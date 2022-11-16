Satser på at arrangørene tar jobben med å sortere.

– Arrangørene er helt sikkert opptatt av at riktig låtskriver får riktige utbetalinger, sier TONOs kommunikasjonssjef Willy Martinsen. Nye EU-regler, en ny norsk lov og en belgisk dom krever at TONO-selskaper må få bedre oversikt over musikk på konserter som det ikke skal betales konsertvederlag for. TONO håper at en rabatt på regninga til arrangørene skal få inn informasjonen.

TONO ville rydde opp i sine regler for søknad og rapportering om framføring av musikk. Mange i arrangør-Norge satt imidlertid igjen med flere spørsmål og kritikk etter at TONO annonserte de nye reglene – blant annet initiert av nye rammer fra EU.

TONOs søsterorganisasjon i Belgia, Sabam, tapte i september en rettsak om hvordan uregistrert repertoar skal beregnes. Det handler altså om musikk som faller utenfor opphavsrettsavtalene deres. Dommen slo fast at Sabam heretter må gjøre mye mer nøyaktige beregninger av hva som spilles, for å kunne slå fast hva de igjen kan kreves vederlag for. For TONO, som forvalter vederlagspenger for i hovedsak norske opphavere, ble dommen en pekepinn på hvordan EU framover vil vurdere og kontrollere forvaltningsorganisasjonenes praksis. I Norge har et EU-direktiv resultert i den nye loven om kollektiv forvaltning av opphavsrett. Både loven og den belgiske dommen satte i gang endringen i TONOs regler for rapportering av konserter.

Norske kulturarrangører: – Positiv utvikling



7. november sendte de ut strengere krav om forhåndssøknad “om tillatelse til fremføringer av TONOs repertoar” og til “rapportering etter at arrangementet har funnet sted og at andre inntekter enn billettinntekter kan hensyntas i særskilte tilfeller for å sikre rimelig vederlag til komponistene og sangtekstforfatterne”.

Representanter for flere spillesteder har protestert mot merarbeidet de nye reglene innebærer. Enkelte, som daglig leder på Folken i Stavanger, Jesper Brodersen, forteller imidlertid om at det ikke er noe i rapporteringen han MÅ endre på.

Mildere tone fra TONO

Nå beskriver TONOs kommunikasjonssjef Willy Martinsen en mildere versjon enn hva mange arrangører sitter med inntrykk av.

Endringene består ifølge Martinsen i realiteten bare i at arrangørenes frist til å rapportere til TONO er økt fra sju til 10 dager. Store arrangører kan fortsatt rapportere halvårlig (se lenger ned i artikkelen). I tillegg er TONO nå pålagt å ikke ta betalt for frie verk – som når et verk har «falt i det fri».

For å få til dette må organisasjonen finne ut av hvor mye av det som spilles på en konsert som ikke faller inn under forvaltningen, det vil si framføringene TONO fakturerer på vegne av komponister og tekstforfattere.

Det håper TONO å få til ved at det kommer inn mer nøyaktige rapporter fra arrangører. De som rapporterer musikk som er spilt utenfor TONO-repertoaret får tilsvarende lavere sum på fakturaen, opplyser Martinsen overfor Ballade.

– Det nye med vilkårene våre er at arrangørenes frist til å rapportere til TONO er økt fra sju til 10 dager, og at de kan få avslag på TONO-fakturaen hvis de gir oss dokumentasjon på at det er fremført musikk på konserten TONO ikke forvalter. Dette er sikkert gode nyheter for mange arrangører. Det er ikke noe nytt at den som er ansvarlig for konserten må søke komponistene og tekstforfatterne om tillatelse til å fremføre låtene og verkene deres og å TONO-rapportere i etterkant, sier Martinsen.

TONO satser med andre ord på at arrangørene vil bidra til en riktigere avregning, og at det vil tilfredsstille de nye kravene fra EU og den nye, norske loven om kollektiv forvaltning.

– Vi tenker at konsertarrangørene helt sikkert er opptatt av at riktige låtskrivere får riktige TONO-utbetalinger, og det er kun mulig om vi får rapporter, sier TONOs kommunikasjonssjef.

I så fall beregnes det TONO kaller “reduksjonsfaktoren”, og konsertarrangøren får en mindre faktura enn hen hadde fått dersom hen lar vær å spesifisere om musikken faller innenfor eller utenfor TONOs forvaltning.

Merarbeid

Begge de relativt store arrangørene Ballade har snakket med gir uttrykk for at en slik detaljberegning av hvilke deler av konsertprogrammet som er beskyttet eller ikke vil bli mer mas enn moro. Jesper Brodersen på Folken sier rett ut at reduksjonen i vederlag ikke vil oppveie merarbeidet ved å få opplysningene fra artistene.

Det både Blå og Folken er skjønt enige med Martinsen og TONO i er at opphaverne skal ha betalt.

Martinsen sier det slik:

– Artisten får betalt for å opptre, men det kan sitte 10 låtskrivere hjemme og vente på TONO-betalingen for bruken av rettighetene deres på den samme konserten. Det er arrangørene som står for konserten, og som må ha opphavernes tillatelse, og TONO-rapportere hva som er fremført, selv om vi gjerne også tar imot rapporter fra medlemmer og artister.

Fortsatt halvårlig rapportering

Han legger til at TONO “til alle tider” har tilbudt avtaler som gjør at arrangører med mange konserter slipper å rapportere etter hver konsert, men for eksempel halvårlig.

– Dette er også enkle avtaler for oss å jobbe med, og noe vi gjerne får flere av, sier Martinsen.

Folken: urealistisk

– Jeg håper ikke at noen forestiller seg at en arrangør som oss, som har rundt 110 konserter årlig, skal kunne samle inn settlister og så beregne hvilke låter som faller inn under TONOs forvaltning og ikke, sier leder for Folken, Jesper Brodersen.

Dette mener han er høyst urealistisk. Dessuten mener han at beregningen er TONOs jobb.

– Vi rapporterer at band x spilte hos oss på aktuelle dato, og angir billettsalget. De artistene som er interessert kan så melde at de spilte disse anmeldte låtene hos oss på samme dato. Så blir det TONOs oppgave å sammenholde dette, og så avregne vederlaget, sier han.

Selv om innhenting av informasjonen fra artistene ville gitt lavere sum på fakturaen sier Brodersen at vinningen ville gått opp i spinningen for Folkens del.

– Det vi eventuelt ville spare i redusert vederlag, ville vi i så fall tape på ekstra administrasjon, sier Brodersen.

Blå etterlyser avklaringer

Daglig leder for Blå Booking i Oslo, Terje Ekrene Vik, sier:

– Jeg tenker at mye av frustrasjonen som kommer frem her nå kommer fra manglende dialog med oss arrangører i forkant av iverksettelse av nye rutiner. Vi er en del av den samme næringskjeden, og vi må kunne samarbeide på en mye mer konstruktiv måte enn dette. Steg én i riktig retning er dialog. Deretter kommer enklere rapportering og en forutsigbarhet inn som hovednøklene til hvilken vei vi må gå. Nå går vi i motsatt retning, hevder han.

Vik understreker at han er «100 prosent for TONO og at rettighetshavere skal få vederlag som fortjent. Dette betaler vi med glede.»

Han etterlyser imidlertid informasjon fra TONO om hvordan omleggingen skal gjennomføres i praksis. Bookingsjefen på Blå forstår ikke hvordan han eventuelt skulle gå fram for å få den nødvendige informasjonen før konserter, og heller ikke hvor han skulle ta ressursene for ekstraarbeidet fra.

– Dette kan, om vi prioriterer feil, få følger for tiden vi gjerne skulle brukt på god markedsføring, booking generelt, oppfølging av artister og så videre. Alt som sluker unødvendig med ressurser vil vi jo måtte ta fra noe. Men vi kommer til å gjøre alt vi kan for at dette ikke skal gå på bekostning av den viktigste delen av jobben vår. Nå er det veldig uklart for meg hvordan vi skal søke om ukjente setlister fra artister fra hele verden, informasjon vi gjerne må få fra artister som er på turné og har helt andre ting å tenke på. Deretter rapportene. Det siste en artist som går sliten av scenen kl 22–23 vil er å fylle ut et detaljert skjema, og etter det er vedkommende i mange tilfeller over alle hauger videre på en lengre reise. Dette er tilbake til en gammel modell som er utprøvd og som vi har beveget oss bort fra, men en litt annen vri. At vi som arrangør skal stå som ansvarlig for denne rapporteringen er fullstendig skivebom.

Ikke spurt

Ikke minst er han misfornøyd med ikke å ha blitt rådført på av TONO på forhånd.

– Ingen forvarsel ble sendt, og vi på Blå har ikke blitt spurt om noe rundt dette i forkant heller. Bransjen er fullstendig forbigått. På toppen av dette ble det iverksatt med umiddelbar virkning, som fremstår komplett amatørmessig. Jeg har helt ærlig ikke hatt sjanse til å forholde meg til dette i praksis enda. Vi har andre ting å bedrive enn å jakte ned informasjon, skjemaer osv. som igjen vil gi oss unødvendig mye mer arbeid og et rapporteringsregime som fremstår helt uoverkommelig, sier Ekrene Vik.