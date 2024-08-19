Musikkredaktører sammen om NOU-innspill: – Om musikken skal være levedyktig, må også musikkredaksjonene være det.

Redaktørene i Kontekst, Folkemusikk, Jazznytt og Ballade har undertegnet et felles innspill til Musikkutvalget, som neste år skal levere musikkfeltets første NOU til Kultur- og likestillingsdepartementet.

I innspillet belyser Brand Barstein (Kontekst), Kjellbjørn Karsrud (Folkemusikk), Audun Vinger & Filip Roshauw (Jazznytt) og Guro Kleveland (Ballade) musikkmedienes samfunnsoppdrag og redaksjonenes utfordringer.

«Det er vår udelte mening at musikkmedienes økonomiske situasjon på ingen måte lever opp til det samfunnsoppdraget musikkmediene har», står det i innspillet, og videre: «I Norge satser man på et frodig og mangfoldig kulturliv. Dette mangfoldet av musikere, utgivelser, konserter og prosjekter fører til større trykk på de ulike musikkmedieredaksjonene. Om musikken skal være levedyktig, må også musikkredaksjonene være det. Det er viktig for de som utøver musikk og for publikum at det finnes redaksjoner som utøver kritiske refleksjoner innen alle musikksjangre».

Redaktørene peker på utfordringer knyttet både til støtteordningenes krav til eierskap, dekningsområde og publiseringsfrekvens, og i flere tilfeller utgivers mandat om å finansiere en redaksjon.

– Hensikten med dette innspillet er likevel ikke å syte over for lite penger her og der, selv om det naturligvis er en stor faktor i arbeidshverdagen, sier Brand Barstein, initiativtaker og redaktør i Kontekst.

– Musikkmediene har en unik rolle i formidlingen av musikk – både når det gjelder utøvere, utgivelser og fremførelser. Det er en fortrolighet mellom redaksjon og publikum som er skjør. Musikkmediene har også andre forutsetninger enn hva kulturredaksjonene i breddemediene har, og en annen funksjon enn hva andre mer kommersielle eller persondrevne kulturmedier har. Når musikkfeltet nå skal settes i sammenheng, er det helt naturlig at dybdemediene innen musikk representeres.

Behovet for synlighet er stort

Innspillet viser også til utfordringer knyttet til blant annet åndsverk, opphavsrett, formidling, arkivering og «uhildede frilansere».

– Musikken som skapes og omgir oss trenger å bli reflektert over, diskutert, kritisert. Vi vet at landets kulturredaksjoner er nedskalert de siste tiårene. Samtidig har musikklivet vårt vokst enormt – vi har et historisk rikt og mangfoldig musikkliv i Norge. Dermed er også behovet for å synliggjøre og diskutere stort, noe dybdemediene som de vi representerer har et særskilt ansvar for, både kunstnerisk og musikkpolitisk, sier Guro Kleveland, redaktør i Ballade.



Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Om redaksjonene:

Kontekst er et et redaksjonelt uavhengig digitalt tidsskrift om kulturpolitikk, kulturutdanning, musikk og scenekunst. Alt innhold er tilgjengelig gratis. Utgiver er Creo – Forbundet for kunst og kultur.

Folkemusikk er et magasin for folkemusikk og folkedans, med en nettside og fire papirutgaver i året. Magasinet er eid av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans.

Jazznytt er Norges eneste blad og tidsskrift om jazz. Papirutgaven kommer fire ganger i året, og det er i tillegg en ukentlig åpen nettutgave med den prisbelønte bloggen Now’s The Time. Jazznytt eies av Stiftelsen Odin, med enkelte økonomiske bidrag fra Norsk Jazzforum.

Ballade er en redaksjonelt uavhengig nettpublikasjon for og om norsk musikkliv. Ballade er åpent for alle. Ballade gis ut av Foreningen Ballade, som igjen består av Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne.