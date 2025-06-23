NOU – illustrasjonsbilde – Siri NM Ballade

I dag ble landets første offentlige utredning om musikk lagt fram, under Kulturytring i Drammen. NOU-en har fått tittelen "Musikklandet. Flerstemt musikkpolitikk for framtiden", og skal ifølge kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery ut på bred høring med det første.(Foto: Siri Narverud Moen/Ballade)

AktueltPolitikk & debatt

Offentlig utredning om musikkfeltet lagt fram: Musikklandet

Publisert
23.06.2025
Skrevet av
Siri Narverud MoenGuro Kleveland

Norges første offentlige utredning om musikk er lagt fram, som kunnskapsgrunnlag for framtidas musikkpolitikk.

Et utvalg ble oppnevnt i 2023 for å gjennomgå musikkfeltet. Mandag overleverte utvalgsleder Sigrid Røyseng utvalgets rapport til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, under Kulturytring i Drammen. NOU-ens fulle navn er Musikklandet. Flerstemt musikkpolitikk for framtiden.

Røyseng gikk igjennom rapportens tre deler, som tar for seg henholdsvis musikkens betydning for menneskenes liv og hverdag – musikkfeltets organisering og politikk – og musikk som næring.

Mandatet til utvalget er bredt, og dette holdt også utvalgslederen fram da hun presenterte rapporten foran et fullstappet rom på Drammensbiblioteket. Røyseng sa de har sett på mangfold både som mangfold i musikkuttrykk, og mangfoldet menneskers bakgrunn har. I rapportens del to, som altså tar for seg politikken og virkemidler, trekker hun for eksempel fram hvordan det offentlige virkemiddelapparatet opprettholder en skeivfordeling mellom musikksjangre.

Regjeringens mål med arbeidet er å bedre vilkårene for musikkvirksomhet, effektiv bruk av ressurser og et fortsatt levende musikkliv i hele landet.

– For første gang har vi en utredning av hele musikklivet i Norge. Utvalget har drøftet hva som skal til for at musikken kan blomstre enda mer – ikke bare som kultur, men også som en kraft i utdanning, helse, arbeidsliv og næring til beste for land og folk. Dette er musikkpolitikk for framtiden, sa utvalgsleder Sigrid Røyseng.

Musikkutvalget og statsråd Lubna Jaffery (i midten foran) under overrekkelsen av NOU-en Musikklandet under Kulturytring i Drammen mandag. Musikkutvalget har bestått av 16 personer oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. juni 2023. Utvalgets leder, Sigrid Røyseng (i rød kjole), er professor ved Norges musikkhøgskole og BI. (Foto: KUD)

Til Ballade sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery at «alt tyder på at utvalget har gjort en fantastisk god og grundig jobb», og at hun gleder seg til å jobbe med musikkfeltet og konkretisere ut i politikk de forslagene som er kommet opp.

– Enhver kulturminister bør være glad for å ta i mot en slik NOU. Denne NOU-en skal ut på bred høring så fort som mulig, for vi ønsker fortgang i arbeidet. Så har jeg ambisjoner om å vinne valget, fortsette som kulturminister og følge opp tiltak utvalget foreslår.

– Jeg vet at utredningen er etterlengtet i musikkfeltet, og den blir verdifull når vi skal utarbeide ny politikk, avsluttet kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Her kan du lese hele NOU-en på regjeringens sider.

Kultur- og likestillingsdepartementetmusikkNOUNOU om musikkfeltetSigrid Røyseng

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Sigrid Røyseng, her innleder hun en scene for Kulturytring i 2021.

– Musikken har en utfordring i å sette rettighetene sine på dagsorden

Vil balansere, men samtidig målrette: Regjeringas musikkutvalg har komplekse sammenhenger på blokka.

Karl Vestli i Tono uttrykker glede på musikkbransjens vegne etter at tysk rett har satt foten ned for en av verdens mektigste KI-aktører, i det som kan markere et historisk veiskille for både teknologi og opphavsrett.

Internasjonale rettighetsforvaltere: – Vi må få sette krav til kunstig intelligens

– Skaperne og opphavsretten er tapere i AI-euforien, mener Tono-direktør Karl Vestli.

Monica Larsson

Kulturytring: Felles møteplasser og demokratisk infrastruktur har aldri vært viktigere

Det sier Monica Larsson, leder av Noku, som arrangerer den tre dager lange mønstringen for nasjonal kulturpolitikk.

Musikkredaktører med innspill til NOU om musikkfeltet – august

Musikkredaktører sammen om NOU-innspill: – Om musikken skal være levedyktig, må også musikkredaksjonene være det.

Redaktørene i Kontekst, Folkemusikk, Jazznytt og Ballade har undertegnet et felles innspill til Musikkutvalget, som neste år skal levere musikkfeltets...

Ole Henrik Antonsen: Etterlyser forståelse for lisensiering og opphavsrettkunnskap når staten skal kartlegge muskkbransjene.

Fortsetter å stille spørsmål ved musikkutvalget som Lubna Jaffrey arver

Nopa-styreleder etterlyser bedre forståelse for dem som driver næring innen musikk.

Flere saker

Sirkel Sag

Sirkel Sag om einsemd og isolasjon i «Dei glana»

– Ka karantene? Det er berre livet mitt, og dette er ein ny song om det.

I denne søte juletid – platecoveret

– Dette kom tett på

Da musiker Ola Asdahl Rokkones så CDen sin ødelagt i hendene på Taliban følte han plutselig at avstanden ikke var...

Håkon Kornstad

Håkon Kornstad: En jazzmann i takt med sin tid

Operajazzen klarer å fange en aktuell lengsel etter et tryggere og klarere samfunn, skriver sosiolog Nadji Aïssa Khéfif.