitt ut to singler og en EP. I 2018 gjorde de en 15-konserters turné i Norge. Piece of the Puzzle heter det kommende albumet, som nå er ferdig og skal slippes bit for bit gjennom sommeren, med fullstendig slipp 9. oktober.

So Are We har selv filmet videoen, med klippeassistanse av Hazelnut Records.





Mary & The Moon: Sound of Empty Streets

Enda et musikerpar – og enda mer fin, ny musikk. I det de selv kaller ”Grünerløkkas gjemte bakgater” har ekteparet Marianne Jørgensen og Erlend Sæverud hentet inspirasjon til sin nye single og video: ”Sound of Empty Streets” med duoen Mary & The Moon.

– “Sound of Empty Streets” er en reise inn i et symfonisk poplandskap, der bestefar Sæverud spøker i bakgrunnen. Videoen er en hyllest til Grünerløkkas gater, hvor vi bor og arbeider, og har gått utallige turer under lockdown-perioden i vår.

På denne singelen har bandet hentet inn musikere som Erlend Skomsvoll, Erland Dalen, Anders Engen og Sunniva Oftedahl for å skape det riktige orkestrale lydbildet for sangen.

– Vi synes selv uttrykket er en blanding av sårhet, håp og uro, som speiler denne spesielle tiden vi er inne i.

Låten ble sluppet fredag 31. juli, noe som ble feiret med en slippkonsert på Eufemia-dagene i Middelalderparken i Oslo. Erlend Mikael Sæverud står også bak den stemningsfulle videoen.



Charlotte Qvale: The Sea

– ”The Sea” har høy puls, så vi tok en sjanse på å gå litt i motsatt retning med videoen. Det er Marte Vike Arnesen som har filmet og klippet det jeg synes er blitt en mildt urovekkende, drømmende og vakker video som kler låten veldig godt.

Det sier Oslobaserte Charlotte Qvale om videoen til sin nye låt ”The Sea», og legger til:

– Jeg har kjent Marte i over ti år, og la med glede og letthet det hele i hennes hender. Jeg synes hun gjør noe med levende bilder som er vanskelig å beskrive, men som jeg finner veldig mye inspirasjon og mening i.

– Scenen hvor jeg bader er for øvrig filmet i april, det var jævlig kaldt, og jeg er veldig glad for at ingen noen sinne skal få høre de virkelige lydopptakene fra den dagen.

Charlotte Qvale slapp debutalbumet Fire Dance With Me i 2014, hvorpå tre av singlene ble spillelistet på NRK P3 sammenhengende i ett år. Så fulgte en pause, selv om hun fikk lagd det alternative jule-albumet Senk dine hvite vinger med Marte Wulff året etter. Fra 2018 av har hun sluppet flere digitale singler.

Charlotte Qvale driver sitt eget plateselskap, og holder selv i de fleste tråder. Og som hun sier: – Det virker som om folk har dårlig tid. Det har ikke jeg. Jeg skal jobbe med dette hele mitt liv.



Daniel Kvammen: Falle frå jorda

Mot slutten av mai i år inviterte Daniel Kvammen et knippe av sine aller mest dedikerte fans til en helt spesiell konsert, høyt oppe i Solobservatoriet på Harestua.

Dette skulle markere starten på prosjektet Guta Som Gret, og samtidig feire den nye singelen «Falle frå jorda”. De tilstedeværende hadde på forhånd alle skrevet e-post, der de fortalte om sitt forhold til Kvammen og hans musikk.

Som artisten fra Geilo selv formulerer det i de ledsagende undertekstene:

– Lite visste eg at eg skulle få verdens finaste meldinger. Det er virkelig noko av det mest rørande eg har lest. Eg er heldig nok til å få ha verdens aller beste jobb: Å spele musikk for mennesker som faktisk bryr seg om det eg driver med.

Det begynner å bli en stund siden Kvammen ga ut sin forrige utgivelse, tvilling-albumene Vektlaus og Maktlaus fra 2017. Han er knyttet til kritikerroste Jansen Records i Oslo.



Jaga Jazzist: Tomita

Det er ingen liten begivenhet når Jaga Jazzist i dag slipper sitt nye album. Det internasjonalt anerkjente bandet ga bare ut to studioalbum på 2010-tallet: One-Armed Bandit (2010) og Starfire (2015), pluss det kunstnerisk ambisiøse live-albumet Live with Britten Sinfonia fra 2013.

Det nye albumet heter Pyramid, og er gitt ut på det anerkjente amerikanske plateselskapet Brainfeeder. Musikken er som vanlig instrumental, og består av fire lengre spor, der ”Tomita” åpner hele ballet. Kuttet er oppkalt etter den japanske synth-pioneren Isao Tomita.

Jaga Jazzist ga ut sin første plate alt i 1996, og kommer opprinnelig fra Tønsberg. 2020-utgaven av bandet består av Lars Horntveth, Martin Horntveth, Line Horntveth, Erik Johannessen, Marcus Forsgren, Øystein Moen, Even Ormestad og Andreas Mjøs.

– Det viktigste har vært at vi ikke ønsket å over-analysere hver eneste musikalske idé, sier Martin Horntveth om innspillingen, der bandet for første gang også har stått bak produksjonen.

– Det var litt tøft, men føltes også naturlig, siden fem av oss er produsenter og lever av å lage plater.

Den spill-inspirerte videoen er regissert og animert av Jengo.



Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg, med håp om en lang og varm sensommer. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video.

Vårt arkiv med norske videoer finner du stadig vekk på denne samlesiden.

Og like viktig som før: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤