Leder og styreleder Musikk i Innlandet

Den nye, og første, lederen for Musikk i Innlandet, Solbjørg Tveiten (til venstre). Til høyre styreleder i Musikk i Innlandet, Randi Eek Thorsen.(Foto: Gjøvik kommune)

AktueltBransjen

Solbjørg Tveiten skal lede Musikk i Innlandet

Publisert
02.11.2021
Skrevet av
Guro Kleveland

Kultursjefen i Stange blir leder for det nyopprettede Musikk i Innlandet.

Solbjørg Tveiten er 42 år, og har vært kultursjef i Stange kommune siden 2016. Hun er folkemusiker, med utdannelse fra Ole Bull Akademiet, Norges musikkhøgskole og mastergrad i tradisjonskunst fra Høgskolen i Telemark.

– Dette er en gledens dag, sa styreleder for Musikk i Innlandet, Randi Eek Thorsen, i en pressemelding fra Gjøvik kommune. Her meldes det også at styret fikk 33 søkere til stillingen, men at Tveiten utmerket seg fra første stund.
– Vi liker veldig godt at hun er utdannet og praktiserende musiker. I tillegg har hun god ledererfaring, hun er nytenkende, framstår som en god strateg, svært reflektert, tydelig og kommuniserer godt og av referanser er vi blitt fortalt at hun er en lagspiller, sa Randi Eek Thorsen.

– Jeg håper å kunne spille på lag med musikerne, sier Tveiten, som begynner i jobben 1. februar 2022. Hun skal bygge Innlandets eget musikkontor, som vil skape flere produksjoner og støtte det profesjonelle musikkfeltet.

Musikk i Innlandets styre består, i tillegg til Thorsen, av Morten Gjelten, Jørand Ødegård Lunde, Glenn Erik Haugland og Magnus Beite.

Musikk i Innlandet

Relaterte saker

Styret i Musikk i Innlandet. Fra venstre: styremedlem Jørand Ødegård Lunde, styreleder Randi Thorsen, varamedlem Rune Johannessen, nestleder Morten Gjelten, styremedlem Glenn Erik Haugland, varamedlem Mali Hagen Røe og styremedlem Ingrid Baukhol (styremedlem Magnus Beite var ikke til stede da bildet ble tatt).

Leiter etter rette leder for Innlandets musikkløft

Fylket som har født både Prøysen, Sinikka Langeland og Ingrid Olava oppretter et eget musikkontor. Målet er flere produksjoner og...

Styret i Musikk i Innlandet. Fra venstre: styremedlem Jørand Ødegård Lunde, styreleder Randi Thorsen, varamedlem Rune Johannessen, nestleder Morten Gjelten, styremedlem Glenn Erik Haugland, varamedlem Mali Hagen Røe og styremedlem Ingrid Baukhol (styremedlem Magnus Beite var ikke til stede da bildet ble tatt).

Etablerer Musikk i Innlandet

Musikk i Innlandet er Innlandet fylkes satsing på utviklingsmuligheter for musikkbransjen i regionen. Styret har hatt sitt første møte, og...

Utsnitt fra forsiden på rapporten En høysang for Innlandet

Anbefaler musikksatsing etter modell av Teater Innlandet

Telemarksforskning har en klar favoritt etter å ha sett på hvordan Hedmark og Oppland fylkeskommune sammen kan organisere musikkfeltet.

