Av måneskår er det litt av hvert vi får
Hva var det jeg opplevde i Kampen kirke forrige torsdag, 27. november? En forundringsforestilling ramlet ned fra månen, skriver musikkjournalist...
Komponist Sofia Gubaidulina døde i mars i år. I august ble et nytt verk fremført, skrevet i samarbeid med akkordeonisten...
BOKANMELDELSE: Liv Glaser fylte nylig 90 år. Samme dag kom biografien om henne. Og at pianisten har vært heldig med...
Kristine Tjøgersen er den første norske komponisten som har mottatt Ernst von Siemens-stiftelsens komponistpris. «Et stort og viktig gjennombrudd», sier...
Jazztrio, strykekvartett og symfoniorkester med én musiker? Noe av svaret er øving, prøving og feiling – og kompromissløshet.
Populær samtidsmusikk er ikke noen gjengs sjangerbetegnelse, men kan likevel brukes om mye av Ståle Kleibergs musikk. Benedicte Palko hadde...
Ballade følger debatten om Oslo-filharmoniens programpolitikk, og viderebringer her musikkjournalist Bodil Maroni Jensens seneste innlegg der hun spør: Hvordan forsvare...
Ensemble Ernst har holdt på i snart tretti år, med sin uslåelige kombinasjon som uhøytidelig, engasjert og seriøs, melder musikkjournalist...
Denne uken starter fiolinisten Peter Herresthal en ny konsertrekke, Klassisk lørdag på Norsk Folkemuseum i Oslo, sammen med sin datter...
Andenes fyr er fredet. Hvilke muligheter finnes likevel for en lydkunstner?
Gisle Kverndokk og Aksel-Otto Bulls musikalteater om jødiske Ruth Maier er nominert til en rekke utmerkelser i Deutscher Musical Theater...
Ruth Maier var en av 529 jøder som ble tatt om bord i «Donau» den 26. november 1942 og ført...
Hilde Halvorsrød vil skrive om Mariss Jansons’ siste innspilling med Oslo-Filharmonien i 2001. Et kapittel norsk og internasjonal musikkhistorie. Boken...
Magnar Åm er komponist, organist, improvisasjonsmusiker – og lyriker i valg av titler. Lørdag 9. april fyller han 70 år....
Lytterens oppfatning preges av omstendigheter langt utenfor komponistens intensjoner. En konsert er ikke bare en konsert, skriver Bodil Maroni Jensen...
Kari Beate Tandberg er et av Norsk Komponistforenings 338 medlemmer. Hun har skrevet musikk i nærmere tretti år. Hva er...
LANGLESING: Komponist, programleder og kulturformidler Eyvind Solås ble født i 1937. I år er det ti år siden han døde,...
En sjelden kombinasjon av å få en urfremføring på hjernen og samtidig kunne gå tilbake til konsertopptaket når jeg ville.
Plateselskapet Fabra lanserer 28. november en CD med to verk av Maja S. K. Ratkje, begge fremført av Trondheimsolistene ledet...
Det Norske Solistkor feiret 70-årsjubileum i Ris kirke i Oslo lørdag 17. oktober. Med en nesten to timer lang konsert...
Tre år etter at hun gikk av ved oppnådd pensjonsalder som sangsolist ved Den Norske Opera & Ballett, er Hege...
En ring blir sluttet når akkordeonisten Geir Draugsvoll improviserer sammen med Sofia Gubaidulina, i et klangmateriale hun har latt seg...
Geir Draugsvoll har tatt akkordeonet med på en reise i den klassiske musikkverdenen, til steder instrumentet aldri har vært. Reisefører...
NOSOs Ariadne auf Naxos inneholder ren regimagi. Men å innføre farseelementer i Operaen er å tukle med selve opplegget til...
Kirkemusikkstudiet på Norges musikkhøgskole (NMH) har ledige plasser og kirken har ledige kirkemusikkstillinger. I denne artikkelen stiller skolen selv spørsmål...
Jon Fosse har skrevet tre librettoer. To av dem er nylig blitt fremført, i Bodø og i London.
Lydkunst og performance var valgt som et hovedtema på Nordiske Musikkdager i København. Det beste var godt, men festivalen var...