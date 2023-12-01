Snart frist for Arena klassisk-påmelding

Søknadsfrist 15. desember for å spille på møteplass for den klassiske musikkbransjen.

– Arena klassisk har som mål å skape Norges viktigste møteplass for den klassiske musikkbransjen, og en viktig del av arrangementet er showcase-konserter med nye og etablerte artister, forteller Anderz Døving, daglig leder i festivalen.

Arena klassisk er den klassiske musikkbransjens møteplass, der musikere, arrangører, festivaler, produsenter, agenter og media får møtes for faglig utvikling, bygge nettverk og utveksling av erfaringer. Gjennom showcase-konsertene kan musikere møte potensielle arbeidsgivere som booker konserter; arrangører, festivaler, managements og orkestre fra hele landet.

3.til 5. mai 2024 arrangeres Arena klassisk for 5. gang. Det er interesseorganisasjonen Klassisk som står bak møteplassen, en organisasjon for klassiske konsertarrangører, ensembler og festivaler.

Søknadsfrist for å melde seg på til neste års showcase er 15. desember 2023. Juryen som skal plukke ut deltakerne til vårens showcase består av Knut Kirkesæther, Ragnhild Hemsing, Trond Halstein Moe, Kjell Tore Innervik, Jovan Pavlovic, Harpreet Bansal, Sigbjørn Nedland og Siri Kvambe. Les mer her.