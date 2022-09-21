Andreas Meland blir satt pris på av bibliotekvenner.

(Foto: privat)

AktueltJazz

Sildajazz-general fikk pris for å være god venn av folkebiblioteket

Publisert
21.09.2022
Skrevet av
- Red.

Får ros for å tilgjengeliggjøre deler av Sildajazzen.

På Kapittelfestivalens første dag ble Sildajazz’ Andreas Risanger Meland satt pris på og fikk tildelt prisen Årets Bibliotekvenn 2022 av Norsk Bibliotekforening, avdelingen i Rogaland.
Han har vist seg som en svært god venn for Haugesund Folkebibliotek, og vi ønsket med denne prisen å takke for hans engasjement og raushet i bibliotekets programmering.

Juryen mener at Sildajazzen bidrar til et spennende program for både voksne og barn på biblioteket gjennom hele året.
– At en leder for en kommersiell festival gjør store deler av programmet sitt gratis – og tar i bruk hele bibliotekrommet som arena – både ute og inne, gjør ikke bare biblioteket men også festivalen tilgjengelig for mange mennesker som ellers aldri ville funnet veien dit på egenhånd. Gjennom Sildajazzen og Andreas Meland er biblioteket blitt et et stedet der barn, unge og voksne kan komme og oppleve ikke bare litteratur, men også musikk.

Meland mottok heder og ære, i tillegg til blomster og et kunstverk av Rasmus Sakarias Husebø.

2020 var Andreas Melands første år som sjef for Sildajazz i Haugesund. Red. anm.: Han sitter også i styret i foreningen Ballade, som publiserer det magasinet du leser nå.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Flere saker

