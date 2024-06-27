Musikk og skalle – Malling

Musikken har alltid vært helt sentral i Sverre Mallings kunst. Torsdag 27. juni klokken 15.00 intervjues han på scenen på Tons of Rock i Oslo, der han er festivalkunstner. (Foto: Sverre Malling)

AktueltMusikken og livet

Tons of Art: Sverre Malling er årets festivalkunstner på rockefestivalen Tons of Rock

Publisert
27.06.2024
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Billedkunstner Sverre Malling er festivalkunstner under Tons of Rock. Her forteller han om hva musikken betyr i det visuelle arbeidet hans.

– I hele oppveksten satt jeg ved tegnebordet på gutterommet mens jeg hørte på plater og hadde band-plakater på veggen. Musikk har betydd enormt for meg, også den visuelle kulturen som medfølger. Lenge før jeg oppdaget kunst, var jeg opptatt av platecovere, musikkvideoer og postere. Og det er jeg fortsatt.

Jeans, solkors og nagler. (Foto: Sverre Malling)

Sverre Malling deltok på Høstutstillingen allerede som 17-åring. Han er innkjøpt av The British Museum, Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley Museet og en rekke andre store samlinger. Du har kanskje også sett bildene hans på plateomslag med blant annet Tusmørke og Motorpsycho.

Sverre Malling. (Foto: Christine Marie Bruu)

I disse dager er han festivalkunstner på Tons of Rock, mastodont-arrangementet på Ekebergsletta som startet onsdag og varer til og med lørdag 29. juni. Her har han skapt en helt eksklusiv kolleksjon av merchandise, som stilles ut på butikkområdet til festivalen. Det inkluderer et eksklusivt grafisk trykk.

– I mitt kunstneriske bidrag til Tons of Rock kan du tydelig se min elsk til klassisk rock, men kanskje enda mer til den psykedeliske plakatkunsten fra slutten av 60-tallet. Kanskje med en mørk edge, sier Malling.

VW pick-up – Sverre Malling. (Foto: Sverre Malling)

– Her sirkulerer referansene til psykedeliske blomsterbarn, black metal og Charles Manson. Jeg ønsker gjerne å befinne meg i spenningsfeltet mellom det søtladne og det groteske. Jeg ønsker å  fylle etablerte sjangre med nytt innhold, omskape det i min egen form og strek.

Med hele 150 000 solgte billetter er hardrock-fans fra rundt 65 land ventet til festivalen. Torsdag 27. juni klokken 15.00 skal Malling selv intervjues på Barcade-scenen av metal-eksperten, musikeren og programlederen Tarjei Strøm.

– Jeg synes det er fristende å nå ut til et bredere lag av publikum. Og da gjerne utenfor kunstmiljøet som jeg ellers orienterer meg i. Kunstfeltet er dessverre som regel litt lukket, og stort sett kun tilgjengelig for et lite knippe mennesker. Jeg liker å være utadrettet. Som de store tegnerne Kittelsen og Louis Moe var før meg.

Praise – Sverre Malling. (Foto: Sverre Malling)

– Jeg er privilegert som kan bestemme arbeidsdagen selv. Jeg har mitt eget atelier, der jeg alltid jobber til musikk. Det gir meg et atmosfærisk bakteppe når jeg tegner. Sånn har det vært siden jeg var liten.

– Min tegneglede startet jo nærmest med KISS og det karnevalske universet deres. Fremdeles er Alive! fra 1975 et av favoritt-coverne mine, fordi det er så larger than life. Samtidig er jeg som nevnt veldig glad i det visuelle formspråket fra slutten av 60-tallet, med psykedelia-kulturen fra USA. Det finnes veldig mye bra i alle epoker.

Converse og Venom. (Foto: Sverre Malling)

– Veldig mye av mitt bildeunivers er nokså grenseoverskridende – og musikk er for meg noe som ofte transcenderer den litt grå, kjedelige hverdagen. Jeg har alltid likt den litt flamboyante visuelle verdenen som følger med musikken, om vi snakker om gamle musikkvideoer, plakater eller covere. Det har gitt meg mye innskytelser, impulser og inspirasjon.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Se gjerne flere av bildene til Sverre Malling her

MotorpsychoSverre MallingTarjei StrømTons of RockTusmørkevisuell kunst

