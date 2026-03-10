Ny mentorordning for unge orkestermusikere fra nord

Musikkstudenter fra Nord-Norge kan nå søke opptak til mentorprogrammet Arktisk Mentor Arena. Programmet skal gi unge orkestermusikere erfaring, veiledning og et springbrett til profesjonell karriere.

Unge orkestermusikere fra Nord-Norge som tar høyere musikkutdanning kan nå søke opptak til mentorprogrammet Arktisk Mentor Arena, et samarbeid mellom Talent Norge, SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet og Arktisk Filharmoni.

Programmet skal hjelpe musikere i overgangen fra talent til profesjonell karriere, og fungerer som et faglig supplement til studiet de allerede går på. Søkerne må være mellom 18 og 30 år, spille orkesterinstrument eller klaver, og ha tilknytning til Nord-Norge.

Våren 2026 kan inntil fire nye kandidater tas opp, og søknadsfristen er 22. april.

