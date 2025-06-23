Offentlig utredning om musikkfeltet lagt fram: Musikklandet

Norges første offentlige utredning om musikk er lagt fram, som kunnskapsgrunnlag for framtidas musikkpolitikk.

Et utvalg ble oppnevnt i 2023 for å gjennomgå musikkfeltet. Mandag overleverte utvalgsleder Sigrid Røyseng utvalgets rapport til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, under Kulturytring i Drammen. NOU-ens fulle navn er Musikklandet. Flerstemt musikkpolitikk for framtiden.

Røyseng gikk igjennom rapportens tre deler, som tar for seg henholdsvis musikkens betydning for menneskenes liv og hverdag – musikkfeltets organisering og politikk – og musikk som næring.

Mandatet til utvalget er bredt, og dette holdt også utvalgslederen fram da hun presenterte rapporten foran et fullstappet rom på Drammensbiblioteket. Røyseng sa de har sett på mangfold både som mangfold i musikkuttrykk, og mangfoldet menneskers bakgrunn har. I rapportens del to, som altså tar for seg politikken og virkemidler, trekker hun for eksempel fram hvordan det offentlige virkemiddelapparatet opprettholder en skeivfordeling mellom musikksjangre.

Regjeringens mål med arbeidet er å bedre vilkårene for musikkvirksomhet, effektiv bruk av ressurser og et fortsatt levende musikkliv i hele landet.

– For første gang har vi en utredning av hele musikklivet i Norge. Utvalget har drøftet hva som skal til for at musikken kan blomstre enda mer – ikke bare som kultur, men også som en kraft i utdanning, helse, arbeidsliv og næring til beste for land og folk. Dette er musikkpolitikk for framtiden, sa utvalgsleder Sigrid Røyseng.

Til Ballade sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery at «alt tyder på at utvalget har gjort en fantastisk god og grundig jobb», og at hun gleder seg til å jobbe med musikkfeltet og konkretisere ut i politikk de forslagene som er kommet opp.

– Enhver kulturminister bør være glad for å ta i mot en slik NOU. Denne NOU-en skal ut på bred høring så fort som mulig, for vi ønsker fortgang i arbeidet. Så har jeg ambisjoner om å vinne valget, fortsette som kulturminister og følge opp tiltak utvalget foreslår.

– Jeg vet at utredningen er etterlengtet i musikkfeltet, og den blir verdifull når vi skal utarbeide ny politikk, avsluttet kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

