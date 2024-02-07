Ny lyd i kirkesamlingen på Bygdøy

Denne uken starter fiolinisten Peter Herresthal en ny konsertrekke, Klassisk lørdag på Norsk Folkemuseum i Oslo, sammen med sin datter mezzosopranen Christina af Klinteberg Herresthal. Som huskomponist har de valgt Anna Berg.

– Hadde jeg vært aktiv, hadde jeg nok bestilt et verk av henne, men nå prøver jeg heller å koble henne med andre unge up-and-coming musikere.

Fiolinisten, pedagogen og prosjektoppfinneren Peter Herresthal ga seg som solist for et drøyt år siden, etter en tjue år lang internasjonal karriere. I stedet for å bestille nye fiolinkonserter til seg selv, vil han nå bruke enda mer tid på undervisning i Oslo, København, London og New York og på utradisjonelle, utforskende satsninger på unge komponister og utøvere.

At han denne uken var til stede ved Grammy-utdelingen i Los Angeles, nominert i to kategorier for fiolinkonserten Dark with Excessive Bright og hele albumet med samme navn, av Missy Mazzoli, plasserer ham helt i toppen blant internasjonale samtidsmusikkutøvere.

– Det var en som sa til meg, Peter, du er jo gæren. Det er nå karrieren din kan begynne å ta fullstendig av. Men jeg er kjempefornøyd. Jeg stoppet på topp. Det var det jeg ville.

Å blåse nytt liv i musikken

Idéen til den nye konsertserien fikk Peter Herresthal sammen med Nina Refseth, direktør for Stiftelsen Norsk Folkemuseum. Hva med å blåse liv i konsertlivet som har funnet sted i kirkesamlingen på Bygdøy tidligere, et staselig lokale med kirkekunst, gamle orgler og god akustikk? Som liten var Peter med og dro belgen da faren Harald Herresthal spilte på de gamle orglene.

Se video med Peter Herresthal fra kirkesamlingen på Norsk Folkemuseum

– Det har jeg tenkt å gjøre på åpningskonserten òg, nå som jeg har pensjonert meg som solist, sier fiolinisten og ler høyt av sin nye rolle i musikklivet.

– Min far sparer jo på alt. Han har sett gjennom gamle konsertprogrammer og kopiert til meg så vi kan fortelle om det videre. Han ble veldig overrasket over hvor mye han hadde gjort i dette lokalet og hvor stor musikkaktivitet det har vært her.

Harald Herresthal, organist og musikkhistoriker gjennom et langt liv – han fylte nettopp 80 – skal både spille og være konferansier på den første konserten. Men programmet er det de to yngre i familien som står for.

Noe av tanken er også å vise eksempler på musikk og utøvere som ikke alltid har vært velkommen i kirkerommet.

Peter Herresthal

– Christina og jeg kuraterer dette sammen. Vi har foreløpig satt sammen fire program der unge musikere får tariff og ordentlig honorar for å delta. Én konsert i måneden. Folkemuseet har vært veldig støttende og går inn og arrangerer serien sammen med oss, forteller Peter.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Musikk som ikke alltid har vært velkommen

Klassikeren Årstidene av Antonio Vivaldi er med på den første konserten. Også sonettene som angivelig skal ha inspirert ham til å skrive de fire fiolinkonsertene, blir fremført, lest av Peter Bubresko.

Men de to neste verkene på programmet viser et tydeligere kuratorgrep: en trio av Anna Berg, fremført av unge strykere, Anna Sonstad, Inger Margrethe Furre Thommesen og Sophie Kauer, og en arie av barokkomponisten Wilhelmine von Bayreuth, fremført av kurator Christina, masterstudent ved Musikkonservatoriet i København og allerede en profilert tidligmusikksanger.

– Det er utrolig mye bra barokkmusikk av kvinnelige komponister som ikke jeg kjente, i hvert fall, så vi driver absolutt en del research. Noe av tanken er også å vise eksempler på musikk og utøvere som ikke alltid har vært velkommen i kirkerommet. Vokalensemblet Skeive Stemmer er et eksempel på det. Det blir på konserten i mars, fortsetter Peter ivrig.

Programidéen på den første konserten blir så gjentatt på den tredje, i april: barokk og samtid, og flere kvinnelige komponister enn vi er vant til på det klassiske feltet, Barbara Strozzi, Honoré d’Ambruis og Antonio Vivaldi fra 1600- og 1700-tallet, og musikk av islandske Anna Thorvaldsdottir, danske Frederik Zeuthen og huskomponist Anna Berg fra dette århundret.

Utøvere er kammerensemblet Hehku, etablert for tre år siden, av Christina Herresthal og fiolinist og dirigent Aliisa Neige Barrière, nettopp for å spille barokk- og ny musikk.

Hehku-ensemblet med musikk av Per Nørgård, til tekst av Pär Lagerkvist.

– Så har vi den siste konserten, der vi har med oss en fantastisk cembalist, Mahan Esfahani, som har urframført mye samtidsmusikk, blant annet Bent Sørensens cembalokonsert. Han spiller også masse barokkmusikk, og her skal han spille sammen med folkemusikkstudenter fra Musikkhøgskolen.

Ønsket fra kuratorene er å ha et verk av huskomponisten på hver konsert. Om det også blir en urfremføring underveis, er ikke avgjort. Anna Berg har flere bestillingsverk på blokken, så det er ikke sikkert at tiden strekker til. Men det hadde vært gøy, sier Peter Herresthal.

– Så vi leker litt med tanken på om vi skulle lage noe til for eksempel den siste konserten, hvor jeg får lov til å være belgetreder på en urframføring av Anna Berg.

Ung, erfaren komponist med stor følgerskare

Anna Berg avla mastereksamen i komposisjon i vår, på Norges musikkhøgskole, der hun hadde Eivind Buene og Cecilie Ore som veiledere. Det siste studieåret var hun på utveksling på konservatoriet i Paris og studerte der med Stefano Gervasoni.

Kuratorparet Herresthal valgte Anna Berg som huskomponist på den nye konsertserien på Bygdøy av flere grunner, forteller Peter:

– Jeg blir så glad når jeg ser sånne som Anna, som er så opptatt av håndverket sitt og kunsten sin, og som samtidig klarer å være i dialog med sitt publikum. Hun kan være et forbilde for mange unge komponister. Hun er en veldig dyktig komponist og er fin å samarbeide med, og hun vet å kommunisere sitt budskap på måter som jo har endret seg fra da jeg var på samme alder, med sosiale medier. Hun er veldig på, sier mentoren, som tok sin diplomeksamen ved Norges musikkhøgskole i 1991.

Han har i mange år vært professor i fiolin på Musikkhøgskolen, og det var her han først ble oppmerksom på Anna Berg. Skolen fikk besøk av en amerikansk komponist, Donald Crockett, i 2019, og Peter skulle arrangere en konsert i den anledning.

– Vi gjorde norgespremiere på noen verker av ham, og jeg syntes det var gøy å koble ham med noen av de unge komponistene på Musikkhøgskolen. Levinsalen ble så full av folk at til slutt kom det ikke flere inn. Da skjønte jeg plutselig at det var henne, Anna, som hadde et verk for strykere med på konserten, som hadde en stor følgerskare. Orkesteret på den konserten er faktisk det samme som spiller på åpningskonserten på Bygdøy, Kamerata Ingesund, med min gamle lærer og tidligere professor ved Musikkhøgskolen, Magnus Ericsson, som leder.

Det var en tanke som jeg ikke ble kvitt, og sånne tanker som jeg ikke blir kvitt, de ender gjerne opp i et stykke.

Anna Berg

Anna Berg har siden vært med i et mentorprogram for komponister som Peter Herresthal har på Voksenåsen musikkakademi i Oslo. Der var også den finsk-franske komponisten Kaija Saariaho involvert en stund, samt den amerikanske komponisten Missy Mazzoli, begge to foregangskvinner på den internasjonale komponistarenaen.

Mazzoli har selv en skole i New York, Luna Lab, som har bidradd til at mange jenter har søkt seg til høyere musikkutdanning og blitt komponister. Mazzoli og Herresthal samarbeidet om et komponistakademi for unge komponister som ble arrangert delvis under pandemien. Mye måtte derfor foregå online, forteller Herresthal, men Arctic Chamber Music Festival på Svalbard ble gjennomført som del av prosjektet, i 2022, og her fikk Anna Berg fremført en strykekvartett og et verk for sinfonietta.

Jeg synes det er en fascinerende tanke at en musikalsk aktivitet skal kunne påvirke sjelen etter at den har forlatt mennesket, at musikk kan kommunisere med etterlivet.

Anna Berg

Nok et prosjekt Peter Herresthal er involvert i, er et samarbeid mellom Voksenåsen komponistakademi, Sveriges Radio og Esa-Pekka Salonens Baltic Sea Festival. Et ganske heftig prosjekt, sier han selv:

– En festival og et samarbeid mellom klimaforskere og komponister. Der var Anna med i fjor, som en forlengelse av mentorprogrammet vårt på Voksenåsen, og her fikk hun fremført et nytt verk skrevet for musikere fra Sveriges Radios Symfoniorkester.

Idéer fra Vietnam gir rom til å reflektere

Trioen Anna Berg får fremført på Folkemuseet på Bygdøy på lørdag, har tittelen Earthward, Ever Circling. Verket ble fremført første gang i februar i fjor, og er allerede spilt flere ganger. Senere i år står det på programmet på tre konserter i Norge og to i Frankrike.

Earthward, Ever Circling er det første verket i en trilogi som baserer seg på en idé fra tradisjonell vietnamesisk buddhisme, forteller Anna Berg.

– Der finnes det et gammelt ritual som er i ferd med å dø ut, hvor musikk blir brukt i begravelser. Det man gjerne tenker om musikk som blir brukt i forbindelse med begravelser, er at den må ha en sørgmodig karakter. Det må være noe trist. Men det er ikke denne musikken. Dette er musikk som skal hjelpe eller jage sjelen på veien til reinkarnasjon. Jeg synes det er en fascinerende tanke at en musikalsk aktivitet skal kunne påvirke sjelen etter at den har forlatt mennesket, at musikk kan kommunisere med etterlivet. Det var en tanke som jeg ikke ble kvitt, og sånne tanker som jeg ikke blir kvitt, de ender gjerne opp i et stykke.

Anna Berg er vokst opp i Norge med norsk mor og vietnamesisk far. Faren mistet hele sin familie i løpet av Vietnamkrigen og kom til Norge uten foreldre da han var tretten år.

– De musikalske idéene må være forankret i noe personlig for meg. Jeg sitter så mye og så lenge med dette arbeidet og har idéene med meg i så lang tid etter at stykket er ferdig, at det er nødvendig at de skal bety noe for meg. Og disse idéene fra Vietnam, som jeg har tatt utgangspunkt i i flere stykker nå, de har gitt meg et rom til å reflektere over en del av min oppvekst og en del av mine forfedres liv på en måte som jeg ikke ville fått plass til i en annen jobb, tror jeg.

Red. mrk.: Anna Berg er en av ti samtalepartnere i boken Stemmer i samtidsmusikken. Samtaler med norske komponister, som Bodil Maroni Jensen gir ut til høsten.