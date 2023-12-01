Ragnhild hemsing

Fiolinist Ragnhild Hemsing er at av jurymedlemmene som skal plukke ut deltakerne til klassisk showcase i mai 2024.(Foto: Cathrine Dokken)

NotisBransjen

Snart frist for Arena klassisk-påmelding

Publisert
01.12.2023
Skrevet av
Guro Kleveland

Søknadsfrist 15. desember for å spille på møteplass for den klassiske musikkbransjen.

– Arena klassisk har som mål å skape Norges viktigste møteplass for den klassiske musikkbransjen, og en viktig del av arrangementet er showcase-konserter med nye og etablerte artister, forteller Anderz Døving, daglig leder i festivalen.

Arena klassisk er den klassiske musikkbransjens møteplass, der musikere, arrangører, festivaler, produsenter, agenter og media får møtes for faglig utvikling, bygge nettverk og utveksling av erfaringer. Gjennom showcase-konsertene kan musikere møte potensielle arbeidsgivere som booker konserter; arrangører, festivaler, managements og orkestre fra hele landet.

3.til 5. mai 2024 arrangeres Arena klassisk for 5. gang. Det er interesseorganisasjonen Klassisk som står bak møteplassen, en organisasjon for klassiske konsertarrangører, ensembler og festivaler.

Søknadsfrist for å melde seg på til neste års showcase er 15. desember 2023. Juryen som skal plukke ut deltakerne til vårens showcase består av Knut Kirkesæther, Ragnhild Hemsing, Trond Halstein Moe, Kjell Tore Innervik, Jovan Pavlovic, Harpreet Bansal, Sigbjørn Nedland og Siri Kvambe. Les mer her.

anderz døvingArena Klassiskmøteplass

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Eystein Sandvik, Hilde Halvorsrød, Guro Kleveland.

Arena Klassisk diskuterer kritikkens plass i media

Bransjetreffet for klassisk musikk er i gang.

Debatt om konsekvensane for konsertarrangørar etter nedlegginga av Rikskonsertane under Arena Klassisk. Byråd i Oslo, Rina Mariann Hansen i midten, flankert av Hans Ole Rian fra Creo (til høgre), Ingrid Handeland frå Norsk publikumsutvikling og moderator Anderz Døving frå Klassisk

Ut med den klassiske musikken

Er den klassiske musikken død, slik som jazzen og rocken har vore fleire gongar? Eller luktar den berre rart, den...

Cellist Natalia Orlowska frå duoen Natalia Orlowska og Bartosz Sosnowski

Inn i den klassiske musikken

Mønstringa Arena klassisk hadde 200 søkjarar på sine 20 showcaseplassar. Mykje klassisk musikk vil ut i verda – og på...

Toppbilde arena klassisk debatt

Klassisk debatt: 70 minutter selvpisking – med fiolinbue

Dommen over klassisk-feltet ble hard da foreningen Klassisk inviterte til paneldebatt sist helg: Den gamle musikken er ferdigspilt, publikum må...

Arena klassisk

Satser igjen på utstillingsarena for klassisk musikk

Arena klassisk vil treffe like etter gjenåpninga: – Ingen arrangør har turt å planlegge kommende år, derfor er det masse...

Flere saker

Parkert Piano åpning i Østbanehallen i 2015 Foto: Lars Erlend Tubaas Øymo

Ny søknadsrunde for Parkert piano

JM Norway og Sparebankstiftelsen DNB inviterer organisasjoner, institusjoner, skoler og andre til å søke om å få et piano eller...

Sliteneliten

Synger for fødetilbud

Laget låt for fødetilbud: Basert på en gammel kampsang som ofte synges av Bunadsgeriljaen. – Men vi har laget vår...

Prosjektleder i Kollisjon, Ola Martin Fjeld

Kollisjonprisen åpen for påmelding

Musikkvideoprisen skal hedre videoskaperne som fyller feeden vår med små kunstverk, sier prosjektleder Ola Martin Fjeld.