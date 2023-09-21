Terje Ekrene Vik går fra Blå til Sildajazz

Sveio-mannen Terje Ekrene Vik har bodd i Oslo-området i 20 år, og har mange års erfaring fra bokbransjen og musikklivet i hovedstaden. Han går nå fra stillingen som daglig leder i Blå Booking til leder av Haugesunds store jazzfestival.

– Tilhørigheten og tiltrekningen tilbake til Haugalandet har ligget der i alle årene jeg har bodd på den andre siden av fjellet. Jeg gleder meg stort til å lande i gamle hjemtrakter etter å ha hoppet mellom ulike sjangre og verv på musikkfeltet i Oslo-området i 20 år, og tar med meg erfaringer fra hele bredden av min bakgrunn i bagasjen, sier han.

Ekrene Vik flytter imidlertid ikke til Sildabyen, men blir boende i Hvitsten og kommer til å pendle til Haugalandet. Den anerkjente jazzfestivalen i hjemtraktene har han fulgt nøye fra sidelinja i mange år:

– Balansen mellom å gi store sjangeruavhengige opplevelser til en mangfoldig by samtidig som Sildajazz har blitt en av Norges mest spennende jazzfestivaler, mener jeg er unik. Møtet mellom et nysgjerrig og raust lokalsamfunn og de siste årenes lekne bruk av byen som en festivalscene, tror jeg er en viktig nøkkel til dette. Forholdet mellom Sildajazz og lokalsamfunnet er varmt og veldig spennende.

Terje Ekrene Vik har et stort nettverk i musikkfeltet. Han har tidligere vært bookingansvarlig på spillestedet Ingensteds i Oslo, og mange kjenner ham fra tiden bak platedisken – både i Haugesunds egen Shabby Records og bak disken på platebutikken Tiger i Oslo. Ekrene Vik drev også plateselskapet Sheep Chase Records, anerkjent innen et bredt sjangerfelt.

Det var stor respons på utlysningen av stillingen, forteller styreleder Rune Hagland:

– Responsen på stillingsutlysningen var over all forventning, og viser at Sildajazz blir sett på som en spennende festival og har en solid posisjon nasjonalt. Vi søkte denne gangen nasjonalt etter en leder med relevant arrangør- og administrasjonskompetanse. Terje skilte seg klart positivt ut i søkerbunken, og med ham bak roret føler et enstemmig styre seg trygge på at både kompetanse og engasjement for festivalen er ivaretatt.

Sittende daglig leder Andreas Risanger Meland avslutter sitt 4-årige åremål ved årsskiftet, og Terje Ekrene Vik tiltrer i stillingen 1. desember.

Red. mrk.: Andreas Risanger Meland er medlem av Ballades styre.