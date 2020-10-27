Oslo World: – Programmet er globalt, selv om det er helt lokalt

Oslo World kunne velge å avlyse årets festival. Isteden valgte de å hyre inn 220 artister bosatt i Norge.

Festivalsjef for Oslo World, Alexandra Archetti Stølen, møter Ballade mellom slagene. Fra hovedkvarteret på Sentralen får vi satt oss ned med den travle ridderen av Den franske ordenen for kunst og kultur.

Ja, du leste riktig, festivalsjefen ble i 2019 slått til ridder for sitt bidrag for å fremme fransk og franskspråklig musikk.

Ridderlig er også årets festivaltema: Solidaritet.

– Vi skulle egentlig ha temaet «Rebeller», men vi fant ut at når pandemien var kommet for å bli at dette ble mer passende. Det skjedde også parallelt med tjenesten vår «Map the World».

«Map the World» ble lansert 31. mars i år og er en tjeneste hvor Oslo World inviterte festivaler fra hele verden til en slags radiokanal fordelt på et verdenskart. Her kunne man trykke seg rundt og oppdage musikk fra alle verdenshjørner. Kartet inneholder kuraterte spillelister med 20 låter hver. Og til nå har 44 festivaler blitt med på kartet, som har fått 1,4 millioner treff siden det ble lagt ut.

– Dette var veldig definerende for temaet vårt. Og i et år som fortsetter å være vanskelig må vi vise internasjonal solidaritet.

I årets program har Oslo World stilt ut kunstverk rundt omkring i Oslos bybilde laget av medlemmer av den syriske diasporaen som en forlengelse av solidaritetsideen. Publikum oppfordres til å støtte kunstnere utenfor egne landegrenser.

– Det var viktig for oss å løfte blikket, sier Stølen, og fortsetter:

– Det er helt sikkert at alle taper i en pandemi, og alle merker de dramatiske endringene. Likevel er det 100 prosent sikkert at veldig mange andre steder i verden rammes hardere enn vi gjør her hjemme i Norge.

Trikken til Torshov og toget fra Bergen

Det var først i sommer at Stølen og arrangører skjønte at det faste og vante internasjonale programmet til Oslo World ikke ble mulig å gjennomføre. Slik sett ble valget om å faktisk gjennomføre festivalen solidarisk i seg selv.

– Vi kunne valgt å avlyse, men valgte å hyre inn 220 artister bosatt i Norge.

Valget falt på et helt lokalt program. Og Oslo World hadde den nødvendige gjennomføringsevnen.

– Vi tenker at de som har mulighet til å holde hjulene i gang, de bør holde hjulene i gang.

Det var likevel ikke uten visse reservasjoner, innrømmer Stølen.

– Jeg var redd for at årets festival skulle bli typ en «fjerde utgave» av programmet. Det du får når du bare rasker noe sammen.

– Ble det sånn?

– Vi kunne stått for årets program hvilket som helst år, sier Stølen med et lite smil.

For å reise seg trenger man musikk og kulturliv som lever

Selv om Oslo Worlds mandat ikke bare er å presentere norske artister, mener Stølen at programmet viser et mangfold innad i landet. Også hva slags musikk norske musikere spiller.

– Programmet er globalt, selv om det er helt lokalt. Logistikkmessig er det mye lettere òg, sier Stølen.

– Det er ingen flyreiser, og veldig få hotellovernattinger. De fleste tar trikken til Torshov og toget fra Bergen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Atter et hjertesukk for Beirut

Tilbake i 2013 grunnla Oslo World festivalen Beirut & Beyond. Krigen i Syria, flyktningstrøm til omkringliggende områder og vedvarende politisk uro har preget MENA-regionen (Midt-Østen og Nord-Afrika, red. anm.) i lang tid, og med festivalen ønsket Oslo World å sette fokus på at det også blomstret musikk og kultur blant de herjede gatene i Libanon.

I 2020 har ting gått fra vondt til verre i Libanon. Da den store havneeksplosjonen traff Beirut 4. august i år ble det et katastrofalt hammerslag for den allerede kriserammede byen. Covid-19 har dessuten gjort gjenreisningen vanskelig.

– Eksplosjonen rammet en del av byen som var det kunstneriske og kreative senteret. Havnekvareret er en kreativ hub, og mange av Oslo Worlds spillesteder lå i dette området, forteller Stølen.

Gjennom festivalen Beirut & Beyond og aktivt arbeid for å ta musikere og kunstnere ut av Libanon og ut på turne har Oslo World bidratt mye til det lokale kulturlivet. Dette er viktigere nå enn noen gang, mener Stølen.

– Storsamfunnet og de største aktørene samler inn milliardene til gjenreisning av byen, mens vi så på det som vår jobb å gjenopprette kulturlivet.

– For å reise seg trenger man musikk og kulturliv som lever, sier Stølen bestemt.

Solidaritetsfond og søknadssystem

Dette manifesterte seg i form av det helt nye fondet «Solidaritetsfond for musikklivet i Beirut». Under festivalen og dagens åpningskonsert på Rockefeller skal penger samles inn til dette fondet for å stimulere til gjenreisning av lokalt musikkliv.

– Tanken er, fortsetter Stølen, – at på sikt skal vi også ha et søknadssystem hvor musikere kan søke penger fra fondet til å skrive ny musikk, spille inn, mikse og produsere en egne låter.

Låter laget gjennom støtten fra solidaritetsfondet skal samles og gis ut som et album neste år.

– Som et slags vitnesbyrd fra det som har skjedd. Det er viktig at det internasjonale samfunnet har et fokus på hva som skjer der. At man blir sett og hørt. Det er fortsatt en hendelse som er nært i tid.

De siste svarene gir Stølen halvveis stående. Hun er på vei til utstillingsåpningen på Youngstorget, og håper været holder seg forholdvis tørt.