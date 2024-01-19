Hat og forakt i kunsten: Ballade og Kulturytring arrangerer debatt om grensene for ytringer i kunst og kultur  

Hvor går grensene for ytringer i kunst og kultur? Møt Big Daddy Karsten, Nazneen Khan-Østrem, Ida Madsen Hestman, Knut Gigstad og Joakim Haugland på gratisarrangement om ytringsfrihet og grenser for ytringer på Sentralen 24. januar.

Man får hatet i trynet når man går foran i toget / og det er noe folk forventer at du skal tåle / Jeg prøvde å skrive om det / Men det satte seg fast i fingra

Rapperen Big Daddy Karsten skrev «25. juni» etter skytingene mot Pride-deltakere i 2022.

Onsdag 24. januar kl. 18.00 kan du møte ham til artistintervju i Vinterhagen på Sentralen, hvor han vil han snakke med Ballade-journalist Siri Narverud Moen om sine erfaringer som Norges første skeive rapper, om sine egne ytringer, og om hva for eksempel netttroll mener at en artist som ham skal tåle i kommentarfeltene.

– Skillet mellom hatefulle ytringer og ytringsfrihet kan være vanskelig å forstå om man ikke gjør en innsats for å forstå, har et privilegium som gjør en blind, eller man rett og slett ikke vil. Jeg mener at det er viktig å gi de som vil forstå muligheten til det, og det er derfor jeg velger å ta del i denne samtalen, sier Big Daddy Karsten, aka Karsten Marcussen, til Ballade.

Når, og hvorfor, blir kunstnere møtt med forakt og hatytringer? Hvordan bruker vi musikk og andre kunstuttrykk? Hvor går grensene for ytringer i kunst og kultur?

Musikktidsskriftet Ballade og Kulturytring ved Norsk Kulturforum har gått sammen om å løfte en tematikk som på ulike måter berører kunst- og kulturfeltet vårt.

– Kulturytring, som Norges største møteplass for kunst- og kulturpolitikk, er en viktig arena for økt debatt og meningsmangfold i kulturlivet, sier Monica Larsson, generalsekretær i Norsk Kulturforum, som arrangerer Kulturytring hvert annet år.

– Kunsten må alltid være fri, og ytringsfriheten skal vi verne om hver eneste dag. Men går det noen grenser for ytringer i kunstens navn? Hvordan møter vi de dilemmaene som oppstår når kunsten sprer hat og fordommer? En vanskelig og spennende debatt som vi gleder oss masse til å invitere til!

Utgangspunktet for arrangementet er å utforske hvordan musikk, kunst og kultur ter seg som politisk og sosialt statement, hva slags påvirkninger vi erfarer fra utlandet og hvordan hatefulle ytringer kobles til kunst og kultur eller er del av kunstens uttrykk og budskap.

Kunst og kultur er uttrykk vi bruker til å markere støtte, og fungerer som viktige identitetsmarkører. Musikk er, i større grad enn andre kunstuttrykk, lydsporet til livene våre og følger oss i både rituelle begivenheter og i hverdagen.

Men hvordan hørtes lydsporet til stormingen av Capitol ut? Hvordan bruker vi musikk og andre kunstuttrykk? Og når, og hvorfor, blir kunstnere møtt med forakt og hatytringer?

Hvordan møter vi de dilemmaene som oppstår når kunsten sprer hat og fordommer?

Vi har med oss stemmer fra kunst og kultur til innledende kommentarer og samtalepanel: Artistintervju med Big Daddy Karsten, innledende kommentar ved journalist Knut Gigstad og paneldebatt med Nazneen Khan-Østrem, Ida Madsen Hestman, Joakim Haugland og Knut Gigstad. Ballade-redaktør Guro Kleveland leder debatten.

Om deltakerne

BIG DADDY KARSTEN aka Karsten Marcussen er en norsk rapper kjent både som soloartist og fra duoen Folkefiender. I 2016 sto han frem som homofil, og dette har vært en viktig del av hans identitet og kunstneriske uttrykk. Åpenheten hans har også gjort at han har møtt mye hets og hat. Det hører vi mer om i artistintervjuet vi gjør med Big Daddy Karsten på scenen denne kvelden.

NAZNEEN KHAN-ØSTREM er kommentator i Aftenposten og forfatter. Hun var tidligere musikkjournalist i blant annet NRK og medlem av den første Ytringsfrihetskommisjonen.

KNUT GIGSTAD har drevet med musikkjournalistikk i en eller annen form siden 2007. Han tok master i undersøkende journalistikk, hvor han sammen med en medstudent så på miljøet rundt høyreekstreme fremmedkrigere. Arbeidet ble publisert i en omfattende reportasje i A-magasinet 9. desember 2021, «Krigen som lokket de høyreekstreme». Gigstad er også skribent i Ballade, og intervjuet nylig bergensbandet Ribozyme.

IDA MADSEN HESTMAN er kulturjournalist, musikk- og filmkritiker, medieviter og redaktør som primært skriver om film, musikk og popkultur, blant annet for Klassekampen, Montages, og Kulturplattformen TBA – To Be Announced, der hun er redaktør. Hun har master i medievitenskap fra UiO med fordypning i filmteori, estetikk og maskulinitetsteori. Hun har også bakgrunn fra film- og tv-produksjon.

JOAKIM HAUGLAND har drevet det uavhengige plateselskapet Smalltown Supersound i 30 år. Han er bookingansvarlig i Bylarm, og har vært en sentral skikkelse i norsk musikkmiljø i flere tiår.

GURO KLEVELAND er redaktør av Ballade, og moderator for samtalen.

Det er mulig å kjøpe seg litt drikke i baren, og vi byr på musikk fra DJ Narva, både politiske og kanskje noen ukorrekte låter, og ikke minst god stemning – til tross for et nokså alvorstungt tema. Se også Facebook-arrangementet her.

Hva: Debatt: Hvor går grensene for ytringer i kulturlivet? Samtale- og debattarrangement om ytringsfrihet og grenser for ytringer i kunst og kultur. Gratis inngang, og åpent for alle.

Hvor: Vinterhagen på Sentralen i Oslo. Samtalen og debatten blir tatt opp og sendt i vår podkast, Ballade radio, som også Norsk Kulturforum vil spre i sine kanaler.

Når: Onsdag 24. januar kl. 18.00. Arrangementet varer til ca 19.15, men vi håper publikum blir igjen for prat, musikk og et glass.

Hvem: Arrangører er Ballade og Kulturytring ved Norsk Kulturforum

Samtalen og debatten er ledd i en artikkelserie der Ballade følger sporet om hatytringer i musikk- og kulturlivet videre. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Fritt Ord, og dette arrangementet av Norsk tidsskriftforening.