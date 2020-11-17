Anton Solberg, her på festivalen Sommerøya, som han ledet i flere år

(Foto: Morteza Masuleh)

Festivalen Kadetten nullet i kompensasjonsmidler

17.11.2020
Siri Narverud Moen

Etter et turbulent økonomisk år går bærumsfestivalen mot å få 0,- i koronaavlysningsmidler fra staten.

Som Ballade har skrevet, var Kadetten AS et skritt nærmere å få tilgang til festivalområdet de arrangerer på i Bærum etter å ha fått en ny deleier til å betalte skatten som festivalen skyldte til kommunen. Før dette var de konkursbegjært fordi de ikke hadde betalt skatt til kommunen de arrangerer i.

Samtidig har Live Nation kommet inn som konkurrent, ved å søke Bærum kommune om det samme festivalområdet akkurat de samme datoene i juni 2021 som Kadetten AS.

Nå skriver NRK.no at festivalarrangøren er avvist av Kulturrådet – de søkte 14, 5 millioner kroner i kompensasjon etter å ha avlyst som alle andre store festivaler måtte i sommer. Styreleder Anton Solberg ved Kadetten AS sier til NRK at «det er et sjokk å få avslaget».

– Jeg har ikke fått noen tilbakemelding fra Kulturrådet, og dette mener vi er en støtte vi var berettiget til. Det er helt absurd. Vi kommer til å ta kontakt med dem for å se om det er mulig å få anket vedtaket, sier Solberg til NRK.

Ballade har også stilt spørsmål til Kadetten når de både på facebook og på sine hjemmesider skreiv at de ville refundere billettene til alle som før nedstenginga hadde kjøpt billett. De har flere ganger sagt at dette ville skje når kompensasjonsmidlene fra staten var på plass. Noe de nå altså ikke er.

NRK: – Dere lover på hjemmesidene deres og på Facebook at de 7000 som har kjøpt billetter skal få pengene tilbake. Kommer det til å skje nå?
– Vi skal først summe oss og få kontakt med kulturrådet, og så må vi ta en vurdering på det.
– Kan du garantere refusjon?
– Vi skal finne en løsning, men det er for tidlig nå å si hva den blir, sier Solberg.

Faksimile fra Kadettens facebookside der de kommuniserer med publikum i oktober. Seinere har Kadettens styreleder innrømmet til Ballade at de har fått tilbake hoveddelen av artisthonorarene. (Foto: Skjermbilde Facebook)

Kadetten har tidligere sagt til Ballade at det er nær 7000 billettkjøpere som har fått beskjed om at de får tilbake pengene sine. De har også sagt at det blir festival i juni 2021. Bærum kommune sier i en epost til Ballade.no at bruken av området Kadettangen forutsetter en finansieringsplan.
– Vi venter på en oppdatert finansieringsplan, skriver tjenesteleder for kultur og samarbeid Kristin Bjelke til Ballade.

Kulturrådet oppfatter, i følge NRK budsjettet som er lagt frem som lite realistisk – og valgt å se bort fra festivalens ønske om å bli vurdert på budsjett for 2020.
– Dermed har vi i stedet gjort en vurdering basert på resultatet for de siste tre årene. Der har de i gjennomsnitt et klart negativt driftsresultat, og dermed er det ikke grunnlag for kompensasjon, skriver Kulturrådet i en e-post til NRK.

Vedtaket kan påklages. Etter hva Ballade forstår, kommer avslaget etter en langvarig revisorkontroll av Kadettens søknad og dokumentasjon de ble bedt om å stille med til etterkontroll.

Red. anm.: oppdatert 18. november med mer bakgrunn. Ballade følger kompensasjonstildelingene.

