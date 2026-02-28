Forfatter: Bodil Maroni Jensen

Oslo14 – Bendik Sells – Måneskår – Kampen Kirke nov
AnmeldelserKunstmusikk

Av måneskår er det litt av hvert vi får

Hva var det jeg opplevde i Kampen kirke forrige torsdag, 27. november? En forundringsforestilling ramlet ned fra månen, skriver musikkjournalist...

Sofia Gubaidulina, Bergen June
ReportasjeKunstmusikk

Hell und Dunkel for to akkordeoner: Sofia Gubaidulinas siste verk

Komponist Sofia Gubaidulina døde i mars i år. I august ble et nytt verk fremført, skrevet i samarbeid med akkordeonisten...

Liv Glaser konsert
AnmeldelserBøker

Pianist Liv Glaser 90 år: – Jeg har vært så heldig

BOKANMELDELSE: Liv Glaser fylte nylig 90 år. Samme dag kom biografien om henne. Og at pianisten har vært heldig med...

Sir Simon Rattle og komponistene
ReportasjeKunstmusikk

«En innflytelsesrik stemme blant vår tids komponister»

Kristine Tjøgersen er den første norske komponisten som har mottatt Ernst von Siemens-stiftelsens komponistpris. «Et stort og viktig gjennombrudd», sier...

Jan Wiese med engelsk horn og WX7.
AktueltKunstmusikk

Obo, teknologi og vennskap

Jazztrio, strykekvartett og symfoniorkester med én musiker? Noe av svaret er øving, prøving og feiling – og kompromissløshet.

Julia Gallego floyte Meesun Hong Coleman fiolin Benedicte Palko piano Knut Erik Sundquist
Kunstmusikk

Ståle Kleibergs samtidsmusikk og toppmusikere på Juni-Happening i Stavanger

Populær samtidsmusikk er ikke noen gjengs sjangerbetegnelse, men kan likevel brukes om mye av Ståle Kleibergs musikk. Benedicte Palko hadde...

Ofo og Klaus Mäkelä da Mäkelä mottok Sibelius prisen i nov
InnleggKunstmusikk

Oslo-filharmonien skygger banen

Ballade følger debatten om Oslo-filharmoniens programpolitikk, og viderebringer her musikkjournalist Bodil Maroni Jensens seneste innlegg der hun spør: Hvordan forsvare...

Ensemble Ernst og Kari Beate Tandberg i Ridehuset
AnmeldelserKunstmusikk

Spilledåser, dikt og savn: Ensemble Ernst med nye verk på Ridehuset

Ensemble Ernst har holdt på i snart tretti år, med sin uslåelige kombinasjon som uhøytidelig, engasjert og seriøs, melder musikkjournalist...

Bergen filharmoniske orkester og Peter Herresthal Mizzy Mazzoli konsert
IntervjuKunstmusikk

Ny lyd i kirkesamlingen på Bygdøy

Denne uken starter fiolinisten Peter Herresthal en ny konsertrekke, Klassisk lørdag på Norsk Folkemuseum i Oslo, sammen med sin datter...

Komponisten Tine Surel Lange
ReportasjeKunstmusikk

Et lyttende fyr. En samtale med multimediekunstner Tine Surel Lange

Andenes fyr er fredet. Hvilke muligheter finnes likevel for en lydkunstner?

To kvinner omfavner hverandre i avskjed. Kledd i kåper.
AktueltMusikken og livet

Gisle Kverndokk og «Brev fra Ruth» nominert til tysk musikalteaterpris i syv kategorier

Gisle Kverndokk og Aksel-Otto Bulls musikalteater om jødiske Ruth Maier er nominert til en rekke utmerkelser i Deutscher Musical Theater...

Jasmina Sakr som Ruth Maier og Tamara Pascual som Gunvor Hofmo
ReportasjeMusikken og livet

Brev fra Ruth

Ruth Maier var en av 529 jøder som ble tatt om bord i «Donau» den 26. november 1942 og ført...

Gustav Mahler – OFO – Mariss Jansons utsnitt av platecover
AktueltMusikkhistorie

Vil publikum ha boken om Mariss Jansons’ Mahler-innspilling?

Hilde Halvorsrød vil skrive om Mariss Jansons’ siste innspilling med Oslo-Filharmonien i 2001. Et kapittel norsk og internasjonal musikkhistorie. Boken...

Lasse Thoresen er nominert blant opphaverne i samtids/klassisk
AktueltBransjen

Komponistens svanesang for orkester

– Jeg orker ikke gå inn i en tunnel flere ganger for å gjøre ferdig et verk som blir spilt...

Magnar Åm
AktueltKunstmusikk

«ditt avtrykk i tida». En samtale med Magnar Åm

Magnar Åm er komponist, organist, improvisasjonsmusiker – og lyriker i valg av titler. Lørdag 9. april fyller han 70 år....

Terjungensemblet Tyler Futrells Stabat Mater i Sofienberg kirke
AnmeldelserKunstmusikk

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival: En konsert er ikke bare en konsert

Lytterens oppfatning preges av omstendigheter langt utenfor komponistens intensjoner. En konsert er ikke bare en konsert, skriver Bodil Maroni Jensen...

Kari Beate Tandberg, sept.
AktueltKunstmusikk

Et beskjedent konkurransemenneske. Eller p for prosess, pling og piano.

Kari Beate Tandberg er et av Norsk Komponistforenings 338 medlemmer. Hun har skrevet musikk i nærmere tretti år. Hva er...

Eyvind Solås
Kunstmusikk

Krigen, Gud, musikk og teater

LANGLESING: Komponist, programleder og kulturformidler Eyvind Solås ble født i 1937. I år er det ti år siden han døde,...

Den danske komponisten Bent Sørensen. – Jesu lidelseshistorie er også en kjærlighetspasjon, en kjærlighetspasjon til menneskeheten. Og det har vært mitt utgangspunkt, å lage en pasjon som hadde de to spor sammensmeltet, en kjærlighetspasjon og en lidelseshistorie, sier han om verket.
AktueltKoronakrisen

Å ha følge med Bent Sørensens «Matteuspasjon»

En sjelden kombinasjon av å få en urfremføring på hjernen og samtidig kunne gå tilbake til konsertopptaket når jeg ville.

NRK Marienlyst i Oslo
AktueltMedia

Musikk i fjernsyn?

KOMMENTAR: Hvordan kan musikk billedlegges? Hvilken påvirkning har fjernsynsmediet på det auditive? Musikkskribent Bodil Maroni Jensen kommenterer fjernsynets historie og...

Maja S.K. Ratkje, fotografert hjemme på Svartskog
AktueltKoronasituasjonen

Jeg har et kreativt trøkk som jeg ikke vet hvor kommer fra

Plateselskapet Fabra lanserer 28. november en CD med to verk av Maja S. K. Ratkje, begge fremført av Trondheimsolistene ledet...

Det Norske Solistkor under konserten i Ris kirke lørdag 17. oktober. Her framfører de Maja Linderoths verk Den svarta bilden
AnmeldelserKor

Solistkoret berører og begeistrer

Det Norske Solistkor feiret 70-årsjubileum i Ris kirke i Oslo lørdag 17. oktober. Med en nesten to timer lang konsert...

Hege Høisæter i forestillingen «Dømte Dronninger»
IntervjuKunstmusikk

Den modne stemmen

Tre år etter at hun gikk av ved oppnådd pensjonsalder som sangsolist ved Den Norske Opera & Ballett, er Hege...

Geir Draugsvoll og Sofia Gubaidulina
EssayKunstmusikk

Fri improvisasjon med Sofia Gubaidulina

En ring blir sluttet når akkordeonisten Geir Draugsvoll improviserer sammen med Sofia Gubaidulina, i et klangmateriale hun har latt seg...

Geir Draugsvoll og Sofia Gubaidulina. Foto: Bodil Maroni Jensen
AktueltKunstmusikk

Akkordeonreisen

Geir Draugsvoll har tatt akkordeonet med på en reise i den klassiske musikkverdenen, til steder instrumentet aldri har vært. Reisefører...

Ariadne Foto: Erika Hebbert
AnmeldelserKunstmusikk

Store opplevelser i ujevn musikalsk teaterlek

NOSOs Ariadne auf Naxos inneholder ren regimagi. Men å innføre farseelementer i Operaen er å tukle med selve opplegget til...

En kirkemusiker må kunne spille orgel
AktueltKunstmusikk

Hvordan bevare kirkens musikkarv?

Kirkemusikkstudiet på Norges musikkhøgskole (NMH) har ledige plasser og kirken har ledige kirkemusikkstillinger. I denne artikkelen stiller skolen selv spørsmål...

Helena Rasker, Sarah Wegener, Christoph Pohl i Morgen und Abend.
AnmeldelserKunstmusikk

Dramatikeren som gir musikken rom

Jon Fosse har skrevet tre librettoer. To av dem er nylig blitt fremført, i Bodø og i London.

Vandrekonsert i Kongernes Lapidarium. foto Bodil Maroni Jensen
AnmeldelserKunstmusikk

Lydlig samtidsbredde

Lydkunst og performance var valgt som et hovedtema på Nordiske Musikkdager i København. Det beste var godt, men festivalen var...