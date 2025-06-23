Kulturytring: Felles møteplasser og demokratisk infrastruktur har aldri vært viktigere

Det sier Monica Larsson, leder av Noku, som arrangerer den tre dager lange mønstringen for nasjonal kulturpolitikk.

I dag starter Kulturytring, arenaen og mønstringen for kulturpolitisk debatt. Det tre dager lange arrangementet i Drammen omtales som nasjonal arena for kulturpolitikk, og programmet teller i år mer enn 250 arrangementer satt på blokka av over 230 organisasjoner, institusjoner, forskningsmiljøer, kommuner og fylkeskommuner fra hele landet.

Første gang Kulturytring ble arrangert var i 2021, da verden lå under pandemi-restriksjoner som begrenset den fysiske deltakelsen og vrimmelen av mennesker og arrangementer gjennom dagene og kveldene. Kulturytring arrangeres annethvert år, i årene som er valgår, og blant de store kulturpolitiske temaene som vil bli debattert i år er nasjonal og kommunal kulturøkonomi; prioriteringer og budsjetter i kulturen versus forsvaret; demokrati og beredskap i kulturen; kunstig intelligens og cyberangrep; ytringsfrihet, mangfold og bærekraft; kulturarv og frivillighet.

En viktig hendelse spesielt for musikklivet er offentliggjøringen av den første NOU-en om tilstanden i norsk musikkliv mandag formiddag, en melding det oppnevnte musikkutvalget startet arbeidet med vinteren 2023, og som du vil kunne følge i Ballade.

LES OGSÅ Musikkredaktører sammen om NOU-innspill: – Om musikken skal være levedyktig, må også musikkredaksjonene være det

Ballade fikk også en e-post-prat med generalsekretær Monica Larsson i organisasjonen bak Kulturytring, Norsk kulturforum (Noku), midt i de siste forberedelsene til den tre dager lange debatt- og kulturfestivalen.

– Det er stor begeistring rundt Kulturytring, spesielt fra aktørene i kultur-Norge og politikerne. Kan du si noe om hva arrangementet betyr, utover å være landets største arena og mønstring for kulturdebatt?

– Kulturytring betyr først og fremst at kulturfeltet klarer å samle seg og lage en stor og kraftfull arena sammen – som klarer å nå gjennom «lydmuren» og få oppmerksomhet hos både media og politikere. I stedetfor å stå på hver vår tue og rope klarer vi å sette kulturpolitikk i hele dens bredde på dagsorden. Politikerne MÅ prioritere kulturspørsmål disse dagene. På Kulturytring 2025 venter vi over 60 politikere fra alle partier, fra regjeringen, fra nesten alle komiteene på stortinget, fra fylker og kommuner.

– Hva ønsker dere at effekt og konsekvens av årets Kulturytring skal være?

– Vi håper effekten først og fremst er at kultur blir diskutert ved inngangen til årets valgkamp; en valgkamp som vil handle mye om beredskap og sikkerhet. Vi håper også på en god effekt av at en rekke forskningsrapporter og tall legges frem, som kan si noe om status på flere viktige områder i kulturfeltet.

– Kan du si noe om hva slags konkrete virkninger Kulturytring 2023 hadde på landets kulturpolitikk?

– Kulturytring 2023 var den første gangen arrangementet ble gjennomført fysisk, med 5000 publikum til stede, så på mange måter var det den første «testen» av konseptet. Det var en del som var skeptiske i forkant, men antall organisasjoner og politikere som deltok i 2023 bekreftet at det var et behov for en slik nasjonal arena. I 2023 var det lokalvalg, og vi gjennomførte blant annet en ordførerdebatt om kunst og kulturpolitikk. Jeg tror mange kulturpolitikere og kulturorganisasjoner fikk en aha-opplevelse av kraften i arrangementet – at så mange samlet seg for å snakke om kulturpolitikk i hele dens bredde. Kultur kom igjennom lydmuren på en annen måte enn på Arendalsuka.

– Hva er etter deres oppfatning så langt de heteste kulturpolitiske temaene denne sommeren, og inn mot Stortingsvalget i september?

– Programmet på Kulturytring er svært mangfoldig, men overordnet sett tenker jeg at dette er en slags oppsummering: Mange kulturorganisasjoner, kultursjefer og kunstnere er bekymret om dagen. Kommunene kutter i kulturbudsjettene, og på statlig hold skal det investeres enormt mange milliarder i forsvar og sikkerhet.

– Samtidig er det en galopperende utvikling i KI, og kunstnernes åndsverk og opphavsrett er under press. I USA og i noen land i Europa er det tiltagende sensur i kunstnerisk ytringsfrihet og i ledelsen av kunstinstitusjoner. Til sammen gir dette en grunn til bekymring; kunst- og kulturlivet, felles møteplasser og demokratisk infrastruktur har kanskje aldri vært viktigere, men er under press på mange hold.

Kulturytring arrangeres i Drammen fra 23. til og med 25. juni, og inkluderer i tillegg til kulturpolitiske arrangement en rekke kunstneriske program; fra utstillinger til forestillinger og konserter. Se Kulturytrings nettsider for fullt program, billetter og annen informasjon.



Noen utvalgte høydepunkt

Mandag 23. juni:

Kl. 11.00: Åpningsforestilling, Papirbredden utescene, Grønland 51

Medvirkende: Kulturminister Lubna Jaffery (AP), ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen (H) og fylkesordfører i Buskerud Tore Opdal Hansen (H). Appell fra Tom ‘Matoma’ Stræte Lagergren. Musikalske innslag fra Anna Lille, Dextra Musica og Buskerud Ungdomsjazzorkester.

Kl. 12.00: Kulturministeren mottar Musikkutvalgets NOU, Drammensbiblioteket, 2. etg.

Medvirkende bla.a. Kulturminister Lubna Jaffrey (AP) og Musikkutvalgets leder Sigrid Røyseng.

Kl. 12.40: Norden i verden i en urolig samtid: En samtale om kultur og beredskap, Union hovedscene, Grønland 51. Medvirkende: Stefan Wallin (FI), Jette Christensen (NO) og Tormod Heier (NO). Moderator Ulf Dernevik (SE).

Kl. 13.30: Cyberangrep mot media og kulturindustrien, Universitetet i Sør-øst-Norge, Campus Drammen

Medvirkende: Roar Thon, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Torbjørn Urfjell, avdelingsdirektør for Samfunn og arena i Kulturdirektoratet og Øyvind Vasaasen, sikkerhetssjef i NRK.

Kl 16.00: Kunstig intelligens, rettigheter og utvikling av norske språkmodeller, Union hovedscene, Grønland 51. Medvirkende: Trine Skei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, Espen Ytreberg, forfatter og professor i medievitenskap, Lilja Øvrelid, professor og leder for Språkteknologigruppen ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, Hege Munch Gundersen, administrerende direktør i Kopinor.

Tirsdag 24. juni:

Kl. 9.00: Rapportlansering: Kutt, kutt, kutt over hele linja. Kommunal kultursektor 2025, Universitetet i Sør-øst-Norge, Campus Drammen

NOKU, Fagforbundet og Telemarksforsking legger frem rapporten Organisering av kommunal kultursektor 2025. Medvirkende bl.a. Bård Kleppe og Line Elise Holmboe, Telemarksforskning.

Kl. 11.00: Visjon 2030: Norden – verdens mest bærekraftige region, Union hovedscene, Grønland 51

Medvirkende: Karen Ellemann, Generalsekretær i Nordisk ministerråd, Jorodd Asphjell (AP), Arild Hermstad (MDG) og moderator Ulf Dernevik.

Kl. 11.30: Kåring av Norges kulturkommune, Papirbredden utescene, Grønland 51

De nominerte er Voss kommune, Kristiansund kommune og Stavanger kommune. Juryleder Grunde Almeland (V) deler ut prisen.

Kl. 12.00: Thea Sophie Loch Næss – om skuespillerkarriere og talentutvikling, Comfort Hotel, Union Brygge, Hotellscenen. Skuespiller Thea Sophie Loch Næss i samtale med Silje Riiser Næss, direktør for Talent Norge.

Kl. 15.00: Prioriteringer og knappe budsjetter: Må kulturen bygges ned når forsvaret bygges opp?, Union hovedscene, Grønland 51. Medvirkende: Torstein Tvedt Solberg (Ap), Tage Pettersen (H), Kathy Lie (SV), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), m.fl.

Kl 19.00: Utstillingsåpning Radical Beauty Project, Buskerud Kunstnersenter

Medvirkende: Fotograf Cameron Mcnee.

Onsdag 25. juni:

Kl. 10.00: Ung Ytring – Historier fra unge om ytringsfrihet i praksis, Drammensbiblioteket, 1. etg.

Diskusjon og refleksjon om ung ytring i kultur og samfunnsliv i regi av Norske PEN, Human-Etisk Forbund, Norges institusjon for menneskerettigheter, Fritt Ord.

Kl. 10.45: Offentlighetskrisen og kritikkens rolle, Drammen kulturhus, Hovedscenen

I 2025 skal den norske regjeringen lansere en nasjonal strategi for en åpen og opplyst offentlig samtale. Men står vi allerede midt i en offentlighetskrise? Debatt i regi av Norsk Kritikerlag, Norsk tidsskriftforening, Tekstallianse, Tekstallmenningen.

Kl. 13.00: Den store ungdomspolitikerdebatten om kunst og kultur, Union hovedscene, Grønland 51

Kulturytring har invitert de politiske ungdomspartiene til å delta i den store ungdomspolitiker-debatten om kunst og kulturpolitikk. Hva er ungdomspartiene mest opptatt av når det kommer til kunst, kultur? Fritidsklubber, frivillighetspolitikk, kunst- og kulturutdanning, bærekraft eller ytringsfrihet?

Moderator: Håkon Haugsbø