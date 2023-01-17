NRK-sjef blir ny direktør i Stavanger Symfoniorkester

Ragnar Christensen går fra stillingen som distriktsredaktør i NRK Rogaland, og overtar som administrerende direktør etter Morten Warland.

– Det er lett å la seg inspirere av orkesterets visjon om å berike, bevege og utfordre gjennom kraften av levende musikk, sier den nye direktøren.

Christensen har vært ansatt i NRK siden 1993, og distriktsredaktør for NRK Rogaland siden 2008. 53-åringen er oppvokst på Vereide i Nordfjord, og er utdannet innen radio- og TV-journalistikk ved University of Florida, melder Stavanger Symfoniorkester (SSO). De siste årene har han jobbet aktivt for å samle medienæringen i Stavanger-regionen i en klynge, og vært en pådriver for arbeidet med å realisere Mediebyen Stavanger.

Han er opptatt av å øke orkesterets publikumtilfang, og av å sette strategier ut i livet:

– Stavanger Symfoniorkester skal i likhet med NRK levere på et konkret og tydelig samfunnsoppdrag. Jeg har som mål å bidra til realisering av SSOs strategi, og gjennom det gjøre orkesteret enda mer tilgjengelig og attraktivt for et så stort publikum som mulig. Kanskje spesielt for dem som ennå ikke har satt sin fot i det fantastiske konserthuset vi har her i Stavanger, sier Christensen.

– Vi ønsket en person med strategisk og kommersiell teft, og som gjennom lederegenskaper evner å ta ut potensiale i en kompleks organisasjon, sier styreleder i SSO, Tone Grindland. – Ragnar har en profil vi mener vil passe godt for orkesteret, både internt i organisasjonen og som bindeledd til orkesterets mange samarbeidspartnere og samfunnet rundt.

Det var seks søkere, fem menn og en kvinne, til åremålsstillingen på seks år da søknadsfristen gikk ut i desember. Ragnar Christensen starter i stillingen 1. mai 2023, melder orkesteret. Trond Nerdal er konstituert direktør til Christensen tiltrer.