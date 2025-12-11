Dette sier kunnskapsdepartementet om musikk hos lærere

Musikkfeltet vil ha musikk tilbake i lærernes obligatoriske utdanning. Regjerinnga peker på gruppeaarbeid.

Kunnskapsdepartementet svarer her på utfordringa som kom da rapporten ble overlevert til deres kollega kultur- og likestillingsminsiter Lubna Jaffrey: Å få musikk tilbake i grunnskolelærernes utdanning (GLU). Dette er beskrevet i en egen sak på Ballade onsdag.

I juni kom det regjeringsoppnevnte musikkutvalget med sine anbefalinger til regjeringa. I den forbindelse har statssekretær i kunnskapsdepartementet Eileen Fugelsnes (Ap) svart på utvalgets utfordring om styrking av musikk:

– Regjeringen har satt i gang et arbeid for å styre lærerutdanningene mer overordnet og forenkle rammeplanene for lærerutdanningene. Som del av dette arbeidet har vi har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se på hvordan praktiske og estetiske fag, som musikkfaget, best blir ivaretatt i lærerutdanningen i ny rammeplan. De skal levere sine forslag til Kunnskapsdepartementet på nyåret.

– Et viktig mål med redusert rammeplanstyring er å åpne for større mangfold i lærerutdanningene og gi institusjonene mer fleksibilitet og handlingsrom til å utvikle utdanningstilbud som svarer bedre på kompetansebehovene barnehagene og skolene har lokalt.

– Planen er å sende et forslag til ny rammeplan for lærerutdanning på åpen høring i løpet av våren, skriver statssekretæren i svar til Ballade.

Les utvalgsleder Sigrid Røysengs beskrivelse av hva utvalget ser som mangler i dag.

Når det gjelder bedre samarbeid og samkjøring for at musikk skal stå sterkere både hos lærere og elever, skriver Eileen Fugelsnes at «gjennom kulturskolens breddetilbud kan flere barn og unge bli kjent med kulturskolens kunst- og kulturfaglige aktiviteter. Breddetilbudene tilbys i samarbeid med grunnopplæringen, skolefritidsordningen (SFO), barnehage og andre tjenester som er rettet mot målgrupper utenfor kulturskolen».

Og videre at:

– I Kulturskolerådets nye rammeplan for kulturskolen er det lagt vekt på samarbeid med blant annet skolesektoren. Dette legger til rette for at kulturskolen kan samarbeide med både barnehager, skoler og SFO i kommunen, skriver Fugelsnes.– Når det gjelder kulturskolenes samarbeid for å gjøre blant annet musikk mer tilgjengelig for elever, har vi etablert en søkbar tilskuddsordning fra og med skoleåret 2025/26 for å stimulere til samarbeid mellom SFO og kulturskoler, idrett og andre frivillige organisasjoner. Utdanningsdirektoratet forvalter ordningen, og totalt 57 kommuner har fått godkjent sine søknader om tilskudd fordelt på levekårsutsatte områder og geografisk spredning.