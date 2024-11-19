Sildajazz 2024 – Bo Kaspers Orkester på Rådhusplassen

Bo Kaspers Orkester på Rådhusplassen under Sildajazz i Haugesund august 2024.(Foto: Grethe Nygaard & Tommy Neverdal)

AktueltBransjen

Sildajazz sier opp daglig leder og blir dugnadsbasert

Publisert
19.11.2024
Skrevet av
- Red.

Stort underskudd har ført til at den eneste stillingen opphører, som betyr at daglig leder Terje Ekrene Vik må forlate Sildajazz etter å ha gjennomført én festival.

Stiftelsen Sildajazzen har besluttet å bli en ren dugnadsbasert organisasjon, skriver styret ved leder Unni Hilt i en pressemelding tirsdag kveld.

– Dette har sin bakgrunn i siste års festivaler, hvor kostnadene har vært vesentlig høyere enn inntektene. Siste år viser et foreløpig tap tilsvarende 1,6 millioner kroner. Dette betyr at festivalens eneste stilling opphører, og festivalsjef Terje Ekrene Vik forlater festivalen, forteller Hilt.

I september i fjor ble det klart at Terje Ekrene Vik ble ny festivalsjef for Sildajazz etter Andreas Risanger Meland. Han sluttet som daglig leder i Blå Booking i Oslo, og tiltrådte stillingen som leder for Haugesundsfestivalen Sildajazz 1. desember. Årets Sildajazz ble som vanlig arrangert i starten av august måned, og var Ekrene Viks første som festivalsjef.

– Denne prosessen har pågått en stund i kulissene, og Ekrene Vik er nå inne i sine siste uker som ansatt, forklarer styreleder Unni Hilt.

– Ekrene Vik er uenig i grunnlaget for beslutningen, og har gjennom prosessen vært klar på at han mener dette ikke er den beste løsningen, men han har nå ført over ledelsesansvaret til styret. Styret vil i fremtiden arbeide for å gjenopprette Stiftelsens egenkapital, og ikke minst finne sin nye form, tilpasset dagens konkurransesituasjon.

I pressemeldingen understreker styret at de ikke legger skyld på daglig leder for situasjonen som har bygget seg opp over flere år.

– Men når situasjonen er som den er, så er det styrets ansvar å finne nye veier til en forsvarlig drift, sier Hilt.


Red. mrk.: Tidligere festivalsjef for Sildajazz, Andreas Risanger Meland, er medlem av Ballades styre.

Andreas Melanddaglig lederfestivaløkonomifestivalsjefSildajazzTerje Ekrene Vikunderskudd

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

