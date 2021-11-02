Solbjørg Tveiten skal lede Musikk i Innlandet

Kultursjefen i Stange blir leder for det nyopprettede Musikk i Innlandet.

Solbjørg Tveiten er 42 år, og har vært kultursjef i Stange kommune siden 2016. Hun er folkemusiker, med utdannelse fra Ole Bull Akademiet, Norges musikkhøgskole og mastergrad i tradisjonskunst fra Høgskolen i Telemark.

– Dette er en gledens dag, sa styreleder for Musikk i Innlandet, Randi Eek Thorsen, i en pressemelding fra Gjøvik kommune. Her meldes det også at styret fikk 33 søkere til stillingen, men at Tveiten utmerket seg fra første stund.

– Vi liker veldig godt at hun er utdannet og praktiserende musiker. I tillegg har hun god ledererfaring, hun er nytenkende, framstår som en god strateg, svært reflektert, tydelig og kommuniserer godt og av referanser er vi blitt fortalt at hun er en lagspiller, sa Randi Eek Thorsen.

– Jeg håper å kunne spille på lag med musikerne, sier Tveiten, som begynner i jobben 1. februar 2022. Hun skal bygge Innlandets eget musikkontor, som vil skape flere produksjoner og støtte det profesjonelle musikkfeltet.

Musikk i Innlandets styre består, i tillegg til Thorsen, av Morten Gjelten, Jørand Ødegård Lunde, Glenn Erik Haugland og Magnus Beite.