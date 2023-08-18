To kvinner omfavner hverandre i avskjed. Kledd i kåper.

(Foto: Rudi Gigler)

Gisle Kverndokk og «Brev fra Ruth» nominert til tysk musikalteaterpris i syv kategorier

18.08.2023
Guro KlevelandBodil Maroni Jensen

Gisle Kverndokk og Aksel-Otto Bulls musikalteater om jødiske Ruth Maier er nominert til en rekke utmerkelser i Deutscher Musical Theater Preis, en av Tysklands største teaterpriser.

Ruth Maier var en av 532 jøder som ble tatt om bord i skipet «Donau» den 26. november 1942 og ført fra Oslo til Auschwitz. Hun var 22 år gammel, og hadde fire år tidligere flyktet fra Wien for å unnslippe jødeforfølgelsen. Hun ble drept i konsentrasjonsleiren første desember , fem dager etter at hun kom dit.

Historien om Ruth Maier ble allment kjent da Jan Erik Vold ga ut boken Ruth Maiers dagbok i 2007. Originalmaterialet omfatter åtte dagbøker og et stort antall brev funnet hos Gunvor Hofmo da hun gikk bort i 1995 og hos Ruths søster Judith, som hadde flyktet til England i 1938. Jan Erik Volds redigering og tilrettelegging for bokutgivelse har ført til oversettelser til tolv språk. I 2014 ble Ruths etterlatte papirer innlemmet i UNESCOs dokumentarv.

Briefe von Ruth er musikalen basertRuth Maiers dagbok, skrevet og produsert av Gisle Kverndokk og Aksel-Otto Bull. Musikalen hadde premiere på Stadttheater Gmunden i Østerrike siste dag i mars i år, og ble spilt gjennom mesteparten av april.

Nå er musikalteaterstykket nominert i syv kategorier ved Deutscher Musical Theater Preis, i kategoriene beste musikal, beste komposisjon, beste libretto, beste musikalske ledelse/arrangement, beste lyddesign, beste kvinnelige hovedrolle og beste kvinnelige birolle.

Den omfattende musikkteaterproduksjonen har fått lite respons i Norge, og det er foreløpig ingen planer om å sette opp Briefe von Ruth her til lands.

Les det fyldige intervjuet med Gisle Kverndokk  her i Ballade, skrevet av journalist Bodil Maroni Jensen i forbindelse med premieren på Briefe von Ruth i Østerrike våren 2023.

Deutscher Musical Theater Preis deles ut i Berlin 9. oktober.

