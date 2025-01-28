Moillrock og mainnshjit – fra fest og fyll til folkevekst

Moillrock er et festivalband og et kultfenomen. De har vært helter i Finnmark i ti år, og blir nå beskyldt for å drive befolkningsveksten i Honningsvåg.

Moillrock blir kalt «Festivalbandet». Ikke bare fordi de opptrer på festivaler i fleng (Sørøyrocken, Buktfestivalena, Kokelv Live, Alta Live, Huinndagan, Grenseløsfestivalen) – men også fordi de har greid å bli et fenomen flere steder i landet – med dialekt, samsang og en lokal merkevarebutikk som vind i seilene.

Sistnevnte danner et slags atmosfærisk bakteppe for kulturklimaet i Honningsvåg, som bandet Moillrock har vært med på å bygge. Butikken heter No 17, og ligger i Perleporten Kulturhus. Der selges blant annet bøttehatter og sydvester med påskriften «Lasaron», og i bakgrunnen brygges lokalt øl med smak av multer og nordlys.

Lokalt tilsnitt og turnérute til side – det begynner å bli vanskelig å ikke legge merke til Moillrock.

Bandet ble startet rundt 2007 i Honningsvåg, og i 2010 ble låta «Evighetens timeglass» sluppet på albumet med samme navn. Den gang mente metal- og hardrockfolket at Moillrocks musikk var noe av det bedre som har kommet fra de nordligste traktene på en stund.

Med andre ord har bandet jobbet i over 10 år for å slå igjennom, og er allerede store i Finnmark. Nå har også statskanalen fått både øyne og ører opp for bandet.

Eksempelvis i programmet «Her lukter det fesk!» på NRK. Der tar fiskenerd og musiker Bilal Saab med seg ulike norske musikere for å fiske, og i episode 6 skal det fiskes ulke med Simen Fosse fra Moillrock.

Utover ulkefisket har kultstatusen til Moillrock blitt behørig dokumentert i radioformat av Studio 2 på NRK P2 og i en feature-artikkel på NRK.no.

Som om ikke det var nok har også anselige størrelser i musikkbransjen latt seg rive med av bandet: På en konsert i Oslo i fjor sto nemlig visesanger og poet Trygve Skaug på scenen med Moillrock, og bidro på låta «Periferi» før han stagedive-et ut til publikum.

Likevel er veien mellom teppefall og matpakke ganske kort. Hverdagslivet tar en fort igjen.

Bandet har hatt flere bandmedlemmer, og til tider er det både fem, seks og syv mennesker på scenen når Moillrock spiller. Likevel har Moillrock stort sett bestått av en tredelt kjerne.

En av de tre er trommis Simon Stenvoll Pedersen, kjent fra Blacksheeps med Agnete Saba, men i dag er det bare søskenbarna Simen Fosse og Rikart Jensen som er igjen fra det opprinnelige bandet.

Enkelte av Moillrock-medlemmene har barn og full jobb, men samtlige elsker åpenbart å stå på scenen fortsatt. De bidrar derfor til at dette fiskeværet lengst i nord i landet vokser – i både befolkning og musikkliv – på flere måter enn å spille sin egen musikk, fysisk, for ekte, fysiske mennesker av kjøtt og blod.

Nede i hovedgata i Honningsvåg finner man nemlig sjappa Moill og Mainnshjit – Storgata 7** (for øvrig et spor på albumet Moillrock fra 2020).

Google greide ikke å finne den, men det er altså en musikkforretning på 71 grader nordlig breddegrad, som skal bli lydstudio med utlån av instrumenter. Butikken åpna like før jul i 2023 og drives av alle som er involvert i bandet Moillrock, meldte Simen Fosse til Radio Nordkapp i en reportasje.

I reportasjen beskriver Fosse musikkstudiobiblioteksjappa som et nonprofit-initativ, men fleiper også med at de bare har fryst likviditeten sine i gitarer, og hvorvidt det egentlig er så lurt.

At vi har med engasjerte patrioter/jåsspeisa å gjøre er kanskje overflødig å nevne, og det er heller ikke ikke vanskelig skjønne at nettavisen iFinnmark utnevnte bandet til «Årets Finnmarking 2024».

I en humoristisk kommentar om bandet skrev Finnmarksposten attpåtil at det nesten er «umulig å skaffe seg bolig i Honningsvåg» og at det «ene og alene er Simen Fosses skyld. Ikke nok med at han tvangsflytter hele bandet til Honningsvåg, han har planer om å ta med ca. tusen andre i dragsuget,» postulerer de videre.

Honningsvåg har i underkant av 2500 innbyggere, men også et yrende kulturliv som bare ser ut til å vokse. For mange som har studert i Oslo eller utenlands, er det hjemplassen Honningsvåg de vender tilbake til når de skaffer seg familie.

For hjemplasser ER viktig. Utover det åpenbare (naturlandskapet), er bandet tuftet på lokale musikk- og kulturlandskap, inkluderert progrockbandet Thule, surrealisten Bjarne Holst, filmregissøren Knut Erik Jensen – alle fra Honningsvåg.

Låtene er rytmiske, fengende, og plateomslagene smakfulle, og spekket med lokale referanser. For eksempel «Go mårn, i fra Børselv», en sang de skrev i 2017 som hyllest til et medlem av Honningsvåg Musikkforening med kallenavnet Krupa. Han var en som støttet ungdommen da de fikk spilt musikken sin på Radio Nordkapp.

Dette er gitarbasert rock til å bli glad av, med tydelige røtter i 1970-tallet. Det er herlig bass av Jens Peter Nordang – og gitarsoloer som gjør deg glad.

Tekstene kan fremstå som rølp. De smaker av høy sjø – for ikke å si sjøgang – og stekte fiskekaker, som godt innpakket sendes gjennom lufta og ut til publikum.

«E det nån som drekk brennvin i quell», roper vokalist og gitarist Simen Fosse fra scenen – eller rettere sagt «Ednsdbviq», som låta heter.

Eller ta låta «Lasaron», som også inneholder en liten hommage til Jokke & Valentinernes «Sola Skinner» :

/Shjita fullj og fullj av shjit/

/Prøv å glæmme at live bare e drit/

/Fette køurat/

Sjekk ut denne mannskorversjonen med bølgeskvulp i bakgrunnen:

Moillrock har utvilsomt rocka seg godt fast i Finnmark, og nå står altså resten av kongeriket for tur (… og så tar de Berlin?). Bandet har allerede solgt ut konserten på Sentrum Scene 8. februar. Men frykt ikke! I juni får Tons of Rock-publikummet i Oslo igjen oppleve de energiske rockerne – og det på landets største festival.

Red./Journ. anm., nordnorsk lommeparlør:

*«Moill», nordnorsk for (plante)jord, skitt, møkk, avfall, skrell, eller det som har med forråtnelse å gjøre, jf. bokmål «mold/muld», alternativt brukes det forsterkende førsteledd til verb eller substantiv, jf. bokmål «veldig eller «glugg», eks. «å moillkose sæ».

** «Mainnshjit», alt. «mainnsk(j)it», avhengig av palataliseringsgrad, nordnorsk uttrykk for uvesentlige små ting eller handlinger, være seg krimskrams eller samtaleemner, i ytterste konsekvens kan det beskrive noe som er av særdeles dårlig kvalitet, eks. «du kainn ikkje stole på ho tante Hjørdis, ho prate bære mainnskjit».