Notodden Bluesfestival: Årets bluespris posthumt til musikkjournalist Robert Sætervik

Sætervik gikk bort i juni i år, bare 62 år gammel. I kveld ble han hedret med Årets bluespris for sin betydning for norsk musikkliv. – Notodden og bluesfestivalen har hatt en helt spesiell plass i hjertet til pappa, sa sønnen Håkon Sætervik, som tok i mot prisen.

– Robert Sætervik var en musikkjournalist som betydde enormt mye for utallige norske artister og arrangører, sa en rørt festivalsjef Jostein Forsberg under åpningen av årets festival, som er den 35. i rekken. Den mangeårige musikkjournalisten og NRK-profilen gikk bort 17. juni i år, bare 62 år gammel. Han var deltaker på festivalen i mange år, første gang som reporter i 1998, siden også som konferansier. Fjorårets festival ble Robert Sæterviks siste.

– Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Pappa var en veldig ydmyk mann. Han var ikke en som skrytte av seg sjøl, men akkurat det her, det hadde han blitt veldig, veldig glad for. Notodden og bluesfestivalen har hatt en helt spesiell plass i hjertet hans. Det har vært veldig stort for meg å få oppleve hva og hvor mye pappa har betydd for så mange andre. Det har ikke vært mangel på kjærlighet og gode ord etter hans bortgang. Så tusen, tusen hjertelig takk, sa han foran et mangetallig publikum som lot jubelen flomme i den store Hovigs Hangar – bluesarenaen som er oppkalt etter NRKs musikkprogram ved samme navn og ledet av Geir Hovig, en annen sterk musikkjournaliststemme, som gikk bort i 2009.

– Roberts kjærlighet for det norske bluesmiljøet var tydelig, sa festivalsjef Forsberg på vegne av juryen. – Han framsnakket musikkformen og festivalene i sine programmer på riksdekkende radio, og var en viktig konferansier på mange norske bluesfestivaler. Prisvinneren kom til Notodden Blues Festival for første gang i 1998 som reporter og musikkjournalist. I 2007 fikk han oppgaven som konferansier på åpningsseremonien, som da fikk sin nåværende form og ble overført direkte på radio.

– Siden 2007 har Robert vært fast konferansier og den første publikum møtte da han entret scenen og hilste velkommen til ny festival på Notodden. Takk, kjære Robert, for det du var for oss i Notodden Blues Festival, for vårt publikum og for hele blues-Norge. Vi savner deg når ny festival åpnes akkurat nå – når publikum ønskes velkommen og når artister skal introduseres. Du vil aldri bli glemt hos oss og det store publikumet på Notodden Blues Festival. Vi hilser og sier tusen takk fra hele bluesfamilien.