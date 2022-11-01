Ridder, kunstner, synthriffstjerne: Magne Furuholmen feirer 60

1. november feires mannen bak verdens best kjente synth-riff – kunstner og solomusiker – Magne Furuholmen.

Som medlem og låtskriver i A-ha har han mer enn noen andre vært med å plassere Norge på kartet i internasjonal musikkbransje. Det skriver Sony Music Norge i sin pressemelding på Furuholmens 60-årsdag. Om a-has eventyrlige suksess lister de opp 11 studio-album, 100 millioner solgte plater, Guiness-rekord for største betalende publikum på Maracana Stadium i Rio de Janeiro i 1991, 8 MTV awards, US Grammy-nominasjon, en lang rekke BMI Outstanding Achievement Awards, 4 Spellemann-priser (inkludert Life-time Achievement Award), Edvard-prisen, og Q-Magazine’s Inspiration Award og mye mer, troner fremdeles suverent øverst på listen over norske artisters suksess i utlandet.

Parallelt med dette har Furuholmen, siden sin museums-debut på Henie-Onstad Kunstsenter i 1995 etablert seg som en anerkjent billedkunstner og er utstilt på en rekke prestisjefylte institusjoner, såsom The Royal Academy i London, Nasjonalmuseet, Neue National Galerie i Berlin, Mac Niteroi i Brazil, og The Central Academy for Fine Arts i Beijing, for å nevne noen.

Som billedkunstner arbeider Furuholmen innen en rekke medier, men er kanskje mest kjent som grafiker og skulptør. Hans oppdrag Imprints i Akerkvartalet på Fornebu er Skandinavias største offentlig tilgjengelige samling av monumentale keramikkarbeider som ble offisielt åpnet av Hennes Majestet Dronning Sonja i 2016. I 1996 ble han tildelt Juryens Pris for Beste Grafiske Arbeid ved Høstutstillingen, og arbeider av Furuholmen er innkjøpt og representert i en rekke offentlige og private samlinger, blant dem The Collection of British Museum, Bibliothéke National de France, Mac Niteroi, kobberstikk-samlingen ved Staatliche Museen zu Berlin, Norsk Riksarkiv, Norsk Kulturråd, og Henie-Onstad Kunstsenter.

i 2016 ble Magne Furuholmen utpekt av daværende kulturminister som styreleder ved Festspillene i Bergen. Han har også vært styreleder og kunstnerisk leder og kurator i en rekke musikk- og kunstinitaitiv. Han ble i 2012 tildelt St. Olavs orden, Ridder av 1. klasse av Hans Majestet Kong Harald V for sin innsats på kulturfeltet.