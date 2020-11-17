Når verden vises i talenter fra Oslo

Oslo World UNG programmerte med hjemlige artister i år. Stjerneskuddet Darkboat stjal mer av showet enn han som vel egentlig var headliner.

Parallelt med årets Oslo World ble den aller første utgaven av Oslo World UNG nylig avholdt på Sentralen. Festivalen hadde i likhet med moderfestivalen solidaritet som tema og fokuserte på å løfte frem unge og viktige stemmer som representerer bredden av talent bosatt i Norge.

Mandatet: Å bane vei for fremtidens mangfoldige kulturbransje.

Ønsket om å skape en møteplass for fremtidige kulturbidrag er et viktig mål. Og debutkonseptet ble vellykket, til tross for begrensinger og pålagt format.

Lojalt publikum

Etter å ha blitt strengt, men nødvendig, anvist til oppmerkede stoler kommer festivalsjef Alexandra Archetti Stølen ut iført en Diego Maradona-trøye. Til høye tilrop fra salen. Stølen forteller at Oslo World egentlig hadde tenkt å markere Maradonas 60-årsdag denne kvelden, (30. oktober red.anm.) men mener at «Guds hånd» ikke kan markeres på en korona-vennlig måte.

Eskapaden utsettes til neste år, opplyser hun.

Heldigvis er det et stort hjemmepublikum som har møtt opp for å støtte kveldens artister, og de er minst like ekstatiske sittende i stoler en meter unna hverandre som på en fotballbane. Det er tydelig at kveldens lineup har mange venner som har møtt opp for å vise sin støtte.

Først ut er Lwam Feshatzion under artistnavnet Louam. Artisten fra Ellingsrud serverer kveldens beste vokal med knallsterke referanser til gullalderen for r&b, nemlig det lettbeinte 90-tallet. TLC, Jade, Lauryn Hill og Destiny’s Child. I det hele tatt – en enklere tid. Alt fra instrumentering og vokalbruk er synonymt med inspirasjonene. Noe som ikke er negativt i det hele tatt. Det er forståelig at det er vanskelig å få rikelig med energi fra det sittende publikumet, men Louams vokal høster plenty av hylende utrop og sittedansende knipsing fra de oppmøtte. Hun er også eneste artist for kvelden som har med seg et fullt band på scenen. Masse bonusknips for det.

Karisma-overdose

Neste ut er Ousu Leigh (22). Den norsk-gambiske artisten fra Sofienberg står for kveldens mest karismatiske sceneopptreden. Fra første låt danser han frustrerende bra på tvers av den lille scenen. Sjarmen går ikke ubemerket hen og framprovoserer både hyl og plystring fra salen. Artisten fremfører låter for det meste plassert i hip hop og r&b-sjiktet med nikk til artister som Tory Lanez, Bryson Tiller og Jeremih.

Disse låtene slår godt an på Sentralen, men det er først med siste låt han vinner publikum helt over. Låten «Make a Problem», forteller han, er laget som en hyllest til farens hjemland Gambia.

I Gambia er det afrobeat som er den regjerende sjangeren, og Leigh forteller at hans tidligere materiale ikke slo bra an da han var på besøk hos farens familie i hjemlandet. Han har derfor laget en afrobeat-låt han kunne ta med seg dit og som gambiere kunne forstå. Låten slår ikke bare an i Gambia. Den fengende avslutteren fører til den mest dansbare stemningen jeg har sett i en konserthall siden starten av mars.

Undergrunnsfavoritten

Til tross for at en «headliner» som Dutty Dior stod på kveldens plakat var majoriteten av publikum der for å se artisten Darkboat. Phylis Ama Boateng har i flere år bemerket seg som DJ i hovedstaden under navnet DJ Telefongrl, men debuterte i år som artisten Darkboat med låten «Uber Black».

Kledd i skinnjakke, svarte briller og militante platåsko entrer Darkboat scenen til kveldens største jubel. Hun åpner med konsertens sterkeste låt, dessverre uutgitt. En litt bakpå hiphop-ballade hvor vokalen sitter knallbra. På utgitte «Uber Black» halter det dog litt og det kan virke som nervene førte til noen ørsmå falske og sure toner. Darkboat kommer seg gjennom ved hjelp av ren stjernekraft. Hun kaster skinnjakken og danser seg gjennom de siste låtene sammen med sin dyktige korist.

Avslutningsvis får Dutty Dior kveldens lengste spilletid. Artisten har hadde et kjempeår i fjor for å si det mildt. I lag med Isah slapp han 2019s største landeplage med låten «HALLO». I tillegg slapp han debutalbumet BHD og prosjektet PARA/NORMAL til stor strømmesuksess. Artisten er nesten blitt for stor for et slikt arrangement. På scenen kan det virke som han er av den oppfatning selv også. Tekst og opptreden blir levert med akkurat nok energi til å komme unna med det, men det kan også virke som artisten ikke er helt tilstede og helst ønsker å være et annet sted. På låten «Bell Amie» våkner Dutty litt mer til live og flere på de to første radene tøyer 1-metersregelen med rolig dans.

Oslo World UNG var smarte i sitt valg av et bredt spekter av musikk innen hip hop, r&b og afrobeat. Hadde kvelden vært pandemi-fri er det så godt som garantert at dette hadde vært den med størst danseappell i løpet av Oslo World.