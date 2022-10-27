Liv laga for regionale musikkbransjetreff

Musikk i Innlandet argumenterer for hvorfor regionene bør ha egne showcasefestivaler. I helga starter den første de arrangerer av sitt slag, i nettopp Innlandet.

Av Solbjørg Tveiten, leder Musikk i Innlandet

Jeg har vært på flere bransjetreff i musikkbransjen gjennom tidene. Det kan av og til kjennes litt klamt. Du vet den følelsen av å komme med lua i hånda med håp om at en og annen arrangør skal booke deg til neste arrangement. Mitt sterkeste minne er likevel knyttet til felles glødende interesse i musikk, der delegater i time etter time lytter til det kjente og ukjente.

Debatten rundt bransjetreffets rolle og effekt er viktig, senest under årets by:Larm var tema «Showcase-festivaler, portvokter eller brobygger». Kanskje er vi alle litt begge deler. Det gjøres vurderinger, det velges ut og spørsmålet om tilstrekkelig variasjon vil alltid kunne være et tema.

Når Musikk i Innlandet arrangerer sitt første; Innpuls, er målet det motsatte av mangel på variasjon. Innpuls skal tilgjengeliggjøre variert musikk fra Innlandsartister. Her spilles jazzlåter side om side med folkemusikk, pop, rock, viser, samtids- og klassisk musikk. Uavhengig av hva man kommer fra er det musikk som er tema. Og bare det. Sjangervokterne kan ta ferie og samtidens brede mangfold får gode vekstvilkår.

I dette landskapet har nettopp regionale bransjetreff en rolle. Ved å samle bransjen i et område bygges broer og dører åpnes. Som artisten Halvor uttalte så fint: «Vi trenger noen brobyggere for å skape synergieffekter over Mjøsa i stede for å sitte på hver vår tue.» Her treffer han noe av kjernen i de regionale bransjetreffenes funksjon.

Modellen for Innlandets regionale musikksatsning er sjangeroverskriende og strekker seg lenger enn kun å være en produsent og formidler av musikk. Musikk i Innlandet legger til rette for bedre utviklingsmuligheter for profesjonelle utøvere og for kunstneriske samarbeid, uten en fast scene eller fast ansatte musikere. Innpuls er en arena som favner om mangfoldet og vi når mange musikere gjennom dette arrangementet. Organiseringen er nybrottsarbeid og vil kunne være en foregangsmodell for andre tilsvarende regionale musikerordninger.

Innpuls gir musikere en scene hvor de får anledning til å vise hva de jobber med og muligheten til å møte aktuelle arrangører. Etter denne helgen skal blikket være vidåpent for mangfoldet av profesjonell musikk som finnes. Som en brikke i Musikk i Innlandets arbeid med å sikre variert musikk for publikum i alle fylkes kriker og kroker. Det er heller ikke uten betydning at bransjetreff knytter ulike kompetansemiljø sammen. Kunnskapsdeling og styrking av fagmiljøer er vesentlig i arbeidet med å fronte musikkens sak i mengden av interessegrupper.

Dette skal vi være, og alt dette er det flere andre som er. Flere bransjetreff – på flere steder i landet – skaper flere muligheter for dialog mellom musikere og arrangører. Forhåpentlig hviskes følelsen av å komme med lua i hånda bort og erstattes med en erkjennelse av hånd i hanske. Hele bransjens infrastruktur bygger på gjensidig avhengighet.

Denne helga er det vi i Innlandet som inviterer til å samtale om musikk. Vi skal være uenige og enige. Vi skal stikke hull på vår egen musikkboble og ta inn nye inntrykk. Men mest av alt skal vi lytte. Til musikken.